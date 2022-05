IU pide explicaciones al alcalde sobre las afirmaciones de Dorado tras declarar ante el juez por el 'caso infraestructuras'

El portavoz del grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Córdoba, Pedro García, ha pedido este jueves explicaciones al alcalde de Córdoba, José María Bellido, en relación a las declaraciones que realizó el exresponsable de la Delegación de infraestructuras y actual portavoz del Cs, David Dorado, tras declarar ante el juez el pasado 11 de mayo por el caso Infraestructuras. Esta petición de explicaciones y las respuestas del alcalde han marcado en gran medida el Pleno municipal de este mes de mayo, que se ha celebrado en la mañana de este jueves.

La intervención de Pedro García se ha producido en el apartado de preguntas de la sesión plenaria, en la que el portavoz de IU ha querido dirigir sus cuestiones a David Dorado, que ha asistido de forma telemática, pero José María Bellido le ha recordado que las preguntas de control y fiscalización se deben hacer a los miembros del gobierno municipal y ha argumentado que Dorado ya no forma parte de él al no tener competencias de gobierno ni ser teniente de alcalde. Ante esta situación, García le ha dirigido las preguntas al alcalde sobre las declaraciones que realizó David Dorado tras su declaración ante el juez en relación a contratos y expedientes municipales.

García le ha preguntado a Bellido sobre "si tiene catadura moral", como dijo Dorado, y sobre estas palabras del exresponsable de Infraestructuras: "Puede ser que a partir de ahora, trabajadores que no son de Infraestructuras sea a los que les puede doler la cabeza y mucho” y por qué podría dolerles la cabeza. García ha considerado que esas palabras suponen una gravísima acusación contra los trabajadores del Ayuntamiento y ha preguntado el motivo por el que se ha puesto en duda la profesionalidad y honestidad de los funcionarios municipales y no se sale en defensa pública de ellos y para defenderlos de "esa calumnia de su coportavoz de gobierno".

Respecto a las palabras de Dorado sobre "movimientos extraños" en el Ayuntamiento, Pedro García ha preguntado al alcalde "¿a qué movimientos raros se refiere? ¿Cuál es la documentación que ha requerido el instructor y no se ha mandado? ¿Cuáles son los contratos e informes que ha pedido el fiscal y no se han mandado? ¿Y cuál es el contrato que no se encuentra?”.

También ha planteado IU el motivo por el que David Dorado “sigue siendo portavoz de su gobierno”, algo que ha negado el alcalde, aunque Dorado “informe de los asuntos del gobierno en rueda de prensa aprobados por la Junta de Gobierno Local”. Y, además, ha preguntado a Bellido por la información que Dorado describió en sus declaraciones sobre contratos y expedientes: “¿Por qué no tenemos esa información el resto de grupos políticos?”

Por su parte, el alcalde ha respondido a algunas de estas preguntas verbalmente en el propio Pleno y ha afirmado que el resto lo hará por escrito. En relación a los contratos, Bellido ha dicho que para contestar a la petición de la Fiscalía “ha pedido una serie de expedientes, los cuales se han recopilado por multitud de servicios municipales. Se han remitido absolutamente todos en tiempo y forma, son una serie de contratos de 2016 a 2020 y otra serie de actuaciones. Y hay una petición de un contrato que nadie ha encontrado, hemos pedimos más detalle, de un expediente de alumbrado de Villarrubia que se ha buscado en Infraestructuras, en Gestión...y con esos términos no aparece".

También Bellido ha dejado claro que “desde el gobierno local no se ha facilitado información a ningún portavoz, tampoco al portavoz de Cs, David Dorado"