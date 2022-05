El presupuesto municipal del año 2019 recogía una partida económica de 419.000 euros para dotar de sombra al puente de San Rafael colocando una serie de toldos, según recuerda el grupo municipal del PSOE, que en una nota de prensa señala que, tres años después, "el gobierno de Bellido aún no ha hecho nada para acometer esta actuación, una demanda ciudadana histórica que vendría a mejorar la comunicación peatonal entre las dos orillas de la ciudad.

“Ha pasado todo este tiempo sin que el proyecto obtenga un impulso mínimo, ni tan siquiera de mención, aunque son reiteradas las preguntas que hemos realizado tanto en la Comisión de Infraestructuras como en el propio pleno”, señala el concejal socialista José Rojas.

"Anuncios vacíos"

En mayo del año 2021 el gobierno de PP y Cs anunció públicamente la aprobación del proyecto y del estudio de seguridad, así como el inicio del expediente de la obra del entoldado. “Y justo un año después hemos volvemos tener noticias al respecto que, curiosamente, son las mismas que el año anterior: aprobar el proyecto y el estudio de seguridad de la obra relativa a la instalación de la estructura de sombra en el puente de San Rafael e iniciar el expediente para la contratación descrita.

“Se han dedicado a dejar pasar el tiempo sin ningún avance significativo en el proyecto. No pretendo cargar la ausencia de gestión absoluta en el actual delegado, Antonio Álvarez, pero la ciudad ha perdido tres años de gestión, más de una decena de millones de euros y muchos jornales ante la situación que se encuentra el empleo en la ciudad, sin olvidarnos de las empresas especializadas en obra civil que seguro habrán emigrado a otras provincias para evitar su extinción”, lamenta Rojas.

Recuerda también que el anteproyecto que diseñó el anterior gobierno incorporaba una dotación económica de los fondos EDUSI para mejorar el presupuesto.

Desde 2019

Afirma el edil del PSOE que desde el anuncio realizado en 2019 por el entonces delegado de Infraestructuras, David Dorado, no se ha concretado nada, todo han sido especulaciones: si era mayor o menor el coste económico, si no le gustaba la propuesta que recibía del anterior gobierno, si se podía mejorar el coste económico, …. “La realidad es que a estas alturas no sabemos nada de un proyecto que viene a mejorar la movilidad desde una zona de la ciudad que ha vivido históricamente de espaldas a ella y que, sobre todo, comunicaría a los residentes de los distritos Sur, Centro y Poniente Sur.

Rojas concluye asegurando que Bellido se limita a “contemplar la ciudad desde su urna de cristal esperando a que otros resuelvan la falta de impulso en la gestión municipal”. Destaca la falta de ejecución del presupuesto, el abandono de los equipamientos básicos de los barrios, la escasez de trabajadores o el ínfimo número de obras realizadas. En definitiva, “un co-gobierno noqueado sin proyecto de ciudad alguno”.