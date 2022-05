Hablar con Miguel Cabezas y Lola Carmona es conversar sobre emprendimiento. Hace 28 años dieron los primeros pasos de su grupo empresarial, Cabezas Carmona, con la reapertura de la taberna Casa Pepe de la Judería y desde entonces son continuas las iniciativas que han ido desarrollando.

De este modo, están al frente de Casa Pepe (que recientemente ha obtenido su primer Sol de la Guía Repsol), Casa Rubio, Taberna El Número 10 y Las tapas de Casa Pepe. Además, a raíz de la pandemia de coronavirus, han sabido responder a las nuevas necesidades que planteaban los clientes y han impulsado el servicio Pepe en tu casa, el catering La Convitería y Hacienda de Santa María, esta última en la carretera de las Ermitas como espacio para la celebración de eventos, cocina central del grupo y restaurante.

Estos proyectos dan empleo a cerca de 130 trabajadores y el año pasado facturaron 3,5 millones de euros, un resultado que estuvo por debajo de lo habitual debido al impacto de la pandemia a diferentes niveles, como la movilidad y el turismo internacional. Este año prevén superar los 5,5 millones de euros. En sus cartas incluyen productos locales como los vinos, los alimentos de la huerta y la panadería.

Acerca de las nuevas líneas de actividad, Miguel Cabezas y Lola Carmona explican que Pepe en tu casa surgió «cuando las esperanzas eran mínimas» debido a las consecuencias de la crisis sanitaria. Con este proyecto, acercaron su cocina a los cordobeses «y nos ha llenado de vitalidad. Hemos tenido que cambiar el software y hardware de la empresa. Ha sido un revulsivo, nos ha insuflado otro modo de ver las cosas. Habíamos tomado una buena decisión», concluye Miguel.

Este recuerda, asimismo, que los clientes les demandaban comidas para grupos, lo que les llevó a impulsar La Convitería como una forma de «hacer un cátering a tu gusto», precisa.

En cuanto a Hacienda de Santa María, inaugurada a finales del año pasado, Lola detalla que los fines de semana, si no hay eventos, funcionará como restaurante y contarán con una parrilla para las noches de verano. En el mismo lugar instalarán una ‘food truck’ donde se elaborará la comida de Pepe en tu casa y ofrecerán tapas. La zona se completará con un área de juegos infantiles y animación para los más pequeños.

Acerca del reconocimiento como Cordobeses del Año, Miguel afirma que «ha sido una sorpresa» y destaca que, «sobre todo, la gente que nos ve desde fuera nos ha ido diciendo lo bien que se come en Córdoba. Hubo una época en que uno de los eslóganes del Patronato de Turismo era Para comer, Córdoba. Llegó un momento en que nos lo creímos, que no está mal», defiende. Así, Lola añade que «la competencia es muy buena y cada vez hay más cocineros jóvenes que lo están haciendo muy bien, no solo en la Judería, sino en el resto de los barrios».