Los grupos municipales de Izquierda Unida y Podemos confían en seguir trabajando de manera conjunta en el Ayuntamiento de Córdoba y no verse afectados por las tensiones existentes entre sus dos formaciones y la guerra desatada a raíz de las negociaciones para la confluencia política en las elecciones andaluzas del 19J. Los grupos municipales de IU y Podemos llevan trabajando de manera conjunta casi desde el inicio del mandato en Córdoba y bajo el paraguas de las siglas de Unidas Podemos, que gobierna en coalición con el PSOE en España.

El portavoz municipal de IU, Pedro García, entiende que esta situación no tiene que afectar “para nada” ni en lo político ni en lo personal en el ámbito municipal. “Seguimos trabajado conjuntamente; esta es una cuestión que atañe a otros niveles políticos y no tiene por qué afectarnos a nosotros”, ha declarado hoy García que, en todo caso, ha celebrado con humor su “tremenda suerte” de haber dejado de ser dirigente de IU desde hace unos meses y no ser ahora quien deba decidir qué hacer en estas difíciles circunstancias.

Por su parte, la portavoz municipal de Podemos, Cristina Pedrajas, también entiende que la situación no tiene por qué afectar a las formaciones a nivel local y asegura que seguirán trabajando en la misma línea que venían haciéndolo. La edil morado asegura también que esa es la orientación que le ha dado la direccion andaluza de Podemos: seguir trabajando de manera conjunta con IU. Al igual que Pedro García, Cristina Pedrajas no tiene en estos momentos ningún cargo orgánico en Podemos, por lo que ha explicado que ayer llamó a los responsables regionales de la formación para saber cuál iba a ser la hoja de ruta: “El responsable de organización de Podemos Andalucía me ha transmitido que se sigue trabajando para esa confluencia y para ver cómo se solventan, pero nosotros seguiremos trabajando en conjunto con nuestro principal aliado que es IU en Córdoba”.

Pedrajas ha restado importancia a que haya voces en este partido que esté defendiendo la ruptura con IU. “Si hay otros comentarios no vienen ni por Podemos Andalucía ni por quienes estamos en las instituciones”, añade.