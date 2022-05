Se reabre el debate de los veladores con la vuelta del verano y la normalidad en la hostelería

Con la vuelta a la normalidad en la hostelería se reabre el debate de los veladores en Córdoba, que coincide además con el inicio de la temporada estival. Hosteleros y vecinos han pedido la convocatoria de la mesa de veladores para abordar esta cuestión y debatir qué hacer con la flexibilización de aquellas medidas que se autorizaron tras el estallido de la pandemia, como la ampliación de terrazas que algunas ciudades ya han suspendido, y revisar las clásicas zonas saturadas de veladores, los puntos negros, que siguen existiendo en la ciudad después del covid.

El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Salvador Fuentes, informa de que convocará en unos días la mesa de veladores para analizar la situación. La última vez que se reunió este órgano de participación del Ayuntamiento de Córdoba, los hosteleros representados por Hostecor --Horeca ha pedido integrarse en la mesa-- y el Consejo del Movimiento Ciudadano fue el pasado mes de febrero, cuando se determinó que esas medidas de flexibilización se mantendrían hasta el final de la pandemia. Así, sin prácticamente restricciones ya en España por el covid, en Córdoba tendrán que revisarse las medidas excepcionales que han regido durante estos meses, sobre todo en cuanto a ampliación de las terrazas, si bien para el Ayuntamiento de Córdoba el problema sobre el que hay que poner el acento son los casos de abusos detectados y los establecimientos reincidentes. “En principio si las terrazas están más espaciados, mejor. Donde hay conflicto de competencias o invasión de espacio público que no permita la circulación o de zonas ajardinadas, entramos nosotros”, añade Fuentes.

De este modo, entre las prioridades de la Gerencia de Urbanismo están acabar con los abusos e instalaciones como los toldos atornillados a la pared que crean habitáculos extras de los negocios impidiendo el tránsito por la acera de peatones y provocando numerosas quejas de los vecinos, o las demarcaciones irregulares de algunas zonas que incluyen en algunos casos la instalación de vallas que no son legales.

Asimismo tendrán que verse de nuevo la situación de los puntos de mayor concentración de veladores, como la plaza de la Corredera, la avenida Barcelona, el tramo con tráfico de Gran Capitán, Ronda de Isasa y María la Judía, fundamentalmente. En algunos de estos espacios se estableció un mecanismo de autocontrol, que a juicio de Fuentes está funcionando bien en algunos sitios como la calle de la Plata, pero hay que volver a mirar en otras ubicaciones.

Disciplina urbanística

En el aspecto de disciplina urbanística, el Ayuntamiento de Córdoba ha reforzado sus efectivos con un instructor en la Gerencia. En febrero, Urbanismo había abierto ya expediente disciplinario a 180 negocios hosteleros en lo que iba de año por los veladores. El presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, Juan Andrés de Gracia, por su parte, indica que el colectivo quiere conocer las licencias solicitadas este año y anuncia que pedirán inspección y la aplicación de la normativa por parte de la Policía Local, por ejemplo con la instalación en la fachada de los establecimientos del esquema de veladores.

Asimismo, considera importante que se trabaje de nuevo en las zonas que deben ordenarse conjuntamente, en los puntos negros de la ciudad, y recuerda que durante estos dos años "hemos tenido una situación anómala por el covid y ahora hay que volver a una situación normal" también en esta materia. En este sentido, De Gracia considera que hay que valorar otra vez metros, distancias, números de veladores y los qué lugares que estos ocupan. En todo caso, entiende que en algunos casos la ampliación de las terrazas --donde hay espacio suficiente por ejemplo en los nuevos barrios-- ha sido una medida positiva porque se ha reducido el ruido.

"Nuestra postura es materia de veladores es siempre la misma: que los peatones tengan espacio suficiente para estar en la acera", resume gráfico. En el caso de los toldos, desde el Consejo del Movimiento Ciudadano se muestran a favor de emplear sombrillas grandes y alertan de que muchos de los problemas por el uso de entoldado irregular se está dando más en cafeterías y confiterías "que están causando más problemas".

Competencia desleal

Francisco de la Torre, presidente de Hostecor, por su parte, entiende que lo más urgente es hacer frente a la competencia desleal de aquellos hosteleros que no pagan las licencias de veladores que tienen puestos. "Este punto es muy importante para nosotros porque los hosteleros estamos teniendo una situación económica difícil con la subida del IPC y el tema de la inflación. El hostelero que cumple y paga no puede estar en desventaja con quienes no cumplen", asegura para pedir más contundencia en la inspección.

Respecto a la flexibilidad decretada para la ampliación de terrazas entiende que es una medida que podría mantenerse siempre que sea posible y no ser "drásticos" en esta materia. Al igual que Salvador Fuentes y De Gracia, el representante de los hosteleros entiende que en muchos espacios se ha conseguido una convivencia mejor con esa separación de veladores y que ese distanciamiento ha supuesto que no esté enconado el ruido, algo que ha beneficiado a todos.