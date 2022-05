Debate entre mesa y mesa

A la espera de que se aborden, en la próxima mesa de veladores, temas como la ampliación del espacio de las terrazas derivada del coronavirus, hosteleros y vecinos de Córdoba se mantienen expectantes y con opiniones contrapuestas ante la posible vuelta a la normalidad en este aspecto. "Después de todo el tiempo que han estado sin ganar ni un duro, ¿van a reducir veladores? ¿Para qué?", se pregunta Coral, vecina de la zona del Zoco.

La cuestión es que, a raíz de la pandemia, se tomaron medidas excepcionales como la flexibilización de espacios ante la necesidad de mantener una mayor distancia de separación. Carlos, encargado de Moriles 3, en la zona del Zoco, vería "lógico que se vuelva al espacio de antes". "Demasiado que dejaron. Durante la pandemia entiendo que quisieran extenderse, pero hoy que la cosa está supernormalizada...", expresa. En el caso del local que está bajo su control, asegura que han reducido ya el espacio de los dos metros al metro y medio de separación entre mesas.

En la Plaza Periodista Matías Prats Cañete, varios locales hosteleros brindan sus mesas a unos vecinos que no ven con malos ojos que la situación siga como hasta el momento. Rafael, que al mediodía toma algo en el Buo Café, explica que, en aquella parte de la ciudad, "todo está muy bien organizado". Y, si esa medida "ayuda a los bares", bienvenida sea. Lo mismo opina Coral, que atraviesa la plaza tras realizar algunas compras. "Yo lo veo perfecto, como todos los vecinos a los que tu preguntes", asegura. Y, para zanjar el tema, termina diciendo: "Yo lo único que veo es que se tienen que ganar el dinero". Por su parte, Manuel, dueño de La Cervecita & Co, señala que se adaptarán a lo que se exija en cada momento, como han hecho en todo momento.

No cabe duda de que el debate está abierto. El presidente de la Gerencia de Urbanismo, Salvador Fuentes, como informó este periódico el martes, convocará en unos días la mesa para analizar la situación actual. En algunas ciudades, esas medidas extraordinarias sobre veladores ya se han suprimido. En el Consejo del Movimiento Ciudadano, la opinión es que se debe recuperar la normalidad también en este tema. E indicaban el martes a este periódico que se debería poner el foco en los abusos en el uso del espacio.

En la Plaza de la Corredera, miembro del personal de La Cittadella apuntan que una reducción de la extensión de las mesas supondría un perjuicio para su trabajo. "Ya es así, teniendo este espacio y la plaza se ve con demasiada gente, si encima reduces, a la hora de trabajar... Nos encantaría que se mantenga como está", expresan. También consideran que a la gente, en realidad, "le da igual ocho que ochenta". Sobre los vecinos y posibles quejas, no niegan que las mesas que ocupan soportales en la plaza son motivo de problemas con estos.

En la misma dirección señalan desde El Sótano. El ruido y las mesas que ocupan los soportales centran, en su opinión, las quejas vecinales, pero no el espacio de las terrazas propiamente. En el caso de El Sótano, desde el local explican, además, que, en vez de ampliar su extensión, han tenido que reducirla ante la instalación de más locales hosteleros en la plaza. Mientras que antes tenían 16 mesas, precisan, ahora cuentan con tan solo 12. Vecinos como Santiago, que vive en los alrededores de la plaza, confiesan que "realmente no es un problema que ocupen más espacio, mientras no afecte a la entrada en las viviendas".

En las cercanías de la Avenida del Gran Capitán vive Paqui, quien en ningún momento se ha cuestionado la situación de los veladores. "No he encontrado ningún problema, ni antes ni después de la pandemia", dice. Mientras que, desde una de las cafeterías del Bulevar, el Expresso Boulevard, esperan indiferentes a una decisión que, aseguraban, no afecta a su trabajo diario.