Inés Arrimadas: "A Moreno Bonilla se le está poniendo un poco de cara de Mañueco"

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha afirmado este sábado en Córdoba que "a Moreno Bonilla (el presidente de la Junta de Andalucía) se le está poniendo un poco de cara de Mañueco (presidente de Castilla y León) y con Andalucía no se juega, no se hacen experimentos". En esta línea, en referencia a Vox ha criticado: "Qué poca vergüenza de reconocer públicamente que te presentas a estas elecciones para llegar a la Moncloa. A Andalucía ni se la pisa ni se la usa, se la defiende y se la gobierna bien".

En el acto de presentación de las candidaturas de la formación naranja en Andalucía para las elecciones autonómicas del próximo 19 de junio, que ha tenido lugar en Córdoba, la líder de Cs ha llamado a "no dar el cambio por descontado, porque el próximo gobierno no será tan bueno si no está Cs" y ha insistido, a lo largo de su alocución, en que "quiero más para Andalucía, quiero que siga creciendo, que siga demostrando que es una gran locomotora que había estado dormida. Los liberales no dejamos el trabajo a medias", ha asegurado.

Arrimadas ha recordado que Andalucía fue el primer gobierno en el que entró Cs y "hemos superado nuestras expectativas sobre ese gobierno de cambio. Tres años y medio le han dado la vuelta como un calcetín a nuestra tierra", ha reivindicado. También ha asegurado que "de lo que más orgullosa me siento en Andalucía es de haber quitado el miedo al cambio a los andaluces", así como de "haber demostrado que no es solo esa tierra donde se vive bien. Andalucía es locomotora económica y social de España y queremos serlo más".

La líder de la formación naranja ha hecho hincapié en que "nunca votar a otro partido fue tan útil como votar al partido liberal" y ha aludido a los buenos resultados de la comunidad autónoma en distintos indicadores como el empleo y la innovación. Ante los cargos electos, los candidatos y afiliados reunidos en el Bulevar del Gran Capitán, ha aseverado que "no quiero estar en ningún otro sitio, con nadie más que vosotros luchando por nuestra tierra".

A esto ha añadido que "no hay ningún lugar, ni proyecto, ni momento mejor para estar en el proyecto liberal que ahora en Andalucía. En este momento, cuando más difícil es, ningún partido puede salir a esta campaña con la cabeza más alta. Tenéis que explicar lo que hemos hecho", ha animado, afirmando que "ya no hay promesas, hay hechos" para pedir el voto para Cs.

En la presentación de las candidaturas han participado, además, Juan Marín, coordinador autonómico y vicepresidente de la Junta de Andalucía; Rocío Ruiz, consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, y Ángel Pimentel, delegado de Turismo de la Junta de Andalucía en Córdoba, que encabeza la lista de Ciudadanos por Córdoba