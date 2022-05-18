Un total de 15 candidaturas se han presentado en la provincia de Córdoba a las elecciones andaluzas, que se celebrarán el próximo 19 de junio. La Junta Electoral ha registrado esta quincena de listas electorales en tiempo, dado que el plazo para la presentación de candidaturas concluyó el pasado lunes 16 de junio. Las candidaturas han sido publicadas hoy en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

De este modo se han presentado Partido Socialista Obrero Español, Pacma, Ciudadanos, Partido Popular, Escaños en Blanco, Nación Andaluza. Adelante Andalucía, Partido Comunista del Pueblo Andaluz, Vox, Por un mundo más justo, Por Andalucía, Recortes Cero, Andaluces Levantaos, Partido Comunista de los Trabajadores de España y Falange Española de las JONS.

Estas son las candidaturas que podrán votarse en la circunscripción de Córdoba.

Candidatura núm. 1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A):

1. MARÍA ISABEL AMBROSIO PALOS

2. ANTONIO RUIZ SÁNCHEZ

3. ANA MARÍA ROMERO OBRERO

4. ESTEBAN MORALES SÁNCHEZ

5. AURIA MARÍA EXPÓSITO VENEGAS

6. JOSÉ MANUEL MÁRMOL SERVIÁN

7. MARÍA CARMEN POZÓN MARTÍN-CASTAÑO

8. ÁNGEL MANUEL MURCIA OCAÑA

9. MARÍA DEL PILAR ALGAR CAMPOS

10. JOSÉ CANTIZANI BUJALANCE

11. MARÍA DEL ROSARIO ROSSI LUCENA

12. RAFAEL FÉLIX TORRES

Suplentes:

1. MARTA ALEJANDRES LUQUE

2. GABRIEL MONTERO PANADERO

3. ANA ISABEL LÓPEZ CHACÓN

4. FRANCISCO FERNANDO SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ

Candidatura núm. 2. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA):

1. PATRICIA MARÍA GARCÍA CARMONA

2. MANUEL DE TORO COSTA

3. MARÍA PILAR BARES RUIZ

4. MANUEL URBANO NAVAS

5. SUSANA MUÑOZ MORALES

6.JOSÉ ANDRÉS DE LA ROSA MORENO

7. SARA ROMERO VALENZUELA

8. FRANCISCO LARA GÓMEZ

9. MARÍA JOSÉ PÉREZ ANDREO

10. DANIEL ALCALDE LIÉBANA

11. LIDIA GÓMEZ SEGURA

12. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ SILES

Suplentes

1. DESIREÉ URBANO GÓMEZ

2. DANIEL CABELLO LOZANO

3. MARÍA ESTELLE CABANES NIZA

4. FERNANDO ROMERO MORENO

Candidatura núm. 3. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)

1. ÁNGEL LUIS PIMENTEL LÓPEZ

2. ERICA NEVADO GARCÍA

3. SERGIO URBANO AGUILAR

4. MARÍA DEL CARMEN JAIME MENA

5. JESÚS LÓPEZ GARCÍA

6. MARÍA DEL ROCÍO CIBORRO SOLÍS

7. LORENZO MORENO PÉREZ

8. GEMA PATRICIA MOYA LÓPEZ

9. PEDRO GARCÍA GUILLÉN

10. SILVIA RASO MARTÍN

11. FRANCISCO POYATO GUARDEÑO

12. LUCÍA NAVARRO LÓPEZ

Suplentes

1. CARLOS SAUCES PAREJA

2. MARÍA AUXILIADORA CÁMARA ZAFRA

3. JOSÉ MARÍA VÁZQUEZ TEJA

4. MARÍA MANTAS MOLLEJA

Candidatura núm. 4. PARTIDO POPULAR (PP)

1. JESÚS RAMÓN AGUIRRE MUÑOZ

2. ARACELI CABELLO CABRERA

3. ANTONIO JESÚS REPULLO MILLA

4. MARÍA BEATRIZ JURADO FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA

5. ADOLFO MANUEL MOLINA RASCÓN

6. MONTSERRAT PAZ JURADO

7. AURELIO FERNÁNDEZ GARCÍA

8. VERÓNICA MARTOS MONTILLA

9. JOSÉ CARLOS GARCÍA GARCÍA

10. MATILDE ESTEO DOMÍNGUEZ

11. FRANCISCO JAVIER VACAS PÉREZ

12. MARÍA LUISA CEBALLOS CASAS

Suplentes

1. LORENZO NADALES LUQUE

2. ANA ROSA RUZ CARPIO

3. CARLOS JAVIER PELÁEZ RIVERA

4. MARÍA AUXILIADORA MORENO RUEDA

Candidatura núm. 5. ESCAÑOS EN BLANCO (ESCAÑOS EN BLANCO)

1. RAFAEL DE TROYA BONONATO

2. MARÍA DEL MAR DÍAZ POLONIO

3. JOSÉ ANTONIO RUIZ GARCÍA

4. PILAR MÁRQUEZ QUESADA

5. JUAN JOSÉ FRÍAS RUBIO

6. JUANA HIDALGO UTANDA

7. SALVADOR MARTÍNEZ ZURERA

8. CARMEN MONTES TRUJILLO

9. EMILIO GÓMEZ URBANO

10. PILAR DE LOS ÁNGELES LIZANA LINARES

11. ANTONIO JURADO CHECA

12. ANDREA GARRIDO HIDALGO

Suplentes

1. ÓSCAR JESÚS PÉREZ MARCOS

2. MARÍA LOURDES LARA BELLIDO

3. CARLOS BERMUDO MUNZÓN

4. CARMEN MARÍA VALDERRAMA CRESPO

Candidatura núm. 6. NACION ANDALUZA (N.A.)

1. ÁNGEL SALINAS PERALES

2. MIRIAM MARISCAL LEÓN

3. MANUEL PÉREZ CABALLERO

4. MILAGROS RONDA GONZÁLEZ

5. JOSÉ CRISTIAN GONZÁLEZ ESPEJO

6. MARÍA VICTORIA SIMÓN NAVARRO

7. JOAQUÍN DAVID LÓPEZ MORENO

8. VERÓNICA SALINAS PERALES

9. FRANCISCO NÚÑEZ CABELLO

10. MARINA CARMONA ARMADA

11. DANIEL LÓPEZ JURADO

12. MARÍA COVADONGA SÁNCHEZ ALONSO

Suplentes

1. BARTOLOMÉ RODRÍGUEZ MERCHÁN

2. AZAHARA BROCAL MARÍN

3. JESÚS LEÓN PEIRÓ

4. AINOA CALERO NAVARRO

Candidatura núm. 7. ADELANTE ANDALUCÍA-andalucistas (ADELANTE ANDALUCÍA andalucistas)

1. MARTA MARÍA SÁNCHEZ JIMÉNEZ

2. RAFAEL DEL CASTILLO GOMÁRIZ

3. MARÍA EUGENIA MARTÍN HOMBRADO

4. SANTIAGO SALAS ROMERO

5. MARTA SANZ CASADESÚS

6. PABLO RABASCO POZUELO

7. ESPERANZA GUTIÉRREZ ARIZA (Independiente)

8. JAVIER PÉREZ JIMÉNEZ

9. MARÍA ELENA HURTADO QUINTANA

10. JORGE MONTERO RUIZ

11. PALOMA MARÍA PUERTO MOYANO

12. ANTONIO JURADO LÓPEZ

Suplentes

1. MARTA RUEDA GONZÁLEZ

2. SANDRO MORA CARDADOR

3. MARÍA JOSEFA JIMÉNEZ UCEDA

4. JOSÉ ANTONIO RONDA PORRAS

Candidatura núm. 8. PARTIDO COMUNISTA DEL PUEBLO ANDALUZ (PCPA)

1. ANTONIO ZURERA CAÑADILLAS

2. ANA BANDERA MORONES

3. FRANCISCO JOSÉ RUIZ LEÓN

4. CARMEN BOGAS ARENAS

5. VÍCTOR PÉREZ GONZÁLEZ

6. MARÍA DEL PILAR MÍNGUEZ NAVAREÑO

7. MANUEL MAESTRE BARRANCO

8. MARÍA BORREGO GODINO

9. FRANCISCO PALMA URBANO

10. DOLORES VALIENTE BORREGO

11. FRANCISCO CEJAS MORENO

12. DOLORES MORENO MORENO

Suplentes

1. MIGUEL PÉREZ GARCÍA

2. FRANCISCA LÓPEZ GARCÍA

3. RAFAEL REYES CARRETERO

4. MARÍA ROCÍO RUIZ JIMÉNEZ

Candidatura núm. 9. VOX (VOX)

1. ALEJANDRO HERNÁNDEZ VALDÉS

2. MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ DE MILLÁN PARRO

3. JUAN JOSÉ COCA LÓPEZ

4. MARÍA DOLORES HERMOSO PORRAS

5. JOSÉ RAMÓN MÁRQUEZ NAVARRO

6. MARÍA DE LOS DOLORES FERNÁNDEZ CÓRDOBA

7. JOAQUÍN CORTÉS LUCENA

8. MARÍA LUISA DÍAZ SÁNCHEZ-DIEZMA

9. VENTURA REDONDO MORENO

10. ARACELI MUÑOZ VILLARREAL

11. EDUARDO MOLLEJA CARMONA

12. REMEDIOS MARÍA BAENA JANINI

Suplentes

1. PEDRO JOSÉ PALOMEQUE HERENCIA

2. MARÍA JOSÉ LÓPEZ SERRANO

3. ANTONIO MIGUEL BOGAS FERNÁNDEZ

4. SARA MARÍA MONTENEGRO CARRILLO

Candidatura núm.: 10. POR UN MUNDO MAS JUSTO (PUM+J)

1. JOAQUÍN MALO DE MOLINA FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA

2. BEATRIZ GARCÍA-CONSUEGRA ROMERO

3. MIGUEL DELGADO AYUSO

4. CARMEN SERRANO MORAL

5. ÁNGEL MORALES SILLERO

6. CARMENZA AGUDELO RAMÍREZ

7. FRANCISCO JORDANO LUNA

8. MARÍA PILAR RUIZ NOSEA

9. MODESTO BERNÁ BERNÁ

10. ARACELI MARÍA RIVAS RAMOS

11. JOSÉ MANUEL FIGUEROA SÁNCHEZ

12. MARÍA MILAGROS LOZANO GORDÓN

Suplentes

1. ANTONIO COSANO LÓPEZ

2. CLARA ALCAIDE MORALES

3. IGNACIO COSANO LÓPEZ

4. MARÍA VICTORIA ARÉVALO GÓMEZ

Candidatura núm. 11. IZQUIERDA UNIDA ANDALUCÍA - MÁS PAÍS ANDALUCÍA - VERDES EQUO - INICIATIVA DEL PUEBLO ANDALUZ: POR ANDALUCÍA (PorA)

1. JOSÉ MANUEL GÓMEZ JURADO (Independiente)

2. ROSA MARÍA RODRÍGUEZ RUZ (IZQUIERDA UNIDA ANDALUCÍA)

3. JOSÉ LARIOS MARTÓN (Independiente)

4. ISADORA PATRICIA DONNIER MUÑOZ (Independiente)

5. DON SEBASTIÁN PÉREZ GALLARDO (IZQUIERDA UNIDA ANDALUCÍA)

6. ISABEL MARÍA LÓPEZ HUMANES (Independiente)

7. LORENZO AGUILAR TABERNERO (MÁS PAÍS ANDALUCÍA)

8. PALOMA NOGALES MORALES (IZQUIERDA UNIDA ANDALUCÍA)

9. ÁLVARO SANTOS LÓPEZ (Independiente)

10. MARÍA DOLORES BLANCO ORTIZ (IZQUIERDA UNIDA ANDALUCÍA)

11. SERGIO DOMINGO ÁLVAREZ DEL MORAL (INICIATIVA DEL PUEBLO ANDALUZ)

12. LAURA LLORCA PONZODA (VERDES EQUO)

Suplentes

1. JOSÉ ANTONIO RANCHAL ÁVILA (Independiente)

2. MARÍA DE LOS SANTOS CÓRDOBA MORENO (IZQUIERDA UNIDA ANDALUCÍA)

3. LUIS NAVARRO GARCÍA (IZQUIERDA UNIDA ANDALUCÍA)

4. CRISTINA PÉREZ BARNES (Independiente)

Candidatura núm. 12. ANDALUCES LEVANTAOS COALICIÓN (AL)

1. MANUEL ORTEGA FERNÁNDEZ (ANDALUCÍA ENTRE TOD@S)

2. ANA MANUELA SÁNCHEZ CORBACHO (ANDALUCÍA ENTRE TOD@S)

3. ANDRÉS BERMÚDEZ LUQUE (ANDALUCÍA ENTRE TOD@S)

4. ALBA ROSANO RIBERT (ANDALUCÍA ENTRE TOD@S)

5. JUAN MANUEL LEÓN LÓPEZ (ANDALUCÍA X SÍ)

6. DOLORES LUQUE LUNA (ANDALUCÍA ENTRE TOD@S)

7. JOSÉ BELLIDO JIMÉNEZ (ANDALUCÍA X SÍ)

8. MARÍA DOLORES GÓMEZ ROJANO (ANDALUCÍA ENTRE TOD@S)

9. ISMAEL JIMÉNEZ FRÍAS (ANDALUCÍA ENTRE TOD@S)

10. CLARISA CAMPOS ARROYO (ANDALUCÍA ENTRE TOD@S)

11. EUFEMIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ (ANDALUCÍA ENTRE TOD@S)

12. ARACELI GÓMEZ MORENO (ANDALUCÍA ENTRE TOD@S)

Suplentes

1. JOAQUÍN CAMPOS CAÑETE (ANDALUCÍA ENTRE TOD@S)

2. ANA RAMÍREZ SÁNCHEZ (ANDALUCÍA ENTRE TOD@S)

3. FRANCISCO JAVIER PALACIOS CAÑETE (ANDALUCÍA ENTRE TOD@S)

4. ANTONIA REY MURILLO (ANDALUCÍA ENTRE TOD@S)

Candidatura núm. 13. RECORTES CERO (RECORTES CERO)

1. MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ DE LA HABA (RECORTES CERO)

2. JUAN CARLOS DOMÍNGUEZ MARTÍN (RECORTES CERO)

3. MARÍA ÁNGELES CUADRA LÓPEZ (RECORTES CERO)

4. ANTONIO MURO ROMERO (RECORTES CERO)

5. MARTA HERRUZO CARMONA (RECORTES CERO)

6. RAFAEL ROLDÁN TEJADA (RECORTES CERO)

7. ANTONIA FERNÁNDEZ JURADO (RECORTES CERO)

8. DAVID CASTILLO RODRÍGUEZ (RECORTES CERO)

9. MARINA PETRA MÁRQUEZ MUÑOZ (RECORTES CERO)

10. JOSÉ MANUEL ROMERO TORTOLERO (RECORTES CERO)

11. SACRAMENTO PEÑA ESPEJO (RECORTES CERO)

12. FRANCISCO JOSÉ MUÑOZ RUIZ (RECORTES CERO)

Suplentes

1. RAFAELA CASTAÑO PRIETO (RECORTES CERO)

2. JUAN JOSÉ CALLEJA DEL ROSAL (RECORTES CERO)

3. LUCÍA REQUENA PEREA (RECORTES CERO)

4. MANUEL LARA TEJADA (RECORTES CERO)

Candidatura núm. 14. PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PCTE)

1. ROBERTO GUIJARRO LÓPEZ

2. LAURA MARÍA GÁLVEZ CARMONA

3. ADRIÁN GARCÍA BARBARROJA

4. BEATRIZ BRIONES TORRES

5. PABLO MANUEL FERNÁNDEZ GUERRERO

6. CLAUDIA CHENOLL JIMÉNEZ

7. ELOY GÓMEZ GARCÍA

8. CARMEN FUENTES PARRA

9. GUILLERMO GONZÁLEZ SÁNCHEZ

10. GLORIA MARÍA SOTO FERNÁNDEZ

11. LUCAS JAVIER BARREIRO MESA

12. ELISA SANTOS DELGADO

Suplentes

1. CARLOS MUÑOZ SANZ

2. LUCÍA SALMERÓN RUIZ

3. ANTONIO VARO GARCÍA

4. DOÑA ALMUDENA CASTRO GARCÍA

Candidatura núm. 15. FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. (FE de las JONS)

1. JUAN LUIS CADENAS DE LLANO BAJO

2. IRENE ACAL MARTÍNEZ

3. JOAQUÍN MONTAÑÉS RUIZ

4. MARÍA JOSÉ VALDIVIA CASTILLO

5. ANTONIO LÓPEZ CAÑETE

6. MERCEDES CORENTO BELLOSO

7. RAFAEL JAPÓN JIMÉNEZ

8. SUSANA ALBA ÁLVAREZ

9. EFRAÍN ROMANO RODRÍGUEZ

10. TERESA DUARTE MARTÍN

11. GERARDO CASTILLO MANSO

12. MARIA LUISA MORENO HERNÁNDEZ

Suplentes

1. MIGUEL ÁNGEL AGUILAR GUTIÉRREZ

2. MARÍA VICTORIA ÁLVAREZ ÁLVAREZ

3. PEDRO JOSÉ RUIPÉREZ PÉREZ

4. ROSARIO ALBA ÁLVAREZ