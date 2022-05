El Parque Joyero de Córdoba recibe 28 empresas en dos años

El Parque Joyero de Córdoba mantiene en los últimos años una tendencia de crecimiento que no ha sido frenada con la pandemia de coronavirus, pese al fuerte impacto que esta crisis sanitaria ha tenido en la economía. De este modo, si la presidenta de la Asociación provincial de Joyeros, Plateros y Relojeros San Eloy, Milagrosa Gómez, apunta a la llegada de nuevas empresas a Córdoba coincidiendo con esta pandemia, el presidente del Parque Joyero, Rafael Ruiz, confirma que este complejo ha incorporado 28 empresas desde mediados del 2020. En la actualidad, cuenta con 257 firmas tras haber crecido un 5% entre junio del 2020 y el mismo mes del 2021, y otro 6% desde mediados del año pasado hasta el momento.

El parque tiene una extensión de 140.000 metros cuadrados y solo dispone ya de alrededor de un 15% de espacio libre para la implantación de nuevas fábricas. Su presidente comenta que «el suelo que queda cada vez es más reducido y ahora las empresas necesitan espacios amplios. Hay empresas que tienen interés, pero demandan más suelo o el terreno en unas condiciones específicas», aclara. En cuanto al crecimiento en la implantación de firmas, apunta que «esto conlleva más personas y la revalorización del espacio. En pocos años, el parque podría estar lleno», avanza.

Alias Concept, a la cabeza de la fabricación en España

Una de las empresas cordobesas instaladas en este complejo es Alias Concept. Fundada en el 2007, hoy es el mayor fabricante (con oro) de la provincia y está entre los cuatro o cinco primeros en España. Pedro Díaz, su director general, afirma que la plantilla tiene 75 trabajadores y producen en torno a medio millón de piezas al año con diferentes técnicas como la fundición, el trazado y el corte por láser. «Ahora nos hemos incorporado a la fabricación de cadenas», añade.

En el 2021, Alias Concept facturó 17 millones de euros. Pedro Díaz destaca que emprendió este proyecto empresarial a partir de su propia experiencia en la exportación, una actividad en la que contaba con una trayectoria dilatada. De hecho, en un primer momento su producción se destinó a otros países, pero a partir de la última crisis económica comenzaron a fabricar para España. El mercado nacional recibe ahora alrededor de un 30% de su producción y el resto se destina a otros territorios, principalmente, a países europeos.

En el 2022, la empresa espera crecer un 30%, «pero vamos a ver qué depara el segundo trimestre. No sabemos cómo va a evolucionar la actividad, porque hay muchísima incertidumbre», admite el director general. Así, subraya que «el año pasado ha sido de los mejores para el sector, ha sido muy, muy bueno. Este año había empezado bien, pero a partir de marzo se notó una contracción en la compra». Acerca de los efectos de la subida del precio del oro en esta actividad, Pedro Díaz precisa que «para el tipo de mercancía que se fabrica en Córdoba no afecta tanto al precio de venta al público final. La pieza media de Córdoba ronda un gramo de oro, no se ha incrementado mucho el precio», detalla.

Alias Concept se trasladó al Parque Joyero en el 2009 y su propietario reconoce que «sería impensable no estar aquí. Primero, por seguridad y luego, por la cercanía de todos los servicios afines a la joyería. No hay que desplazarse, con el riesgo que conlleva», manifiesta.