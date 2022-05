Urbanismo deberá regular cinco zonas de veladores tras la vuelta a la normalidad

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba deberá acometer en los próximos meses, con la vuelta de la normalidad, la ordenación de cinco zonas de veladores: Corredera, María la Judía, Isla Fuerteventura, avenida de Barcelona y Gran Capitán. Ese fue uno de los principales acuerdos a los que llegaron las partes en la mesa de veladores celebrada este martes, en la que el Consejo del Movimiento Ciudadano reclamó que se priorice el paso de los peatones en todas las calles donde hay instaladas terrazas y que no se permita la colocación de mesas altas junto a las fachadas, una práctica que según el presidente del CMC, Juan Andrés de Gracia, está proliferando cada vez más, ocupando vía pública y recortando el espacio reservado a los viandantes. En esto, el presidente de la GMU, Salvador Fuentes, ha coincidido, insistiendo en que «hay que acabar con los abusos y garantizar que la acera sea de los peatones, así como la accesibilidad y la convivencia».

Según De Gracia, «cada vez es más difícil mantener las fachadas de los edificios libres de mesas porque se ha vuelto a la falsa idea de que hay que reservar como máximo 1,80 metros al peatón, cuando ese es el espacio mínimo de separación fijado entre las mesas y las fachadas». En opinión de los vecinos, los incumplimientos se deben a que Urbanismo no está realizando las inspecciones necesarias, ya que «se llevan a cabo actuaciones puntuales pero no seguimiento». Por su parte, Fuentes asegura que «no hay batidas policiales, pero sí control continuo de las zonas de veladores».

Para el Consejo del Movimiento Ciudadano, Córdoba se encuentra ya en «fase de normalidad total y hay que cumplir con las licencias que se han otorgado sin contemplar ningún tipo de excepcionalidad», si bien no descartan que en determinados sitios sea posible realizar una ordenación distinta y buscar soluciones mejores para la distribución de los espacios.

Por su parte, Hostecor cogió el guante del CMC y su presidente, Fran de la Torre, aseguró que recordarán al sector que el paso de los peatones en la vía pública debe ser prioritario y que se recoloquen las mesas altas que están fuera de normativa, pegadas a las fachadas. «Insistiremos en que hay que estar más pendientes de este tema y en que los enseres como mesas y sillas no se pueden quedar en la calle durante la noche», aseguró.

También coinciden en la necesidad de ordenar las cinco zonas señaladas. Según De la Torre, «nos estamos reuniendo con los negocios de estas áreas para intentar llegar a acuerdos que trasladaremos a Urbanismo y a las asociaciones de vecinos». Fuentes apuntó que Urbanismo se implicará en esta tarea para llegar a consensos con todas las partes.

En lo que no están de acuerdo los hosteleros es en que se pueda hablar ya de «vuelta a la normalidad total», ya que recuerdan que estamos en fase cero todavía, «mucho más relajada, pero con medidas sanitarias en edificios públicos, donde sigue habiendo cita previa y uso de mascarilla obligatorio y en otros espacios como farmacias o centros de salud». «El virus sigue aquí y, desde la Consejería de Salud, se sigue pidiendo que mantengamos las distancias de seguridad, por lo que nos parece que debemos seguir en esa línea», destacan.