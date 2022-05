La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no estará en Córdoba el sábado 14 de mayo para participar en un acto de homenaje a Julio Anguita, pese a que así se había anunciado en un principio. El gabinete de la ministra ha comunicado al Colectivo Prometeo que no podrá asistir, "pese a su compromiso inicial, pues el Colectivo Prometeo no publicitó su presencia hasta que lo confirmaron", señalan.

El homenaje a Anguita tiene lugar con motivo del segundo aniversario de su muerte, que se cumple el día 16 de mayo. Bajo el título Somos mayoría, el Colectivo Prometeo es el encargado de organizar una jornada política de debate. La actividad pretende honrar la memoria de Julio Anguita "mediante el debate abierto y sincero que pueda aglutinar a todas las personas que desean vivir en una sociedad más justa y solidaria". El acto tendrá lugar el sábado 14 de mayo, a partir de las 9.30 horas en la Facultad de Derecho, y lo abrirá una mesa redonda titulada Ética y política donde estarán presentes la profesora de Derecho Eclesiástico del Estado y activista Amelia Sanchís, el presidente de la Fundación Cultura de Paz y exdirector general de la Unesco, Federico Mayor Zaragoza, y el historiador e investigador del Centro de Estudios sobre Movimientos Sociales de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, Víctor Ríos. A partir de las 11.15 horas se proyectará parte del documental Julio Anguita: Verdad y ética, de José Manuel Bonillo Montes y el Colectivo Prometeo, en el que más de 60 personas, de todos los ámbitos, han participado. Desde el Colectivo Prometeo han explicado que se dará cabida a todos los movimientos sociales de la ciudad, toda vez que el acto tendrá lugar en el salón de actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba (UCO), con acceso libre y gratuito hasta completar aforo. Con este acto, el Colectivo Prometeo pretende rendir homenaje a uno de sus fundadores y referentes. Lo han hecho coincidir con el segundo aniversario de su fallecimiento ya que la situación sanitaria y otros actos similares habían cruzado las agendas.