La joven diseñadora cordobesa Teresa Kubara de Aguilar acaba de lanzar una nueva colección de su marca Kuday Brand, que surgió hace algo más de un año, durante la pandemia, cuando se encontraba viviendo en Málaga. Su capacidad de trabajo y de emprendimiento hizo que esta chica, que trabajada de directora de un hotel boutique, en Málaga, se reinventara y creara su propio sello de moda, hasta el punto de que sus prendas están teniendo muy buena aceptación entre las principales influencers.

Teresa, ¿cómo surge la idea de montar este negocio en los tiempos que corren?

En la pandemia, hace poco más de un año, decidí seguir mis sueños en el mundo de la moda y convertir mi hobby en mi trabajo. Me puse manos a la obra, creé la marca y acabo de sacar la segunda colección. Estoy muy contenta gracias a la aceptación que está teniendo en el mercado.

¿Qué valoración hace de la primera colección y cuándo se lanzó?

La lanzamos a primeros del pasado mes de septiembre y tuvo muy buena acogida. En la primera colección colaboramos con varias influencers. Una de ellas es Lucía Páramo, lo cual nos hizo mucha ilusión, ya que la seguía desde hace tiempo y me encanta su estilo.

¿Y qué tal la nueva colección primavera-verano?

Se denomina ‘Valentina’ y la sacamos hace diez días. Estamos muy contentas de la respuesta que está teniendo. Tiene colores muy vivos y unos patrones muy favorecedores.

¿Qué marca la diferencia en vuestro producto?

Sobre todo la exclusividad, la comodidad y el diseño, incluso la estampación de los tejidos. Concretamente, tanto en la primera como en la segunda colección hemos diseñado un estampado con flor de lis, simbología en honor a mi familia. Soy muy familiar y, cuando creo, me inspiro en quién soy y de dónde vengo. Otra diferencia que es muy especial, es que somos muy cuidadosas con la exclusividad, y nos informamos para qué evento eligen nuestras clientas un Kuday.

¿Hacia qué tipo de mujer está creado su estilo?

Sobre todo para una mujer camaleónica, diferente, elegante y que al mismo tiempo le guste arriesgar. Tenemos clientas de todas las edades, ya que nos han comprado desde niñas de 20 años a de más de 50. Tenemos un amplio abanico, pero nuestro target principal es la mujer de 25 a 39 años.

¿Qué otras modalidades de venta posee, aparte de la difusión en redes?

Acabo de abrir en casa un showroom y espero algún día abrir una tienda física. Actualmente lo hacemos todo online, a través de Instagram y nuestra página web. Y por supuesto, por el boca a boca.

¿Dónde encuentra su inspiración?

Desde el contraste de los colores de las flores, a las personas con las que me voy encontrando en mis viajes, hasta en la arquitectura. Más que un diseñador en concreto, me inspira el mundo.

¿A dónde quiere llegar?

A todo lo que me permitan. Ese es mi sueño. Seguir evolucionando, trabajando mucho y siempre con los pies en la tierra. Si se inicia un proyecto es porque el sueño es grande. Quiero que nos conozcan. Hay mucha competencia y gente muy buena, que lo hace muy bien, pero siempre hay que perseguir los sueños y luchar por ellos.

¿Qué apoyo recibe de su familia?

Total. Sobre todo de mi madre, ella es mi amuleto. Pero no sólo de la familia, tengo la suerte de rodearme de personas muy buenas que siempre me han ayudado mucho, para el tema de fotos, web, modelaje, gente que me ha dejado su casa para hacer shooting, etcétera. Además cuento con dos socias maravillosas, Beatriz Bustos Fernández y mi hermana, María de Juan de Aguilar, ¡sin ellas nada seria posible!

¿Qué espera de Córdoba?

Estoy teniendo muy buena acogida. Me preguntan mucho si se pueden probar prendas en algún sitio. Ante sus solicitudes, se los he llevado sus casas. Mi primera colección se llamaba Raíces, y estaba dedicada a Córdoba. De hecho, hace unas semanas me compré aquí una casa, por lo que seguramente me quede aquí a vivir.

¿Y en Málaga que tal le fue todo?

Muy bien. He estado tres años viviendo allí, tengo muy buenos recuerdos. Estaba trabajando como directora en un hotel boutique y estaba encantada. Málaga es muy cosmopolita y como he vivido mucho en el extranjero, me siento muy cómoda allí, porque hay mucho mestizaje.

Y para cerrar la entrevista, la gran pregunta. ¿Qué precio tiene vestir un Kuday?

Muy bueno, tratándose de un trabajo exclusivo hecho a mano. Por tanto, invito a las cordobesas a que nos busquen en las redes y descubran nuestro estilo.

+INFO

kudaybrand.com

Instagram · Facebook