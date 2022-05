IU ve "increíble lo que está tragando" el alcalde con David Dorado y pregunta "qué teme para no hablar"

El portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, Pedro García, califica de "muy grave" las declaraciones realizadas ayer por el concejal de Ciudadanos, David Dorado, después de declarar ante el juez en calidad de testigo en el llamado caso Infraestructuras que investiga si se celebraron contratos irregulares en esta delegación municipal en el año 2020. La causa judicial, aún en fase de diligencias previas, derivó en el cese de Dorado como delegado de Infraestructuras y de su salida de la junta de gobierno local tras la imputación de la coordinadora general del área.

Para García es "absolutamente increíble lo que se está tragando el alcalde" y cuestiona los motivos por los que no toma cartas en el asunto contra David Dorado, pese a que el edil de Cs puso ayer el foco en José María Bellido y uno de sus hombres de confianza, Ramón Díaz-Castellanos, a los que acusó --según García-- de no facilitar información a la Fiscalía. Precisamente hoy el alcalde ha informado de que se han remitido ya al Ministerio Fiscal la información que le había sido requerida sobre esta segunda denuncia.

IU entiende que la gravedad de las palabras de Dorad radica en que "haya arremetido contra todos sus compañeros de grupo", a los que acusó de haberle abandonado, y contra el propio alcalde, del que dijo que está por ver "su catadura moral" y al que exigió restituirle en los cargos de los que le cesó en diciembre del 2021. "No recuerdo haber vivido nunca una situación tan esperpéntica y surrealista", aseguró el portavoz del grupo que, junto a Podemos, denunció ante la Fiscalía los hechos que hoy se investigan.

García entiende que en sus declaraciones Dorado "pone el ventilador" y señala al exalcalde, José Antonio Nieto, y al actual regidor, José María Bellido, así como al coordinador Ramón Díaz-Castellanos acusándolos de estar detrás de "cosas raras" al hilo de una segunda denuncia que presentó en los juzgados el propio concejal de Cs sobre contratos del anterior mandato. Esta denuncia (que a nivel administrativo incluye una información reservada) se encuentra aún en Fiscalía, que ha solicitado al Ayuntamiento de Córdoba información sobre contratos que se remontan en algunos casos al 2012. "Ahí es donde entra Dorado al decir que hay contratos que no aparecen --en concreto uno de alumbrado de Villarrubia-- y que se está obstaculizando a la justicia porque no se le está mandando toda la documentación solicitada", explicó García.

García pregunta qué teme el alcalde

Con este contexto, desde IU entiende como algo incomprensible que el alcalde de Córdoba mantenga a David Dorado como portavoz municipal y no lo destituya. "Después de todas las acusaciones que le hizo al señor Bellido, Dorado aún hoy es coportavoz. A la oposición nos caben varias preguntas: ¿Qué está pasando en el Ayuntamiento para que se ponga en tela de juicio a la asesoría jurídica y a la intervención y que el alcalde no haga nada? ¿Qué está pasando para que un portavoz del gobierno ponga en tela de juicio todo el control y la fiscalización de un ayuntamiento y que el alcalde no haga nada? ¿Qué está pasando para que un portavoz acuse al alcalde, a su hombre de confianza y al anterior alcalde de irregularidades y de no colaboración con la Fiscalía y el alcalde no haga nada?", cuestionó.

Para García toda esta situación solo puede responder a una pregunta: "¿Qué tiene que temer el señor Bellido para no hablar? ¿Hasta qué punto el alcalde tiene que aguantar que no tiene catadura moral? Lo normal es que hoy David Dorado no tuviera ni el permiso para aparcar en la zona azul de los concejales, menos el acta se lo debería haber quitado todo hoy si hubiera un mínimo de decencia en este equipo", concluyó.