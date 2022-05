El Sorteo Extraordinario del Día de la Madre de la ONCE ha dejado una parte de su fortuna en Córdoba, donde Rafael Cobos vendió diez cupones que han resultado premiados con 40.000 euros, repartiendo así 400.000 euros.

Cobos vende a las puertas del hospital QuirónSalud y también en el centro Comercial Zoco, según los días, así que no sabe con certeza dónde ha dado el premio. “Me alegro mucho por los afortunados, es genial, estupendo”, decía nada más conocer que había dado una parte del Extra de la Madre a sus clientes. “Por ahí pasa muchísima gente, el premio ha podido irse a media España, pero es una alegría, dar premios es siempre dar una alegría”, afirma.

Andalucía ha resultado la comunidad autónoma más afortunada en este Sorteo Extraordinario de la ONCE con dos millones de euros en premios entre las provincias de Córdoba, Sevilla, Jaén, Almería y Málaga. La más afortunada ha sido Sevilla con más de un millón de euros. La capital andaluza ha sido agraciada con 400.000 euros, Carmona con 360.000 euros y Los Palacios y Villafranca con otros 280.000 euros, además de otro cupón premiado con 40.000 euros en Dos Hermanas.

En Linares (Jaén) se han repartido otros 400.000 euros con otros diez cupones premiados a las cinco cifras y en Estepona otro cupón de 40.000, por lo que en total este sorteo ha llevado 1.960.000 a las cinco provincias andaluzas. Además, el sorteo de fin de semana del primer domingo de mayo ha llevado un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años, que suma un premio de 240.000 euros, al municipio sevillano de Marchena.

El resto de comunidades autónomas regadas con la fortuna del Extra del Día de la Madre de la ONCE han sido Exremadura, Cantabria, Cataluña, Galicia, Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana.

El Sorteo Extraordinario del Día de la Madre de la ONCE ha puesto en juego un premio mayor de 17 millones de euros, mientras que los 99 cupones en los que sólo coincidan las cinco cifras del número tenían un premio de 40.000 euros. Los diferentes productos de juego de la ONCE se comercializan por los cerca de 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.