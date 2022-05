Manuel Monereo, ex diputado de UP: "A la izquierda del PSOE-A no hay mucho"

El ex diputado de Unidos Podemos por Córdoba Manuel Monereo ha afirmado este sábado que "la unidad es una lucha decisiva, porque sin ella no se puede construir una alternativa a los poderes dominantes", pero, en su opinión, "estamos en una situación muy complicada: por un lado, todo apunta a que las derechas van a ganar las próximas elecciones en Andalucía. El partido socialista se encuentra muy débil y a la izquierda del PSOE no hay mucho y lo que ha llegado, no es en la mejor manera".

En este sentido, ha explicado que "lo que ha aparecido es el lado oscuro de la política, el reparto de medios económicos y de sillones, la carencia de una discusión en serio sobre el programa y la alternativa, y una falta asombrosa de ideas que transmitirle a la ciudadanía. La gente lo que ha visto es la verdad, una lucha por el poder. Eso te aparta de la política en el sentido estricto", ha lamentado. Acerca de la proximidad de las elecciones andaluzas, Monereo ha señalado que "la situación es muy complicada, porque levantar este muerto de aquí a una campaña que es el mes que viene no es fácil. Ahí es donde tenemos que jugárnosla las personas que de una u otra manera estamos", ha admitido. Así, acerca de la unidad alcanzada entre formaciones de izquierda para concurrir a los comicios autonómicos, ha valorado que "lo que hay es, por un lado, una lucha por el poder evidente y no ha habido ni un mensaje en positivo a la ciudadanía sobre qué queremos hacer. Y lo que se dice es mejor que no se diga, porque no es nada. La sensación que se da es que se va a una unidad pillada por los pelos, que no responde a un proyecto ni a un programa común, y que a la gente le deja muy triste, muy abandonada". Así las cosas, el ex diputado de Unidos Podemos por Córdoba entiende que las elecciones en Andalucía "empiezan mal, ahora bien, como todo en la vida, todo puede mejorar o empeorar. Espero que de aquí a la próxima campaña que está por hacerse se recupere el ritmo y se recupere un mensaje en positivo", ha confiado. Monereo ha realizado estas declaraciones momentos antes de participar, junto al economista Juan Torres, en la ponencia Unidad en la diversidad, celebrada en el marco del homenaje a Julio Anguita organizado por el colectivo Prometeo, foro del que el ex alcalde de Córdoba fue socio fundador. El homenaje ha tenido lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba y ha reunido a unas 400 personas. El acto ha comenzado con la mesa redonda Ética y política, en la que han participado el historiador Víctor Ríos, que fuera parte de la presidencia federal de IU y colaborador de Anguita, y la jurista y profesora de Derecho en la Universidad de Córdoba Amelia Sanchís. También se había previsto la intervención on line del exdirector general de la Unesco Federico Mayor Zaragoza, pero finalmente problemas tecnológicos lo han impedido y se ha leído un mensaje suyo a los asistentes. Víctor Ríos, que ha sido profesor e investigador del Centro de estudios sobre movimientos sociales de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, ha centrado su intervención en la idea de que "recuperar el sentido noble de la política es fusionarla con una ética en la política". Entre otras cuestiones, unos momentos antes de dirigirse a los asistentes ha explicado que "ética con mayúscula habría que matizar que hay muchas éticas y política con mayúscula tiene poco que ver con el ejercicio de la política como profesión, que es la parte con la que los ciudadanos han desconectado más". Ríos ha apuntado que otro de sus objetivos sería "explicar cómo no se debería separar una ética de convicciones, de principios, de lo que se llamaría una ética de responsabilidad política, que no está reñido tener convicciones con ser realista y asumir responsabilidades. Ese ha sido un dilema conocido en la historia de la discusión de la ética y creo que Julio Anguita superó esto. Era un ejemplo de convicción y responsabilidad política unidas. Cosa que muchos otros políticos no han querido". A su juicio, "el desprestigio de hoy de la política es comprensible, tiene sus razones, pero la política como compromiso de los ciudadanos con la sociedad es algo imprescindible, porque si no se hace política, si no hay ese compromiso, son los poderes económicos, mediáticos... Los que deciden por nosotros". "Su famoso programa, programa era eso, tener esa tabla de valores" Por otro lado, Amelia Sanchís ha recordado que Julio Anguita fue "un político incontestablemente honrado, sería como ese deber ser. Aquí se van a unir tres elementos clave, que ética y política vayan indisolublemente unidas, que se tenga un sistema axiológico, una tabla de valores dentro de la política… Su famoso programa, programa era eso, tener esa tabla de valores, y generar diálogo y ese criterio de corresponsabilidad". La también activista social ha subrayado que "se pretendía ridiculizar los planteamientos que hacía, fundamentados en tres grandes elementos: la Declaración universal de derechos humanos, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Carta de la tierra. Eran criterios muy bien asentados, que ahora vamos a rescatar para que toda la ciudadanía tengamos claro que todos las personas tenemos que arrimar el hombro porque somos una la raza humana y estamos abocadas a entendernos a dialogar, y a conseguir objetivos comunes". 'Julio Anguita: Verdad y ética' José Antonio Naz, miembro de Prometeo, ha afirmado que "teníamos que hacer un homenaje con su fondo ideológico y humano" tras el fallecimiento de Julio Anguita, que tuvo lugar el 16 de mayo del año 2020. "Esto es un poco marcar sus líneas ideológicas, lo que él deja. Por eso el título Somos Mayoría está en sus escritos, donde planteaba, desde el Frente Cívico, el hecho de que una mayoría social debería ser quien tomara la iniciativa y cambiara las cosas", ha subrayado. A esto se suma el deseo de recordarlo "como esa persona que mucha gente no ha llegado a conocer. Todo el mundo tiene una visión coincidente de él, que por encima de todo es una persona legal, justa, solidaria, austera, inteligente y un intelectual con mucha valentía", ha destacado. Esta idea se recoge en el documental Julio Anguita: Verdad y ética, que ha sido presentado este sábado y en el que participan 60 personas, "desde un alumno a Otegui, científicos o intelectuales", ha indicado José Antonio Naz. José Manuel Bonillo Montes, quien ha estado al frente del reportaje documental, ha explicado que la obra será difundida en la página web del colectivo Prometeo y cuenta con "muchísimos testimonios acerca de la figura de Julio". Uno de los objetivos ha sido realizar un trabajo con el que "se pueda incluso aprender más acerca de la figura de Julio y de su ejemplo", ha indicado.