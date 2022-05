"Vox es un anacronismo y los túneles del tiempo nunca traen nada bueno"

El 97% de quienes leyeron la candidatura del PSOE de Córdoba a las elecciones andaluzas cuando se di a conocer se equivocaron al leer su nombre. Antonio Ruiz Sánchez (Córdoba, 1971) no es presidente de la Diputación pero sí socialista, y un fichaje de esta formación para el 19J. De momento sigue al frente del vicedecanato de Movilidad y Relaciones Institucionales de la Facultad de Filosofía y Letras de la UCO, con 580 estudiantes extranjeros a su cargo, pero ya se ha estrenado en la precampaña junto a la número 1 de la lista, Isabel Ambrosio. El martes tocó mercadillo, ayer un AMPA.

¿Cómo termina un profesor de Universidad en una lista del PSOE a las elecciones andaluzas?

Por motivos personales y colectivos. Creo que era el momento, me he preparado y llevo más de 13 años en gestión internacional de la UCO. En lo colectivo, lo que me ha empujado a dar el salto es lo que creo que ahora mismo es el mayor problema que tiene España: el paro juvenil. La UE nos ha dado ya varios toques por una tasa que ronda el 30% y veo que ni los partidos ni los políticos han tomado este problemón lo suficientemente en serio. Una sociedad que deja en el dique seco a la gente joven no tiene futuro. Jugando con el título de los hermanos Cohen, España no es un país para jóvenes.

Lleva 20 años vinculado al PSOE, ¿por qué se afilió?

Siempre he tenido inquietudes en política y he sido un gran defensor de los servicios públicos. Mi especialidad es la Literatura Americana y Canadiense y conozco bien la sociedad norteamericana, que tiene cosas admirables como la flexibilidad laboral o el emprendimiento, pero en la que el liberalismo radical corre a sus anchas. Si tienes recursos tiras para adelante y si no, lo tienes difícil en educación o sanidad. Siempre me ha dado pánico que Europa acabe en esos postulados ultraliberalistas. He luchado por lo público desde la Universidad pública, ayudando a estudiantes a salir al extranjero, estudiantes sin recursos para que vayan a Londres o Berlín, y ahora ha llegado el momento de hacerlo de forma más activa. Mi forma de ser socialistas la he desarrollado día a día con los chavales.

¿Quién, cuándo y cómo contacta con usted para formar parte de la candidatura?

Ha sido esencialmente una apuesta de Rafi Crespín y de Juan Espadas, que querían renovar las listas y querían profesionales. Le agradezco a Rafi esa oportunidad, y a Juan, haberla ratificado y animado a los secretarios generales a ir a la sociedad civil y coger gente. Creo que la política debe ser una mezcla de personas que lleven tiempo y conozcan el oficio, y de profesionales que temporalmente aterricemos en ese espacio.

¿Por qué cree que se produce tan poco trasvase de la sociedad civil a la política?

Los profesionales, muchas veces, nos encerramos o estamos a tope con nuestra profesión y no tenemos tiempo de dedicarnos a la política y, luego, los partidos se han encerrado en sí mismos en un juego orgánico a veces absurdo.

¿Qué cree que puede aportar usted a la política?

Un conocimiento en primera mano de los jóvenes con los que trabajo. El estar en la Universidad te hace estar en el mundo. Con un profesor de Empresariales, monté un máster de Comercio Exterior hace 13 años, estamos en contacto con las empresas y sabemos las necesidades de los chavales en formación. Aunque los políticos salgan a la calle a hablar con los vecinos el espacio es limitado porque los partidos son un maremágnum de actos y reuniones. Por eso es bueno que profesionales de distintos campos vayamos a la política a aportar un poco de aire fresco, sinceramente.

¿Qué representa Juan Espadas en estos comicios andaluces?

Para mi Juan Espadas representa el municipalismo. Haber llegado como él a un ayuntamiento tan complejo como el de Sevilla y tener una buena imagen en la ciudad como gestor me da una tranquilidad tremenda. Para mi representa un gran gestor y una persona moderada, dialogante, pero con las ideas muy claras sobre lo público y lo social. Al PSOE-A le va a venir muy bien una persona tan pragmática y con esa experiencia en el municipalismo y si ganamos las elecciones, a Andalucía.

¿Le han dado ya consejos sus compañeros veteranos?

La verdad es que no me han dado tantos. Creo que me están recibiendo bien y no me están presionando para dar ciertos discursos. Me están dejando que me mueve en el perfil que me siento más cómodo: la juventud, la educación y la investigación. Por el momento estoy cómodo y me están dejando hacer lo que quería: luchar por la gente joven. La juventud está desengañada y desconectada de la realidad política por culpa de los partidos y por una sociedad que vive demasiado en las pantallas y reflexiona poco.

¿Qué palpa en el ambiente universitario de cara al 19J?

La educación se ha vuelto muy competitiva y los chavales tienen mucha presión. A veces el estudiante no tiene tiempo ni de respirar y está desconectado de la realidad política. En España, la juventud se debe implicar más y los partidos deben tirar más de ella.

Sin embargo, hay un gran auge de partidos como Vox entre la gente joven. ¿Qué opina?

Si el paro juvenil es la primera motivación para mi salto a la política, la segundo es el auge de la ultraderecha en Europa. Puedo entender que los jóvenes estén un tanto decepcionados con el sistema político y con el futuro que les espera. Pero habría que decirles que ningún problema se arregla pegándote un tiro en el pie y votar a Vox es pegarte un tiro en el pie. A Juanma Moreno habría que decirle que Vox es un anacronismo y que los túneles del tiempo en política no traen nada bueno.

¿A qué aspira en esta nueva etapa que inicia ahora?

Me encantaría que por muchos años que estuviese en política me siguieran llamando profesor. Soy un profesor universitario que ahora está en política. Para mi el conocimiento y la reflexión son lo fundamental y eso es lo que se está perdiendo en política porque políticos y electores vamos al cortoplacismo. Hemos pasado una de las crisis más graves, hace dos años la civilización estaba amenazada. ¿Quién nos sacó de ese peligro? Los científicos y la ciencia. En las 105 medidas de Vox para su España viva la palabra ciencia no aparece ni una vez y la palabra conocimiento solo una para hablar de «un plan de conocimiento para la difusión de las gestas y los héroes nacionales». No se puede hacer política mirando a un pasado de una ensoñación imperialista. En política siempre hay que mirar al futuro. Para eso he dado el salto.

¿Qué no está dispuesto a hacer en campaña? ¿Ir al mercadillo, besar niños...?

Al mercadillo fui ayer. Cuando uno se dedica a las Relaciones Internacionales está acostumbrado a todo. Como responsable de los Erasmus soy una especie de padre y madre para ellos.