Hasta un 80% de los ciberdelitos que se producen en la provincia de Córdoba son fraudes informáticos, según ha precisado este martes Juan Carretero, coronel de la Guardia Civil, en un foro sobre ciberseguridad organizado por la Cátedra Eprinsa de Transformación Digital, el Consejo Social de la Universidad de Córdoba y Cetemet Córdoba. No sorprende, pues tras la ciberdelincuencia, como han explicado los ponentes, hay una amplia estructura empresarial. Entonces, en un mundo hiperconectado, que empieza a adentrase en la tecnología 5G, la ciberseguridad adquiere más importancia que nunca. Bajo el título de ¿A qué peligro nos enfrentamos?, la conferencia ha girado en torno a la concienciación y la preparación ante una evolución constante.

Las cifras aportadas por el coronel de la Benemérita han servido para medir el calibre del problema al que se enfrenta la sociedad en una inercia hacia una exposición cada vez mayor, de la que "no hay marcha atrás". En torno al 13% de los delitos que trata la Guardia Civil están relacionados con internet. En mayo del 2021, este periódico informó de que los ciberdelitos triplicaban a los robos producidos en el campo, algo en lo que ha insistido Carretero. Y es que, en opinión del coronel, "nos hemos confiado" y "vamos muy rápido". Ante esta velocidad en los avances digitales, considera necesario pensar en "cambiar los métodos de investigación" y se pregunta cómo de preparada está la justicia para hacer frente a la enorme ola que supone el 5G.

Los máximos encargados de la puesta en marcha de este foro, Francisco Muñoz, presidente del Consejo Social de la UCO; Ramón González, director de la Oficina Acelara pume Cetemet Córdoba; Juan Manuel Díaz, director de la Cátedra Eprinsa; y Enrique Quesada, vicerrector de Investigación y Desarrollo Territorial de la UCO, se han encargado de resaltar la importancia de captar recursos y talento ante esta nueva realidad. Para ello, resulta fundamental, como han señalado, la agilidad y la adaptación a las demandas de este campo de investigación. En un intento de acercar a los asistentes todas las vertientes de la ciberseguridad, el evento ha contado con la participación de más de una decena de empresas privadas e instituciones públicas.

Esta iniciativa surge como respuesta a una necesidad, cada vez más acuciante, de transición digital. Partiendo de dos premisas esenciales, que cada vez existe una mayor exposición a riesgos en la red y que la colaboración entre grupos de investigación es fundamental, los diferentes ponentes han puesto de manifiesto la importancia de la formación individual y del fomento de la ciberseguridad en la industria, así como el peso, en responsabilidad, que tienen las administraciones públicas en este escenario.

Cultura de la ciberseguridad

"¿Somos conscientes del peligro?", ha preguntado a la mesa Antonio Arriaga, de Deuser. La principal conclusión es que no existe una gran cultura de la ciberseguridad. "Todo el mundo va a ser atacado, lo importante es cuánto tardamos en recuperarnos", ha asegurado Luis Miguel Garrido, responsable de Fortinet en Andalucía. Como ejemplo, ha puesto el pishing a través de los SMS que se están multiplicando actualmente. Para el responsable de Fortinet, cada persona supone un eslabón fundamental en la lucha contra la ciberdelincuencia. Pero el problema, en opinión de Víctor Barahona, jefe de Desarrollo de Negocio en BDM, es que "la gente suele ser ajena a esto", por lo que no se hace una labor de "seguridad previa". Para Carretero, sin embargo, no cabe esperar que la gente se preocupe por esto, sino que debe ser "preocupación nuestra prevenir, investigar y proteger".

Tras estos ataques, hay una "estructura empresarial" que "se lucra con nuestra privacidad", ha señalado Miguel Ángel Moreno, responsable de ciberseguridad en Vodafone. Según Garrido, esta actividad "mueve más dinero que las armas y la prostitución". Y, en lo que se refiere a la parte industrial, Moreno ha subrayado que existe "muchísimo descontrol porque tienes que dar muchos accesos". Con un robo de credenciales simplemente, bastaría para que un ciberdelincuente controlase la red. Y estos cada vez se especializan más en "explotar esas vulnerabilidades". Como ha explicado Garrido, el malware está evolucionando hasta estar basado en Inteligencia Artificial. Y, en en la protección, por encima de todo, juega un papel esencial el fabricante de dispositivos y sistemas, encargado de tapas "mil agujeros".

Formación y apoyo

Tampoco son menos importantes las administraciones en esta lucha contra la delincuencia en la red. Un ejemplo es la batalla que libran desde el CERT de la Junta de Andalucía, un equipo dedicado a prevenir, detectar e investigar incidencias de seguridad en la red. Myriam Jiménez, responsable de Ciberseguridad, considera fundamental que, a la hora de aplicar la innovación tecnológica, se cuente con un plan B porque "normalmente va a hacer falta". Gracias a su experiencia profesional diaria, puede asegurar que "la realidad siempre supera a la ficción" en este aspecto.

Normalmente, piensa Miguel Ángel Moreno, las personas suelen caer en las trampas de la red "por desconocimiento". Por este motivo, Juan Carlos Gámez, director del aula de Ciberseguridad y Redes de la UCO, ha abogado por una "formación transversal". En su opinión, se está haciendo un gran trabajo formativo, pero "se puede hacer más". En ese sentido, Jiménez ha insistido en que esa renovación y ese aprendizaje continuo no debe ser solo responsabilidad de los ciudadanos, sino que se le debe brindar a estos por parte de las instituciones. Para Garrido, las universidades adquieren relevancia por su labor docente.

A una primera mesa redonda sobre protección de las infraestructuras críticas, IoT, ciberdelincuencia, ciberataques, tendencias y oportunidades le ha seguido una segunda que ha profundizado en la formación, la investigación y el ámbito jurídico. Esta última ha estado moderada por Enrique Javier Benítez, de la Agencia IDEA y Eprinsa. En ella, han participado Luis Pablo del Árbol (Telefónica Tech), Manuel Lopera (Eprinsa), José Martínez (Tic4you), Manuel Izquierdo (Máster de Ciberseguridad de la UCO) y Fernando Lianas (Tekpyme). Posteriormente, un debate abierto ha puesto el broche a la primera parte del foto. Los ponente han acabado animando a los presentes, entre ellos muchos jóvenes, a formarse en una materia que supondrá, en su opinión, un pilar de las sociedades futuras.