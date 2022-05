PSOE e Izquierda Unida, por distintos motivos, han arremetido hoy contra el pliego aprobado por el consejo rector extraordinario del Instituto Municipal de Turismo de Córdoba (Imtur) para la adjudicación del contrato de servicios de asistencia técnica para la promoción de Córdoba como destino gastronómico. La previsión es que el pliego, que salió aprobado ayer con solo un voto de diferencia, pueda estar adjudicado en septiembre de este 2022. Su presupuesto anual máximo es de 190.000 euros, IVA incluido.

El portavoz municipal de IU, Pedro García, basa su crítica principalmente en el que el Ayuntamiento quiere contratar con este pliego una web para la promoción de la gastronomía cordobesa, a pesar de que recientemente se aprobó la adjudicación de un contrato menor con este fin, es decir, para la creación de una web de gastronomía local promovido desde el área de Presidencia. Este contrato anterior se ha adjudicado ya a una empresa local por 17.903 euros.

IU ha anunciado que llevará esta información a la intervención municipal y recuerda que afecta a dinero público. “Evidencian que no hay ninguna coordinación entre las áreas, y nos preguntamos por qué presidencia saca una web de Turismo sin consultarlo al Imtur”, cuestiona Pedro García que también ha arremetido contra la adjudicación del primer contrato menor por haberse adjudicado a una empresa “con ciertas vinculaciones con el gobierno local” y que “no hacía antes web. Asimismo García sostiene que la presidenta del Imtur, Isabel Albás, no fue capaz ayer de explicar las condiciones del pliego aprobado y que de nuevo se celebró un consejo rector “mezcla de surrealismo, falta de respeto colectivo, falta de profesionalidad y vergüenza ajena”.

Los argumentos del PSOE para criticar el pliego que sacará a licitación el Imtur giran en que será una empresa ajena al Ayuntamiento la que decidirá la política turística de la ciudad. La concejala socialista Carmen Victoria Campos considera que “todo va a quedar a voluntad del empresario que será quién decida cómo promocionar Córdoba o si estar o no en las ferias. No hay criterio, ni gestión de turismo en la ciudad, prefieren que venga un tercero y nos diga qué hacemos”. El PSOE denuncia, además, que no habrá mecanismos de control para vigilar esa circunstancia y que se vayan a dar 190.000 euros en un solo año para que “un tercero haga y deshaga en el turismo de la ciudad”. Por todo ello, los socialistas vuelven a pedir al alcalde, José María Bellido, que le retire las competencias en materia turística a la primera teniente de alcalde.

Respuesta de Isabel Albás

La presidenta del Imtur, Isabel Albás, por su parte, ha negado en primer lugar que se haya duplicado el objetivo de promocionar la gastronomía encargando la creación de dos páginas webs, porque una —ha dicho— será para promocionar la gastronomía a nivel interno y para conectar la hostelería con las hermandades y los participantes en el mayo festivo (el contrato que ya se ha adjudicado por 17.903 euros); y la otra para hacer una promoción de la gastronomía a nivel nacional e internacional.

Respecto a las críticas del PSOE, Albás ha defendido la colaboración público-privada y que las administraciones publicas se rodeen de profesionales que puedan llegar donde ellas no pueden.