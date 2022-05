"Los africanos emigramos a Europa con la esperanza de una vida mejor"

Tras años de duro trabajo como transportista en plantaciones de cacao, café y caucho en Costa de Marfil, el primer destino que alcanzó Bakari cuando llegó a España fue Villanueva de Córdoba. Sus inicios aquí tampoco fueron fáciles. Dieciséis años después, ya asentado, su objetivo es ayudar a otros africanos a lograrlo.

¿Qué ha impulsado la creación de la asociación?

Representa a todo el continente africano. Queremos ayudarnos, estar unidos para ser más fuertes.

¿Hay mucha población africana en Córdoba?

Ahora mismo tenemos 89 personas registradas en la asociación, pero todavía quedan muchas por unirse. Calculamos que en la ciudad hay alrededor de unos 300 africanos.

¿Encuentran muchos obstáculos al llegar a la ciudad?

La mayoría de estas personas no hablan el idioma y encuentran muchos obstáculos para poder desarrollarse. Hay quien ni siquiera puede realizar cualquier trámite en las oficinas locales. Queremos cambiar eso. En el caso de personas que busquen refugio político, por ejemplo, podemos ayudarles porque tenemos contacto con todos los embajadores de los países africanos y colaboramos con ellos para facilitar los trámites burocráticos. También hemos informado a la policía de nuestra existencia, para que nos deriven a las personas que van a comisaría con todo tipo de dudas. Queremos colaborar con ellos para facilitar el proceso de asilo.

¿Ya han solucionado alguno de estos casos?

Sí, claro. Justo al día siguiente de informar de nuestra asociación a la Policía, nos llamaron por el caso de un africano al que le habían denegado el asilo político. Quería recurrir pero no tenía idea de cómo hacerlo. En ese caso, pudimos informarle del proceso e incluso facilitarle un abogado de oficio. Al final pudo recurrir y su caso está en trámite. Ya nos hemos encontrado con cuatro casos similares.

¿Qué motiva a estas personas a venir a España?

Venimos a buscarnos la vida. Si los africanos emigramos es con la esperanza de tener una vida mejor, aprender lo que podamos para poder desarrollarnos. Yo llevo dieciséis años en la provincia. Llegué a Priego de Córdoba y encontré trabajo e hice todo lo posible por mejorar, encontrar un puesto mejor. Después de mucho esfuerzo estoy asentado, me va bien. La mayoría de africanos quieren lo mismo, sentirse seguros.

¿Ha aumentado la inmigración de africanos?

Sí, ha aumentado en los últimos años. Cada vez es más difícil vivir en África por la manera de gestionar los recursos. No soy político, pero sé que el principal problema viene del enorme poder económico que acumulan los gobiernos del continente. Pongo el ejemplo de Costa de Marfil, de donde vengo. Es uno de los principales países productores de cacao. Mientras que los principales mandatarios viven muy bien, la vida de los agricultores es muy dura. El Nesquik y el Colacao dependen de esas producciones. Un bote de trescientos gramos de Colacao vale cuatro euros, pero el kilo de cacao lo pagan a ochenta céntimos. Si un kilo son mil gramos, ya te puedes imaginar el dinero que obtienen y lo poco que se lleva el trabajador. Se matan a trabajar a diario sin conseguir más que lo mínimo para comer, a veces ni eso. Por ello, la mayoría quiere buscar otra vida fuera. La imagen que tienen los africanos de Europa es de prosperidad. Los que estamos aquí en Europa, en España, estando unidos podemos trabajar juntos desde aquí para mejorar la situación de los africanos.

¿Qué ha aprendido en los años que lleva en Córdoba?

He aprendido mucho. Cuando uno sale de su país de forma tan drástica y se asoma a una cultura tan diferente la mente se abre. Ha habido momentos muy duros, de sufrimiento, pero me han servido para adaptarme mejor a esta nueva vida. Uno de mis hermanos vino aquí antes que yo. Él trabajaba en Priego de Córdoba y habló con su jefe para que me diese otro trabajo a mí. Su jefe aceptó pero tuvimos que asumir los costes. Viajamos por toda Andalucía trabajando como pintores. Empezábamos a trabajar a las ocho de la mañana y no parábamos hasta las seis de la tarde. Al final de mes nos pagaban cien euros, aunque en nuestras nóminas ponía mil quinientos. El argumento del jefe era que al habernos averiguado los papeles para traernos a España, no podía pagarnos como a los demás. Aguantamos hasta que pudimos salir de allí. A día de hoy, por suerte, tengo un trabajo digno y no puedo quejarme. La vida es así, hay que sufrir, aguantar y luego luchar para llegar a donde quieres. Con nuestra experiencia, podemos ayudar a los africanos que vienen.

¿Le ha costado asumir el choque cultural?

Ha sido muy difícil. Cuando eres un recién llegado parece que no tienes vida porque no te has adaptado a la cultura de aquí. Los primeros meses son muy raros. Cuando llegué lo único que hacía era trabajar y dormir porque no me adaptaba a la vida cotidiana. En África, por ejemplo, es muy común dejar las casas abiertas todo el tiempo para que los vecinos y amigos entren cuando quieran. En España esto no sucede así porque la privacidad es más importante. Por eso las actividades que organizamos entre nosotros son importantes. Nos dan la sensación de no habernos ido.