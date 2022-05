Urbanismo reformula el proyecto de restauración del convento de Regina de Córdoba

La Gerencia de Urbanismo de Córdoba ha reformulado el proyecto de restauración del convento de Regina para ponerlo en uso cuanto antes después de haber transcurrido ya cuatro años desde que la obra de su primera fase quedó adjudicada y a punto de empezar, hecho que no llegó a ocurrir. El organismo municipal tiene ya en contratación la actualización del proyecto que ha realizado y que saldrá a concurso por 946.399 euros y con un plazo de ejecución de once meses. El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba aprobó el jueves una modificación de crédito para pagar la obra de recuperación de la nave y el adecentamiento del claustro con fondos propios, después de que se haya perdido dinero del Plan Turístico de Grandes Ciudades y del 1,5% Cultural por no haberse ejecutado a tiempo los trabajos.

El Ayuntamiento quiere retomar el proyecto para rehabilitar el convento Regina ahora con fondos propios La prioridad de Urbanismo será rehabilitar la nave de la iglesia de Regina, que se convertirá en una "sala museística", según ha explicado a este periódico el presidente de Urbanismo, Salvador Fuentes, y realizar "un lavado de cara en el claustro del convento", de manera que se pueda poner en uso todo el espacio. Esa reforma de la nave no incluirá la climatización, que se dejará para más adelante. El proyecto actualizado que va a salir ahora a concurso (hay que recordar que el anterior es del 2016), afecta a la antigua iglesia de Regina Coeli, situada en el barrio de San Pedro, e incluye la "limpieza, consolidación, protección y puesta en valor del artesonado mudéjar que cubre la totalidad de la nave principal". Además, la intervención se centrará en la recuperación de las pinturas murales que hay en los paramentos verticales de la nave principal de la iglesia. La actuación contempla también la reconstrucción del coro, sotocoro y la escalera de caracol, así como del pavimento del sotocoro. Las carpinterías y cerrajerías serán, asimismo, rehabilitadas. El proyecto prevé recuperar el espacio libre noroeste como acceso oriental a la iglesia a través del sotocoro, creando una zona de encuentro de visitantes de la iglesia. Todos los elementos que alteran los espacios de la edificación tradicional religiosa, como el tabique de separación del coro con la nave principal, serán eliminados. Otra intervención plasmada en la documentación consultada por este periódico es la puesta en valor de la cripta de la iglesia. Por último, la actución permitirá que las personas con movilidad reducida puedan acceder desde el coro a la nave principal y viceversa. Todas estas actuaciones son las que ya estaban plasmadas en la primera fase del proyecto del 2016 que no se llegó a ejecutar. La idea de Urbanismo es centrarse en esa primera fase, en la de la iglesia, y actuar "lo justo" en el claustro del convento sin reconstruirlo -labor que se incluía en la segunda- para "poder utilizarlo" ya, explica Fuentes. En este sentido, los planes son "limpiar, consolidar y mejorar para su utilización como espacio abierto", precisa. La intervención prevista en el claustro, que es la que logró financiación del 1,5% cultural, era más ambiciosa. "No tenemos margen presupuestario" para acometer en estos momentos esa rehabilitación más profunda del claustro", aclara, pero tampoco "lo puedo dejar inutilizado y lleno de hierbas". "Hay que poner en carga todo el complejo, aunque la actuación principal sea la nave", añade, que, en cuanto a su uso, se convertirá en "un Orive II", es decir, otro espacio cultural como el Palacio de Orive para actividades diversas. No obstante, el hecho de rehabilitar la iglesia y de solo adecentar el claustro para poner en uso todo el complejo no significa que no haya prevista una segunda fase, más centrada en la consolidación del claustro, pero para más adelante y para la que habrá que buscar financiación. Más tiempo y dinero Tras la actualización del proyecto, la actuación que se va a llevar a cabo ahora durará más tiempo y costará más que la que quedó adjudicada en primavera del 2018 y que nunca empezó. En aquel momento la primera fase fue adjudicada a Construcciones y Desarrollos Tudmir por 562.468 euros y con un plazo de seis meses. Después, ante su renuncia, el Ayuntamiento resolvió el contrato. Cuando estaba adjudicada la obra, Urbanismo organizó unas jornadas de puertas abiertas para mostrar a los vecinos el recinto y recordar su pasado. La memoria de Regina El coste total de la rehabilitación de la iglesia y el convento ascendía a 1,4 millones -más de 700.000 euros la primera fase y otro tanto de la segunda- y contaba con ayudas de la Junta y del Gobierno. El Ayuntamiento de Córdoba se ha visto obligado a devolver al Ministerio de Transportes -Mitma, antes, Fomento- los 480.196 euros que le concedió en el 2018 para la ejecución de la segunda fase de la restauración, la que se centraría en el convento, con cargo al 1,5% cultural. Además, tuvo que devolver casi medio millón de euros, de los que más de 170.000 correspondían a Regina, a la Junta por no haber ejecutado a tiempo el Plan Turístico de Grandes Ciudades. Origen El convento de Regina se fundó en 1499 por una decisión de Luis Venegas y su mujer Mencía de los Ríos y estuvo ocupado por monjas dominicas hasta 1837, momento en el que fue expropiado. A partir de entonces se convirtió en una casa de vecinos. Con el paso del tiempo, la iglesia ha tenido distintos usos, entre ellos, el de teatro de comedias para aficionados, fábrica de paños, almacén de tocino, cuartel, fábrica de moneda falsificada o bodega. Después de su uso como bodega, quedó abandonado. Las primeras actuaciones del Plan Turístico de Grandes Ciudades se llevaron a cabo entre el 2014 y 2015 y consistieron en la limpieza del recinto y en su consolidación. En un principio, el convento iba a ser un museo de las tres culturas y cofrade, pero en el mandato de PSOE e IU se decidió darle otro uso y convertirlo en contenedor cultural. Comienzan los trabajos para la recuperación del convento Regina