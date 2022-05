La hostelería se resiente por la falta de preparación

Uno de los sectores más perjudicados por la falta de personal cualificado en Córdoba, por su perfil turístico, es la hostelería, un sector que está empleando a personas sin preparación ni motivación, que llegan a este trabajo, en muchos casos, como último recurso. Según Francisco de la Torre, presidente de Hostecor, que llama a denunciar cualquier contrato que se salga de las condiciones establecidas en convenio, «porque supone una competencia desleal para el resto», el trabajo de hostelería está regulado por condiciones «que están por encima del convenio de transporte, limpieza y el campo y al mismo nivel que el de comercio». Sin embargo, es consciente de que en contra de la hostelería juegan circunstancias como que «cuando todo el mundo está de fiesta es cuando nosotros trabajamos más», algo que no resulta atractivo a un amplio sector de la población.

En su opinión, en el contexto actual, en el que Córdoba no cuenta con una Escuela de Hostelería donde poder capacitar a las personas interesadas en convertirse en profesionales del sector: «Los empresarios nos estamos viendo obligados a coger a personas sin formación alguna y que cobran lo mismo que otros trabajadores que tienen años de experiencia». Esta situación, señalan, juega en contra del sector, ya que «en lugar de incentivar al nuevo, desincentiva al trabajador veterano, que a menudo tiene que cargar con una responsabilidad extra porque la persona que está a su lado está muy verde y desconoce muchas cosas que debería manejar para trabajar de forma profesional», comenta De la Torre, que asegura que en multitud de ocasiones entran a trabajar personas y después de un periodo corto, en el que se les ha intentado poner al día, ven que no cuadran y se van, lo que obliga a empezar de nuevo el proceso. Esto supone un obstáculo importante para las empresas de hostelería, asegura, «de ahí la insistencia en contar con una escuela que ofrezca formación de calidad». A esto se suma el contexto social y cultural actual. «Todos sabemos que hay menos natalidad y, por tanto, menos jóvenes para trabajar que hace años y la gente joven, hay una parte importante que prefiere vivir con los padres durante años antes de buscarse un trabajo que no es el ideal para ellos con el fin de independizarse», explica. «Las ayudas que se están dando suponen en muchos casos otra cuestión que más que ayudar desincentiva a la población desempleada a la hora de formarse y buscar un trabajo porque eso supone un esfuerzo que no todo el mundo está dispuesto a hacer», indica. Lo que el sector tiene claro es que la pandemia ha recolocado las prioridades y que una parte importante de los trabajadores temporales se han ido a otros empleos de los que no volverán. «Tenemos que contar con personal formado y para ello hay que trabajar para ser un sector más atractivo y que permita conciliar más a los empleados, porque una plantilla preparada es un valor añadido y tiene que estar reconocido», sentencia.