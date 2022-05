Urbanismo anula el concurso para ejecutar el anillo verde de la ronda Norte

La Gerencia de Urbanismo de Córdoba se ha visto obligada a anular un concurso de obra que tenía convocado para la ejecución del anillo verde de la ronda Norte. El organismo municipal sacó a concurso las obras en octubre del 2021 con un presupuesto de 140.923 euros y recibió tres ofertas. No obstante, el titular del órgano de Planificación Económico presupuestaria del Ayuntamiento de Córdoba comunicó a Urbanismo en noviembre del 2021 que las obligaciones económicas derivadas del contrato debían haberse reconocido antes del 31 de diciembre del 2021, por lo que no podía incorporarse el gasto previsto en las cuentas del 2022. La consecuencia de ello es que las actuaciones quedaban sin financiación, lo que lleva al desestimiento. La mesa de contratación no ha llegado a abrir las ofertas presentadas, que quedarán anuladas, aunque las empresas participantes podrán concurrir en un nuevo procedimiento cuando se convoque. Esto significa que la Gerencia de Urbanismo, a pesar de haber tenido que desistir de este contrato, podrá sacar a licitación de nuevo esta actuación, que es una de las pendientes en el tramo de carretera abierto hace un año, el que va de Fuente de la Salud a la N-432.

Córdoba estrena el primer tramo de la ronda Norte con la vista puesta en su ampliación Ese anillo se ubicará entre el punto kilométrico cero y el 2+700 y estará conformado por espacios vacíos que hay colindantes a la carretera en los que se plantarán más de 500 árboles autóctonos, arbustos y plantación de repoblación forestal mediante bellotas. En esta anillo verde habrá 3.000 bellotas. Los trabajos tienen un plazo de ejecución de dos meses y están presupuestados en 141.559 euros. El anillo estará presente a lo largo de las márgenes de la ronda y en las zonas contiguas de la misma, como son la ladera de Mirabueno y el sistema general que hay junto a la misma, así como en el espacio que está ubicado entre la vía y Chinales, junto al antiguo cementerio inglés. La intención de Urbanismo es unir La Asomadilla por el oeste con el borde del Parque de Levante y la cuenca del arroyo Pedroche mediante los dos caminos destinados al peatón y a los ciclistas que discurren al norte y al sur de la nueva vía.