"Lo urgente ahora es cumplir con nuestros acreedores"

Juan Antonio Caballero acaba de ser nombrado presidente del Consejo de Administración del Parque Científico Tecnológico Rabanales 21. Desde 2018 ocupaba el puesto de consejero por la Universidad de Córdoba en este parque y estaba realizando distintas funciones de apoyo a la dirección desde que falleció el anterior presidente del consejo, Manuel Pineda. Juan Antonio Caballero es doctor en Matemáticas y profesor titular en el área de Estadística e Investigación Operativa de la UCO. Fue vicerrector de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones y coordinador general de Proyectos Estratégicos.

¿Qué objetivos prioritarios se marca para Rabanales 21?

Tengo ahora mismo dos objetivos generales. Hemos llegado a un acuerdo para salir de un concurso de acreedores y vamos a cumplirlo. Además, quiero implicar más a todas las instituciones con Rabanales 21, porque casi es un parque público y me gustaría que todas las instituciones estuvieran más vinculadas de lo que están.

¿Qué actuaciones más inmediatas se plantea tras salir del concurso de acreedores?

Estamos preparando un plan con vista a dos años. Una línea para intentar crear más empresas de base tecnológica y científica y vincularla al parque y buscar nuevos incentivos para las empresas que ya están instaladas. Ahora lo urgente es cumplir con nuestros acreedores y, en la medida de lo posible, impulsar más el parque.

¿Tienen en la actualidad alguna oferta para comprar parcelas?

Tenemos varias, pero no se puede avanzar cuáles son. Pronto se va a tener detalle de las operaciones. Son ofertas de ámbito andaluz y nacional, centrándose en Córdoba.

¿Cuándo se va a materializar la operación de compraventa del edificio Orión, que albergará la incubadora de empresa Biotech?

Esperamos que en breve. El Ayuntamiento, a través del Imdeec, tiene un plan y un plazo y ese tiempo se está cumpliendo . Se va a concretar esa operación que nos va a permitir tener un mayor impacto de tipo tecnológico. Seguro que antes que termine mayo cerraremos los detalles. El tener un espacio especialmente dedicado para incubar empresas biotecnológicas es importante, porque nos va a permitir ofrecer a quienes quieran empezar con empresas de este perfil estar ahí y estar vinculadas con el parque.

¿Ha habido algún cambio desde que la antigua Canvax-Biotech fuera comprada por otro grupo?

Canvax es una empresa que sigue operando en el parque, aunque haya cambiado de titularidad y de nombre.

¿Cuáles son las cifras actuales del Parque Científico Tecnológico?

Unos 500 trabajadores, 69 empresas (6 firmas más que al cierre del año anterior). Además, está el edficio Orión, que si todo sigue por la normalidad, pasará a convertirse en una incubadora de empresas. Además, tenemos dos edificios, Centauro y Aldebarán, que están entre el 90 y 95% de ocupación. Por otro lado, acabamos de vender una parcela de 14.000 metros cuadrados, con 9.000 metros de aprovechamiento, para la puesta en marcha de una futura residencia de estudiantes, con inversión del grupo Barin, y tenemos en mente varios proyectos más que en breve se van a concretar en forma de venta de parcelas. Ahora mismo el ritmo que llevamos es bueno para cumplir las promesas que nos marcamos.

¿El grupo estadounidense Mevión ha desechado el proyecto que tenía para implantar un centro de protonterapia en Rabanales 21?

Mevión ha entrado en una situación de stand-by o de observación del proyecto en función del anuncio que hizo el empresario Amancio Ortega de donar dos equipos de protonterapia a hospitales de Andalucía. Sin embargo, que el proyecto esté en stand-by no quiere decir que esté cerrado. El mercado se va mover y en el plazo de dos años se puede volver a hablar del tema. Es un grupo inversor y nos gustaría que siguiera con nosotros.

¿Cómo va a repercutir la Base Logística en el parque?

Gran ilusión y expectación ha creado en Córdoba el proyecto de Base Logística. Ahora lo que hace falta es que las expectativas se cumplan. Y si eso ocurre pues Córdoba será un elemento tractor fundamental, que puede tirar de un montón de industrias tecnológicas cordobesas, y que va a dotar a Córdoba de la capacidad de conocimiento de la UCO y de la capacidad de adaptarse a las empresas. Nuestra idea es facilitar desde el parque todo lo que esté en nuestras manos en ese proceso, en relación con la UCO y con el resto de empresas de Córdoba. Vamos a intentar que el parque sea un elemento dinamizador.

Cuando se publique esta entrevista aún no se sabrá el resultado de las elecciones en el Rectorado. ¿Tiene alguna preferencia?

He trabajado con los dos aspirantes, con Julieta Mérida y con Manuel Torralbo. De manera que no sería muy imparcial, porque he vivido y trabajado mucho con ellos. Lo que espero es que, en lo que concierne a Rabanales 21, quien resulte elegido, demuestre el mismo interés de José Carlos Gómez Villamandos, pues él en particular siempre ha estado muy encima del parque.