«Queremos una Universidad más cercana, una institución mejor»

Manuel Torralbo, Manolo para casi todo el mundo, ganó el pasado jueves las elecciones al Rectorado de la Universidad de Córdoba (UCO). Lleva muchos años dentro de la institución académica, compaginando la labor docente con la de gestión. A falta de la toma de posesión oficial (un trámite más administrativo que otra cosa), Torralbo se ha convertido en el octavo rector de la UCO y en el sucesor de José Carlos Gómez Villamandos. La gestión de este último es lo que quiere (o pretende) cambiar Torralbo. El objetivo, pasar de un sistema que a veces ha pecado de presidencialista a uno más participativo. De momento, tiene cuatro años por delante para intentarlo.

¿Ha digerido ya la victoria?

El peso que tiene una institución tan grande como esta y el respaldo de los tres sectores que la forman suponen una responsabilidad que lleva un tiempo digerir. Como ya he estado aquí conozco a lo que venimos, así que, con mucha tranquilidad, pero también con mucha responsabilidad.

¿Quién fue la primera persona a la que abrazó cuando se enteró de que había ganado?

Como estábamos con el recuento que si sí, que si no… nunca tienes la certeza, pero Eugenio Domínguez, con quien compartí ocho años, estaba cerca y creo que, seguramente, sería él el primero al que le di el abrazo.

Si le piden que haga un ranking de los mejores momentos de su vida, ¿ganar las elecciones a rector qué puesto ocuparía?

En lo profesional, seguramente, es el mayor orgullo el hecho de que tus compañeros, en los tres estamentos, porque al final de cuentas somos compañeros de la misma institución, te elijan, es el mayor hito que uno puede sentir, representar a su institución. En lo personal, tiene uno tantos momentos con sus hijos, su pareja, su madre… ahí hay muchos momentos. Pero en lo profesional, sin duda, este es el más importante porque en otros momentos es que la gente confíe en ti, pero aquí tiene que ocurrir que uno genere ilusión con todo el grupo.

¿Siente ahora una gran responsabilidad sobre sus hombros?

Es una gran responsabilidad dar respuesta al apoyo que hemos recibido de los tres sectores que forman la comunidad universitaria. Han demostrado que quieren cambiar y ver esa UCO que viene y, por tanto, responder a los retos y los anhelos será lo más importante que nos propongamos para el mandato. Y haciéndolo siempre como ya hemos dicho, con mucha participación, transparencia, confianza y cercanía.

¿Tiene ya alguna reunión de trabajo programada?

No han parado las llamadas, que no es trabajo, sino contestar a los amigos y a los compañeros que te están felicitando, que es un placer. El fin de semana iré a ver a mi madre a Cardeña, que llevo unos meses sin poder disfrutarla. Y el lunes, aunque sea Feria, tendremos que trabajar, tengo también clases y que terminar el curso porque los estudiantes se examinan el 10 de junio. Así que queda mucho trabajo por delante.

Hablando de clases, ¿se liberará al 100% y se centrará en su labor como rector?

Este curso que termina tengo que acabar la docencia, la semana que viene hay clase, la otra semana, tutorías… El curso siguiente me centraré en la gestión de la Universidad de Córdoba. Seguir unas clases con normalidad es difícilmente compatible con esta nueva labor. Esto no quiere decir que no pueda colaborar con mis compañeros si lo necesitan, si algún día tengo que dar una conferencia o la clase de un máster, cualquier cosa que se pueda hacer, pero desde luego no algo con continuidad.

¿Tiene contabilizados todos los puntos que llevaba en su programa electoral? ¿Cree que podrá cumplirlos todos?

Son cuatro años y muchos objetivos y acciones los que hay. Como el reto es en cada claustro ir informando de lo que hemos avanzado, iremos viendo lo que somos capaces, en cada año, de hacer. Cumplir todos los objetivos es la ambición que debemos tener, que lo consigamos o no dependerá de muchas circunstancias. Seguramente, si tuviéramos otra pandemia todo lo pararía. Pero la ambición que tenemos que tener es cumplir lo que hemos dicho que queremos hacer. En todo caso, si algo no se consigue, deberemos explicar por qué no hemos podido.

¿La UCO que viene va a ser muy distinta a la que deja José Carlos Gómez Villamandos?

Tiene que ser igual en muchas cosas y siempre aspirar a ser mejor, mejor en docencia y mejor en investigación. Pero la UCO que viene será distinta en muchas cuestiones. Tenemos una vocación extraordinaria de que participe la comunidad universitaria mucho más de lo que lo haya podido hacer hasta ahora, queremos ser muy transparentes con la comunidad universitaria cuando se demanden datos o lo que requiera cualquier miembro. Queremos confiar y delegar más autonomía a todos los órganos y coparticipar y cogobernar con todos los centros y departamentos. Queremos una Universidad muy cercana, que es la seña de identidad de este equipo y, por tanto, queremos una institución mejor y de otra forma.

Gómez Villamandos deja encauzados algunos proyectos. La urbanización de Rabanales, la ampliación de Filosofía y Letras o la creación del instituto de investigación de zoonosis. ¿Qué va a pasar con ellos?

Lo primero es tomar conocimiento del estado en el que estén. El rector me ha dicho que me llamaría la semana que viene para el traspaso y los detalles de cómo están todas las cosas. En la medida de cómo estén puedes darle prioridad o no. Por lo que sé, en el tema de la urbanización de Rabanales hay proyecto de ejecución y quizá esté a punto la licencia. Si estuviera la licencia y hay recursos económicos, eso sería lo primero en abordar. Si piensas en hacer un proyecto tardas mucho, esperar a otro nuevo sería perder el tiempo. No podemos perder ni un minuto y lo que esté en la rampa de salida hay que empujarlo con todas las fuerzas. En el tema de Defensa y la Zona militar, lo que hay que hacer es saber si tenemos el compromiso firmado de Defensa. Pero tenemos claro que primero hay que elaborar el plan de necesidades de Filosofía y Letras y sentarnos con Defensa para ver si es posible cerrar un acuerdo (si no sabes si vas a disponer del espacio no puedes encargar un proyecto arquitectónico). Nosotros no podemos decirle a Filosofía que esto está ya inminente, no hay herramientas jurídicas ni posibilidades. Lo real es el plan de necesidades, sentarse con Defensa y despejemos si esto tiene viabilidad. Mi apuesta, desde luego, es que la Zona de reclutamiento sea la ampliación de Filosofía, no tengo ninguna duda de que sería el mejor espacio para la ciudad y para la Universidad. En cuanto al instituto de zoonosis, y otro más reciente sobre prevención de riesgos laborales en enfermedades respiratorias, se han firmado los protocolos de declaración de intenciones. Esos dos protocolos yo, evidentemente, los voy a continuar en la medida que sigamos contando con los compromisos que en ellos se establecen con varias consejerías dispuestas. Si hay recursos y, además, estos institutos pasan los procesos de evaluación necesarios, desde luego que irán hacia adelante. En la Universidad no puedes coger un proyecto y empezar de cero porque eso sería perder mucho tiempo.

Para la ampliación de Filosofía también se había hablado de usar la biblioteca de Amador de los Ríos una vez se quede vacía. ¿Cómo ve la propuesta?

Lo que me transmite Filosofía es que tiene una necesidad imperiosa en septiembre de más aulas. La biblioteca no va a estar terminada para septiembre y el compromiso que hemos adquirido nosotros es que vamos a buscar esos espacios para primeros de septiembre. Ahora no tenemos la biblioteca y tampoco conozco el documento. Si se llega a firmar veremos la disponibilidad del espacio, pero me parece que para septiembre no va a estar. Buscaremos para ese mes los espacios a los que nos hemos comprometido y después cualquier medida que sea a corto plazo la estudiaremos, siempre de la mano de la facultad.

Parece que la UCO sale ganando en el acuerdo alcanzado para el modelo de financiación de las universidades andaluzas.

Hemos conocido que a Córdoba nos venía bien y si nos viene bien, para nosotros es una gran alegría. Yo no voy a ser el que va a llegar y va a romper un acuerdo que haya acordado nuestro rector. Después veremos el desarrollo de ese modelo de financiación.

Lo repitió en la campaña y ya ha dicho que su primer objetivo es mejorar la estabilidad laboral del PAS. ¿Qué será lo primero que haga?

Durante la campaña he hecho gestiones a nivel personal para conocer cuestiones a nivel jurídico y de aplicación de la OPE, ahí no voy a perder ni un minuto. Las organizaciones sindicales me han transmitido mucha preocupación con el impulso de los procesos de estabilización y de promoción. Todo lo que vayamos estudiando para que el día que tomemos posesión podamos impulsar, podremos ir más rápido. La incorporación de las plazas para la organización docente del curso también es importantísima. Eso afecta al colectivo que demanda nuestra mejor docencia, que son los estudiantes. Que estén incorporados todos los profesores el 1 de septiembre y con normalidad es el objetivo, vamos a ver cómo están los procedimientos cuando lleguemos.

En cuanto al PAS y al PDI, en el primero arrasó en las elecciones. ¿Le sorprendió alguno de los resultados para bien o para mal?

En PDI hemos ganado razonablemente bien, ahí no se ha arrasado porque la comunidad también ha valorado el proyecto de Julieta con un porcentaje alto, pero satisfecho porque hemos sacado un buen número de votos. En el PAS sí ha habido una diferencia abismal y creo que se nota el descontento que hemos ido recogiendo y se ha manifestado que el proyecto de Julieta era continuista y el nuestro, de cambio. Ahí nos han mandado un mensaje de mucha confianza. Y en los estudiantes, unos centros han ido mejor, otros peor… pero el balance es que también han confiado en nosotros. Ahora hay que mirar adelante y mejorar las condiciones de los estudiantes de todos los centros y sin mirar quién o no te ha apoyado. Mañana ya es el día de remar todos juntos y utilizar toda la inteligencia colectiva de nuestra comunidad. En todos los colectivos hay personas que seguro que no me han votado, pero que son valiosísimas y traerán ideas nuevas para la Universidad y no se puede desperdiciar ni una idea buena, venga de donde venga.

La labor de un rector no está solo en la universidad, sino que también le tocará reunirse con muchas instituciones y colectivos que nada tienen que ver con la educación.

Mi experiencia pasada me ha permitido tener un conocimiento de la sociedad cordobesa muy grande. Me he sentido muy bien con todos los estamentos, empresarios o sindicatos y mi paso por el Ayuntamiento también ha sido grato y he compartido con todos los grupos municipales muy buena relación. Nuestro objetivo es estar muy cerca de lo que la sociedad demanda porque nosotros tenemos que dar respuesta a eso. La declaración de Roma nos marcó que la universidad europea que viene tiene que ser más social. Tenemos que saber qué nos demanda, hacer transferencia, pero no solo desde el punto de vista de la técnica, hay mucho que hacer también en barrios marginados, en colectivos como la ludopatía online, el bullying, la drogadicción… Hay tantos problemas en la sociedad que la Universidad tiene que estar cerca.

¿Le va a servir la Feria para seguir celebrando?

Me gusta la Feria y, por supuesto, iré, es lo que toca. Además, llevamos dos años sin disfrutarla y a mí me gusta ir a la copa de la Asociación de la Prensa (me hubiera gustado un debate en la Asociación de la Prensa) y a cualquiera que nos inviten iremos. Me gusta la Feria porque me gusta estar cerca de las personas.