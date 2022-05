La comisión electoral de la Universidad de Córdoba ha resuelto este jueves que solo el rector de la Universidad es competente para llamar enviar mensajes al alumnado en los que se incentive la participación en respuesta a la reclamación presentada por la candidatura de Julieta Mérida sobre el uso de plataformas académicas para mandar correo. La comisión considera que "el contenido del correo electrónico enviado por la candidatura de Manuel Torralbo al estudiantado se excede al asumir competencias que corresponden al órgano de gobierno convocante del proceso electoral en virtud del artículo 26 del reglamento" y pide al profesor que envió un mensaje llamando a la participación y a que el voto del alumnado sea libre a abstenerse con actuaciones "que son propias del rector de la UCO".

Asimismo, la comisión recuerda al autor del mensaje que los candidatos pueden utilizar los tablones de anuncios y los locales de uso común de la UCO para difundir e informar a los electores de sus programas, pudiendo usar también la web y señala que "la autorización de la comisión electoral para el uso del correo electrónico es exclusivamente para la remisión de propaganda y programas electorales".

Por último, acuerda poner en conocimiento del delegado de protección de datos la actuación realizada por un profesor del equipo de Torralbo que envió el mensaje al proponer a los destinatarios del correo acceder a correos del alumnado por las herramientas Moodle o Sigma para que se analice por parte del delegado de protección de datos si se ha vulnerado la Ley Orgánica de protección de datos.

Julieta Mérida: "La comisión estima íntegramente la reclamación"

Según la candidatura de Julieta Mérida, la comisión electoral de la UCO "estima íntegramente" la reclamación presentada "ante el incumplimiento de la normativa electoral y de la legislación de protección de datos por parte de un miembro de la candidatura de Manuel Torralbo".

Manuel Torralbo: "No entendemos el revuelo que generó la candidata Julieta Mérida"

Por su parte, Manuel Torralbo ha informado de que la comisión electoral "no le ha notificado nada a su candidatura", si bien han tenido conocimiento de las recomendaciones remitidas al conjunto de la comunidad universitaria sobre los canales de comunicación habilitados durante la campaña electoral, que, en su opinión, "no suponen ninguna novedad sobre lo ya establecido". Por lo tanto, Torralbo afirma no entender "el revuelo que generó ayer la candidatura de Julieta Mérida al realizar unas acusaciones contra mi persona sin base ninguna" y confía en que "el resto de la campaña se desarrolle con total normalidad y la comunidad universitaria pueda expresar su decisión de forma libre y democrática".