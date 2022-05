El grupo municipal socialista ha querido agradecer a los colectivos encargados de montar las cruces el esfuerzo realizado para que esta fiesta emblemática del mayo cordobés haya cosechado tanto éxito en la primera edición tras el parón de la pandemia. Pero, al mismo tiempo, este partido lamenta el "mal funcionamiento" de los servicios públicos municipales durante los días que ha durado la celebración por la mala gestión del equipo de gobierno.

“Lamentablemente el gobierno que preside José María Bellido no ha estado a la altura de la profesionalidad y las ganas que han puesto los colectivos para que las cruces de este año lucieran en todo su esplendor. Tanto los cordobeses y cordobesas como las personas que han venido de fuera han sido testigos de la incapacidad de gestión de este alcalde”, señala la concejala socialista Carmen González.

Ya ocurrió durante la Semana Santa y ahora ha vuelto a pasar. Los socialistas denuncian la falta de limpieza, la escasez de papeleras, el descontrol en las aglomeraciones de personas y la escasa presencia policial. A esto hay que añadir la falta de señalética, la falta de información a los visitantes y la falta de higiene en las calles adyacentes. “Este grupo municipal ha recibido numerosas denuncias de vecinos y vecinas, especialmente del casco histórico, por la dejadez del ayuntamiento. Son fiestas en las que se sabe de antemano que se va a congregar una gran cantidad de gente y cuáles van a ser las necesidades, pero el alcalde parece ignorarlo”.

“La gente ha respondido, los colectivos han tenido incluso problemas de abastecimiento en las barras por la gran afluencia de público, todos tenían muchas ganas de participar, menos el ayuntamiento que, como siempre, parece situarse de perfil en los asuntos importantes de ciudad”, denuncia González.

Y lo peor de todo, afirma la edil, es que esta dejadez provoca enfrentamientos entre los participantes en la fiesta y los vecinos de las zonas en las que se instalan las cruces

“Si el ayuntamiento no cumple con su papel de regular y garantizar la seguridad y el civismo durante los eventos que se celebran en al ciudad, provoca un clima de tensión. El alcalde es el responsable de esta situación porque es incapaz de asumir sus tareas. No lo ha hecho en los 3 años que lleva de mandato y no lo hará en el tiempo que le resta en Capitulares”, añade.