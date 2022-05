Gastronomía electoral

La política en el escenario de las elecciones autonómicas del 19J se mueve entre el fast food y la cocina de fogón. Están los perritos calientes que cenó en el Lucas Juanma Moreno, presidente andaluz y candidato a la reelección (el dirigente popular le tiene querencia a comer rápido en tiempo electoral: recuerden la campaña del 2018 que cerró en un McDonald’s con Pablo Casado #quéhabrásidodeél). Y está la cocina a fuego lento en la que bulle la coalición de izquierdas a la izquierda del PSOE, y a la que se le ha terminado no ya pasándosele el arroz sino quemándosele el guiso de tanto que lo han cocinado.

Así, mientras el primero coge carrerilla, con permiso de la motomami Olona y su corte de toreros, en precampaña acomodado aún en el coche presidencial (en las dos últimas visitas a Córdoba ha venido en calidad de presidente y lo hará de nuevo en la feria), los segundos apuraron el viernes --último día en el que se podía registrar en la Junta Electoral andaluza una coalición de partidos para concurrir a los comicios-- como si tuvieran por delante la vida entera. Cocina a fuego lento, no, muuuuuy lento.

De hecho, IU, Podemos, Más País, Equo, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Alianza Verde, la ensalada de siglas que necesita un vademecum para su comprensión intelectual, apuraron hasta la prórroga y sin ser el Madrid (lo dicen las encuestas, no yo), a pesar de que Yolanda Díaz, que tendrá que fajarse de igual manera cuando le toque a ella construir «un frente amplio» (con lo que al parecer cuesta), vino a verlos a la Feria de Sevilla para repetirles pedagógica solo un verbo: «sumar, sumar y sumar». Acuerdo hubo, pero no se registró a tiempo con todas las siglas del gazpacho. Quien lo entienda que nos llame.

Digo yo que si al diputado del PP Alberto Casero le costó acertar entre tres botones en la votación famosa de la reforma laboral, ¿cómo quieren estas criaturas que el ciudadano de izquierdas andaluz elija entre 101 papeletas y acierte con el sentido de su voto sin matar a ningún dálmata? Y menos mal que aquí la peleílla no incluía al PSOE, partido que tiene ya hechas sus renovadas listas (Juan Espadas presentó la de Córdoba el viernes), si se entiende la renovación al modo lampedusiano, claro está.

La semana local acabó en los juzgados: quedó vista para sentencia la causa de Timoteo

Imagínense lo que se hubiera tardado en lograr en España lo que los franceses han conseguido esta semana no sin sacrificio: que el Partido Socialista validara un acuerdo programático y electoral con la Francia Insumisa (la de Jean-Luc Mélenchon), para unir fuerzas de cara a las próximas elecciones legislativas. ¿Aquí? N’est pas possible.

En materia municipal, la semana se despidió en la Ciudad de la Justicia --ha quedado visto para sentencia el juicio por el que se reclaman a la exedil de Cs Eva Timoteo 70.999 euros--, y seguirá en los próximos días en los juzgados, donde haremos parada el miércoles. Ese es el día en que ha sido llamado a declarar en calidad de testigo el concejal de Cs David Dorado por el caso Infraestructuras, cuyas diligencias previas se siguen instruyendo. La citación del edil y portavoz ora sí ora no de su grupo municipal (no es posible dilucidar aunque lo suponemos por qué ejerce en algunas comparecencias como portavoz y en otras no) también se ha visto envuelta en polémica. Esta semana hemos sabido que Dorado ha denunciado a los responsables de la oficina del Registro municipal por haber abierto la carta que los juzgados remitieron al «concejal de Infraestructuras» y que las empleadas municipales abrieron para registrar, como indica el propio nombre de la oficina a la que pertenecen, la misiva. El edil denunció y allá que se personaron dos agentes de la policía judicial para levantar acta de un supuesto delito de violación de correspondencia. ¡Más madera!

Así están las cosas en Capitulares donde, eso sí, la junta de gobierno local aprobará este lunes el convenio por el que el Ayuntamiento transferirá al Ministerio de Defensa y de una sola tacada 25 millones para que se puedan empezar las obras (vallar el perímetro e iniciar la urbanización del terreno) en la parcela que ocupará la base logística del Ejército. Avanzamos.

Cojan fuerzas y hagan dieta mediterránea, que nos quedan por delante muchos perritos y mucho arroz para pegar carteles electorales.