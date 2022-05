Debate fallido entre los candidatos al Rectorado de la UCO

No ha podido ser. Estas elecciones al Rectorado de la Universidad de Córdoba (UCO) serán recordadas, en parte, por el cruce de comunicados entre las dos candidaturas y la ausencia de un debate entre los aspirantes a suceder a José Carlos Gómez Villamandos, es decir, entre Julieta Mérida y Manuel Torralbo.

El segundo se ha presentado a las 19.00 horas en la Facultad de Ciencias del Trabajo, tal y como dijo que haría, a pesar de que conocía de antemano que su contrincante no lo haría. Antes de someterse a las preguntas del público, conformado en su mayoría por personas de la comunidad universitaria, Torralbo ha afirmado que "dos no debaten si uno no quiere", dejando claro que su preferencia era un debate público, en sede universitaria y donde pudieran atender las preguntas de los presentes.

"Espero que las personas que conforman la comunidad universitaria se den cuenta de que Julieta Mérida no quería debatir porque no le interesara o porque consideraba que no debía debatir. Lo cual respetamos absolutamente", ha manifestado el candidato a rector.

Por su parte, Mérida ya había dicho la noche de antes que no pensaba acudir al acto anunciado por Torralbo. La candidata a rectora afirmó que durante "dos semanas" se había estado negociando la celebración del debate sin que se llegara a producir, en su opinión, una propuesta "adecuada".

El modelo al que aspiraba Mérida para acceder a debatir era, aseguró ella misma, "académico, objetivo y sin elementos de distorsión". La propuesta, que pasaba por un moderador proveniente de los medios de comunicación, no ha cuajado y, según la candidata, lo lamenta "profundamente" porque debería haber sido "«un momento relevante y de gran importancia" durante la campaña.