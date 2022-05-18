Un total de 15 candidaturas se han presentado en la provincia de Córdoba a las elecciones andaluzas, que se celebrarán el próximo 19 de junio. La Junta Electoral ha registrado esta quincena de listas electorales en tiempo, dado que el plazo para la presentación de candidaturas concluyó el pasado lunes 16 de junio. Las candidaturas han sido publicadas hoy en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).
De este modo se han presentado Partido Socialista Obrero Español, Pacma, Ciudadanos, Partido Popular, Escaños en Blanco, Nación Andaluza. Adelante Andalucía, Partido Comunista del Pueblo Andaluz, Vox, Por un mundo más justo, Por Andalucía, Recortes Cero, Andaluces Levantaos, Partido Comunista de los Trabajadores de España y Falange Española de las JONS.
Estas son las candidaturas que podrán votarse en la circunscripción de Córdoba.
Candidatura núm. 1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A):
1. MARÍA ISABEL AMBROSIO PALOS
2. ANTONIO RUIZ SÁNCHEZ
3. ANA MARÍA ROMERO OBRERO
4. ESTEBAN MORALES SÁNCHEZ
5. AURIA MARÍA EXPÓSITO VENEGAS
6. JOSÉ MANUEL MÁRMOL SERVIÁN
7. MARÍA CARMEN POZÓN MARTÍN-CASTAÑO
8. ÁNGEL MANUEL MURCIA OCAÑA
9. MARÍA DEL PILAR ALGAR CAMPOS
10. JOSÉ CANTIZANI BUJALANCE
11. MARÍA DEL ROSARIO ROSSI LUCENA
12. RAFAEL FÉLIX TORRES
Suplentes:
1. MARTA ALEJANDRES LUQUE
2. GABRIEL MONTERO PANADERO
3. ANA ISABEL LÓPEZ CHACÓN
4. FRANCISCO FERNANDO SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ
Candidatura núm. 2. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA):
1. PATRICIA MARÍA GARCÍA CARMONA
2. MANUEL DE TORO COSTA
3. MARÍA PILAR BARES RUIZ
4. MANUEL URBANO NAVAS
5. SUSANA MUÑOZ MORALES
6.JOSÉ ANDRÉS DE LA ROSA MORENO
7. SARA ROMERO VALENZUELA
8. FRANCISCO LARA GÓMEZ
9. MARÍA JOSÉ PÉREZ ANDREO
10. DANIEL ALCALDE LIÉBANA
11. LIDIA GÓMEZ SEGURA
12. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ SILES
Suplentes
1. DESIREÉ URBANO GÓMEZ
2. DANIEL CABELLO LOZANO
3. MARÍA ESTELLE CABANES NIZA
4. FERNANDO ROMERO MORENO
Candidatura núm. 3. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. ÁNGEL LUIS PIMENTEL LÓPEZ
2. ERICA NEVADO GARCÍA
3. SERGIO URBANO AGUILAR
4. MARÍA DEL CARMEN JAIME MENA
5. JESÚS LÓPEZ GARCÍA
6. MARÍA DEL ROCÍO CIBORRO SOLÍS
7. LORENZO MORENO PÉREZ
8. GEMA PATRICIA MOYA LÓPEZ
9. PEDRO GARCÍA GUILLÉN
10. SILVIA RASO MARTÍN
11. FRANCISCO POYATO GUARDEÑO
12. LUCÍA NAVARRO LÓPEZ
Suplentes
1. CARLOS SAUCES PAREJA
2. MARÍA AUXILIADORA CÁMARA ZAFRA
3. JOSÉ MARÍA VÁZQUEZ TEJA
4. MARÍA MANTAS MOLLEJA
Candidatura núm. 4. PARTIDO POPULAR (PP)
1. JESÚS RAMÓN AGUIRRE MUÑOZ
2. ARACELI CABELLO CABRERA
3. ANTONIO JESÚS REPULLO MILLA
4. MARÍA BEATRIZ JURADO FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA
5. ADOLFO MANUEL MOLINA RASCÓN
6. MONTSERRAT PAZ JURADO
7. AURELIO FERNÁNDEZ GARCÍA
8. VERÓNICA MARTOS MONTILLA
9. JOSÉ CARLOS GARCÍA GARCÍA
10. MATILDE ESTEO DOMÍNGUEZ
11. FRANCISCO JAVIER VACAS PÉREZ
12. MARÍA LUISA CEBALLOS CASAS
Suplentes
1. LORENZO NADALES LUQUE
2. ANA ROSA RUZ CARPIO
3. CARLOS JAVIER PELÁEZ RIVERA
4. MARÍA AUXILIADORA MORENO RUEDA
Candidatura núm. 5. ESCAÑOS EN BLANCO (ESCAÑOS EN BLANCO)
1. RAFAEL DE TROYA BONONATO
2. MARÍA DEL MAR DÍAZ POLONIO
3. JOSÉ ANTONIO RUIZ GARCÍA
4. PILAR MÁRQUEZ QUESADA
5. JUAN JOSÉ FRÍAS RUBIO
6. JUANA HIDALGO UTANDA
7. SALVADOR MARTÍNEZ ZURERA
8. CARMEN MONTES TRUJILLO
9. EMILIO GÓMEZ URBANO
10. PILAR DE LOS ÁNGELES LIZANA LINARES
11. ANTONIO JURADO CHECA
12. ANDREA GARRIDO HIDALGO
Suplentes
1. ÓSCAR JESÚS PÉREZ MARCOS
2. MARÍA LOURDES LARA BELLIDO
3. CARLOS BERMUDO MUNZÓN
4. CARMEN MARÍA VALDERRAMA CRESPO
Candidatura núm. 6. NACION ANDALUZA (N.A.)
1. ÁNGEL SALINAS PERALES
2. MIRIAM MARISCAL LEÓN
3. MANUEL PÉREZ CABALLERO
4. MILAGROS RONDA GONZÁLEZ
5. JOSÉ CRISTIAN GONZÁLEZ ESPEJO
6. MARÍA VICTORIA SIMÓN NAVARRO
7. JOAQUÍN DAVID LÓPEZ MORENO
8. VERÓNICA SALINAS PERALES
9. FRANCISCO NÚÑEZ CABELLO
10. MARINA CARMONA ARMADA
11. DANIEL LÓPEZ JURADO
12. MARÍA COVADONGA SÁNCHEZ ALONSO
Suplentes
1. BARTOLOMÉ RODRÍGUEZ MERCHÁN
2. AZAHARA BROCAL MARÍN
3. JESÚS LEÓN PEIRÓ
4. AINOA CALERO NAVARRO
Candidatura núm. 7. ADELANTE ANDALUCÍA-andalucistas (ADELANTE ANDALUCÍA andalucistas)
1. MARTA MARÍA SÁNCHEZ JIMÉNEZ
2. RAFAEL DEL CASTILLO GOMÁRIZ
3. MARÍA EUGENIA MARTÍN HOMBRADO
4. SANTIAGO SALAS ROMERO
5. MARTA SANZ CASADESÚS
6. PABLO RABASCO POZUELO
7. ESPERANZA GUTIÉRREZ ARIZA (Independiente)
8. JAVIER PÉREZ JIMÉNEZ
9. MARÍA ELENA HURTADO QUINTANA
10. JORGE MONTERO RUIZ
11. PALOMA MARÍA PUERTO MOYANO
12. ANTONIO JURADO LÓPEZ
Suplentes
1. MARTA RUEDA GONZÁLEZ
2. SANDRO MORA CARDADOR
3. MARÍA JOSEFA JIMÉNEZ UCEDA
4. JOSÉ ANTONIO RONDA PORRAS
Candidatura núm. 8. PARTIDO COMUNISTA DEL PUEBLO ANDALUZ (PCPA)
1. ANTONIO ZURERA CAÑADILLAS
2. ANA BANDERA MORONES
3. FRANCISCO JOSÉ RUIZ LEÓN
4. CARMEN BOGAS ARENAS
5. VÍCTOR PÉREZ GONZÁLEZ
6. MARÍA DEL PILAR MÍNGUEZ NAVAREÑO
7. MANUEL MAESTRE BARRANCO
8. MARÍA BORREGO GODINO
9. FRANCISCO PALMA URBANO
10. DOLORES VALIENTE BORREGO
11. FRANCISCO CEJAS MORENO
12. DOLORES MORENO MORENO
Suplentes
1. MIGUEL PÉREZ GARCÍA
2. FRANCISCA LÓPEZ GARCÍA
3. RAFAEL REYES CARRETERO
4. MARÍA ROCÍO RUIZ JIMÉNEZ
Candidatura núm. 9. VOX (VOX)
1. ALEJANDRO HERNÁNDEZ VALDÉS
2. MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ DE MILLÁN PARRO
3. JUAN JOSÉ COCA LÓPEZ
4. MARÍA DOLORES HERMOSO PORRAS
5. JOSÉ RAMÓN MÁRQUEZ NAVARRO
6. MARÍA DE LOS DOLORES FERNÁNDEZ CÓRDOBA
7. JOAQUÍN CORTÉS LUCENA
8. MARÍA LUISA DÍAZ SÁNCHEZ-DIEZMA
9. VENTURA REDONDO MORENO
10. ARACELI MUÑOZ VILLARREAL
11. EDUARDO MOLLEJA CARMONA
12. REMEDIOS MARÍA BAENA JANINI
Suplentes
1. PEDRO JOSÉ PALOMEQUE HERENCIA
2. MARÍA JOSÉ LÓPEZ SERRANO
3. ANTONIO MIGUEL BOGAS FERNÁNDEZ
4. SARA MARÍA MONTENEGRO CARRILLO
Candidatura núm.: 10. POR UN MUNDO MAS JUSTO (PUM+J)
1. JOAQUÍN MALO DE MOLINA FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA
2. BEATRIZ GARCÍA-CONSUEGRA ROMERO
3. MIGUEL DELGADO AYUSO
4. CARMEN SERRANO MORAL
5. ÁNGEL MORALES SILLERO
6. CARMENZA AGUDELO RAMÍREZ
7. FRANCISCO JORDANO LUNA
8. MARÍA PILAR RUIZ NOSEA
9. MODESTO BERNÁ BERNÁ
10. ARACELI MARÍA RIVAS RAMOS
11. JOSÉ MANUEL FIGUEROA SÁNCHEZ
12. MARÍA MILAGROS LOZANO GORDÓN
Suplentes
1. ANTONIO COSANO LÓPEZ
2. CLARA ALCAIDE MORALES
3. IGNACIO COSANO LÓPEZ
4. MARÍA VICTORIA ARÉVALO GÓMEZ
Candidatura núm. 11. IZQUIERDA UNIDA ANDALUCÍA - MÁS PAÍS ANDALUCÍA - VERDES EQUO - INICIATIVA DEL PUEBLO ANDALUZ: POR ANDALUCÍA (PorA)
1. JOSÉ MANUEL GÓMEZ JURADO (Independiente)
2. ROSA MARÍA RODRÍGUEZ RUZ (IZQUIERDA UNIDA ANDALUCÍA)
3. JOSÉ LARIOS MARTÓN (Independiente)
4. ISADORA PATRICIA DONNIER MUÑOZ (Independiente)
5. DON SEBASTIÁN PÉREZ GALLARDO (IZQUIERDA UNIDA ANDALUCÍA)
6. ISABEL MARÍA LÓPEZ HUMANES (Independiente)
7. LORENZO AGUILAR TABERNERO (MÁS PAÍS ANDALUCÍA)
8. PALOMA NOGALES MORALES (IZQUIERDA UNIDA ANDALUCÍA)
9. ÁLVARO SANTOS LÓPEZ (Independiente)
10. MARÍA DOLORES BLANCO ORTIZ (IZQUIERDA UNIDA ANDALUCÍA)
11. SERGIO DOMINGO ÁLVAREZ DEL MORAL (INICIATIVA DEL PUEBLO ANDALUZ)
12. LAURA LLORCA PONZODA (VERDES EQUO)
Suplentes
1. JOSÉ ANTONIO RANCHAL ÁVILA (Independiente)
2. MARÍA DE LOS SANTOS CÓRDOBA MORENO (IZQUIERDA UNIDA ANDALUCÍA)
3. LUIS NAVARRO GARCÍA (IZQUIERDA UNIDA ANDALUCÍA)
4. CRISTINA PÉREZ BARNES (Independiente)
Candidatura núm. 12. ANDALUCES LEVANTAOS COALICIÓN (AL)
1. MANUEL ORTEGA FERNÁNDEZ (ANDALUCÍA ENTRE TOD@S)
2. ANA MANUELA SÁNCHEZ CORBACHO (ANDALUCÍA ENTRE TOD@S)
3. ANDRÉS BERMÚDEZ LUQUE (ANDALUCÍA ENTRE TOD@S)
4. ALBA ROSANO RIBERT (ANDALUCÍA ENTRE TOD@S)
5. JUAN MANUEL LEÓN LÓPEZ (ANDALUCÍA X SÍ)
6. DOLORES LUQUE LUNA (ANDALUCÍA ENTRE TOD@S)
7. JOSÉ BELLIDO JIMÉNEZ (ANDALUCÍA X SÍ)
8. MARÍA DOLORES GÓMEZ ROJANO (ANDALUCÍA ENTRE TOD@S)
9. ISMAEL JIMÉNEZ FRÍAS (ANDALUCÍA ENTRE TOD@S)
10. CLARISA CAMPOS ARROYO (ANDALUCÍA ENTRE TOD@S)
11. EUFEMIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ (ANDALUCÍA ENTRE TOD@S)
12. ARACELI GÓMEZ MORENO (ANDALUCÍA ENTRE TOD@S)
Suplentes
1. JOAQUÍN CAMPOS CAÑETE (ANDALUCÍA ENTRE TOD@S)
2. ANA RAMÍREZ SÁNCHEZ (ANDALUCÍA ENTRE TOD@S)
3. FRANCISCO JAVIER PALACIOS CAÑETE (ANDALUCÍA ENTRE TOD@S)
4. ANTONIA REY MURILLO (ANDALUCÍA ENTRE TOD@S)
Candidatura núm. 13. RECORTES CERO (RECORTES CERO)
1. MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ DE LA HABA (RECORTES CERO)
2. JUAN CARLOS DOMÍNGUEZ MARTÍN (RECORTES CERO)
3. MARÍA ÁNGELES CUADRA LÓPEZ (RECORTES CERO)
4. ANTONIO MURO ROMERO (RECORTES CERO)
5. MARTA HERRUZO CARMONA (RECORTES CERO)
6. RAFAEL ROLDÁN TEJADA (RECORTES CERO)
7. ANTONIA FERNÁNDEZ JURADO (RECORTES CERO)
8. DAVID CASTILLO RODRÍGUEZ (RECORTES CERO)
9. MARINA PETRA MÁRQUEZ MUÑOZ (RECORTES CERO)
10. JOSÉ MANUEL ROMERO TORTOLERO (RECORTES CERO)
11. SACRAMENTO PEÑA ESPEJO (RECORTES CERO)
12. FRANCISCO JOSÉ MUÑOZ RUIZ (RECORTES CERO)
Suplentes
1. RAFAELA CASTAÑO PRIETO (RECORTES CERO)
2. JUAN JOSÉ CALLEJA DEL ROSAL (RECORTES CERO)
3. LUCÍA REQUENA PEREA (RECORTES CERO)
4. MANUEL LARA TEJADA (RECORTES CERO)
Candidatura núm. 14. PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PCTE)
1. ROBERTO GUIJARRO LÓPEZ
2. LAURA MARÍA GÁLVEZ CARMONA
3. ADRIÁN GARCÍA BARBARROJA
4. BEATRIZ BRIONES TORRES
5. PABLO MANUEL FERNÁNDEZ GUERRERO
6. CLAUDIA CHENOLL JIMÉNEZ
7. ELOY GÓMEZ GARCÍA
8. CARMEN FUENTES PARRA
9. GUILLERMO GONZÁLEZ SÁNCHEZ
10. GLORIA MARÍA SOTO FERNÁNDEZ
11. LUCAS JAVIER BARREIRO MESA
12. ELISA SANTOS DELGADO
Suplentes
1. CARLOS MUÑOZ SANZ
2. LUCÍA SALMERÓN RUIZ
3. ANTONIO VARO GARCÍA
4. DOÑA ALMUDENA CASTRO GARCÍA
Candidatura núm. 15. FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. (FE de las JONS)
1. JUAN LUIS CADENAS DE LLANO BAJO
2. IRENE ACAL MARTÍNEZ
3. JOAQUÍN MONTAÑÉS RUIZ
4. MARÍA JOSÉ VALDIVIA CASTILLO
5. ANTONIO LÓPEZ CAÑETE
6. MERCEDES CORENTO BELLOSO
7. RAFAEL JAPÓN JIMÉNEZ
8. SUSANA ALBA ÁLVAREZ
9. EFRAÍN ROMANO RODRÍGUEZ
10. TERESA DUARTE MARTÍN
11. GERARDO CASTILLO MANSO
12. MARIA LUISA MORENO HERNÁNDEZ
Suplentes
1. MIGUEL ÁNGEL AGUILAR GUTIÉRREZ
2. MARÍA VICTORIA ÁLVAREZ ÁLVAREZ
3. PEDRO JOSÉ RUIPÉREZ PÉREZ
4. ROSARIO ALBA ÁLVAREZ