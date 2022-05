El catedrático de Lingüística General de la Universidad de Córdoba, Alfonso Zamorano, ha sido elegido nuevo presidente de la Sociedad Española de Historiografía Lingüística (SEHL). La asociación congrega a filólogos y lingüistas de Europa y América especializados en la historiografía de la lingüística. Su principal objetivo fundacional es el de promover y divulgar el conocimiento de la historia de las ciencias del lenguaje, a través de la evolución epistemológica de sus diferentes materias, desarrolladas preferentemente en el ámbito hispánico, como Filología, Gramática, Retórica, Semántica, Pragmática, Lexicografía o Filosofía del lenguaje.

El profesor Zamorano ha desarrollado su producción científica, sobre todo, en el ámbito de la historia de las ideas lingüísticas y gramaticales hispánicas (especialmente, del siglo XIX), campo en el que dirige proyectos y en el que ha publicado más de 100 trabajos de investigación. La elección del catedrático de la UCO ha tenido lugar en el transcurso del XIII Congreso Internacional de la SEHL, que ha acogido la Universidad de Valencia, donde se han dado cita más de 100 especialistas de España y otros países de Europa (Alemania, Italia, Portugal, entre otros) y América latina. En su sesión ordinaria, entre otros aspectos, se ha elegido la nueva Junta Directiva, en la que Alfonso Zamorano Aguilar fue propuesto y elegido por unanimidad como nuevo presidente de la SEHL para el período 2022-2026.

La SEHL, creada en 1995, cuenta con una red internacional de investigadores e investigadoras que congrega proyectos sobre temática historiográfica en lingüística, en la línea de sociedades homónimas como la Société d'Histoire et d'Épistémologie des Sciences du Langage (SHESL), fundada en París en 1978; la Henry Sweet Society for the History of Linguistic Ideas (HSS), en 1984; la North American Association for the History of the Language Sciences (NAAHoLS), en 1987; o la Sociedad Mexicana de Historiografía Lingüística (Somehil), en el año 2000. La SEHL dirige, además, un órgano de difusión de los trabajos científicos en el ámbito de la historiografía lingüística: la prestigiosa revista Boletín de la SEHL, que cuenta con sello de la Fecyt.