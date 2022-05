Podemos ha reclamado este lunes en Córdoba percibir las elecciones al Parlamento de Andalucía del 19 de junio como "la oportunidad que nos da Juanma Moreno, después de estar jugando con la calculadora electoral, de echar a los corruptos, volvemos a tener la oportunidad de sacarles de ahí", en palabras de la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, tesis a la que la secretaria general de Podemos Andalucía, Martina Velarde, ha sumado el rechazo a Vox, no por el hecho de que "Macarena Olona sea de Alicante, no queremos a la basura fascista que no debió salir de ese contenedor".

Estos pronunciamientos de corte electoral lo han hecho ambas en un acto público, al que se ha sumado también el diputado en el Congreso por Cádiz y candidato a la Junta de Andalucía, Juan Antonio Delgado. Belarra ha arrancado su intervención aludiendo al episodio de espionaje y hackeo del móvil del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la ministra de Defensa, Margarita Robles, para señalar que se trata de "una mañana convulsa donde lo que está en juego es nuestra propia democracia" y considerar que "es un fallo de seguridad que es inasumible" para lamentar que "no puede ser que nos hayamos enterados casi a un año después por la investigación independiente de políticos catalanes", de lo que ha colegido que "es inasumible para la confianza de los ciudadanos en las instituciones" y demandar "asumir responsabilidades políticas cuanto antes". "El 19 de junio es muy importante para nuestro proyecto de país", asegura la ministra Ione Belarra En sus referencias electorales al futuro de Andalucía, la ministra y líder de Podemos ha sostenido que "el 19 de junio es muy importante para nuestro proyecto de país" tras considerar al PP como "una amenaza para la democracia" tras considerar que su estrategia es "la política del robo", de la que ha puesto ejemplos en Madrid, como las mascarillas que salpican al Ayuntamiento o "las comisiones ilegales del hermano de Ayuso", a los que ha sumado "un caso parecido en Almería", para lamentar que "esta gentuza está dedicándose a robar, a pensar cómo robar dinero publico para enriquecerse", de lo que ha deducido que "la gente del PP son lacayos de la élite empresarial parasitaria, la que luego gana millones por hacer llamadas". En el caso de Andalucía, Belarra ha señalado que "nuestra educación pública está en el punto de mira de Juanma Moreno", a quien ha recriminado que "ha preferido renunciar a más de 100 millones de euros gratis para construir escuelas públicas" para evitar de esta forma la competencia con la educación concertada. "No tienen vergüenza, trabajan contra la gente", ha sostenido la ministra y líder de Podemos. Belarra ha recordado que "Juanma Moreno fue el primero que hizo la alianza con la ultraderecha, aunque no la metiera" en el Gobierno, para pedir seguidamente que las exigencias de Andalucía se encaminan a "un Gobierno de transformación, que reconstruya Andalucía con nuevos cimientos" y situar entonces las elecciones al Parlamento de Andalucía del 19 de junio como un debate donde "lo que os van a decir los medios es que sólo se puede elegir entre lo malor y lo peor" y argumentar entonces que hay "una sola opción de izquierdas", en referencia a su partido, así como que la candidatura de "Juan Antonio (Delgado) a San Telmo les da mucho miedo, desde Juanma Moreno a Olona". Belarra ha apelado ante las elecciones andaluzas a que "necesito la construcción de una candidatura unida, amplia", para la que ha demandado que "necesitamos el 19 de junio un Podemos fuerte" y "dar dar la mejor pelea posible el 19 de junio". Velarde: "Dentro de poco estarán desalojados de San Telmo por corruptos" La secretaria general de Podemos Andalucía, Martina Velarde, ha considerado, en alusión al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y al vicepresidente de la Junta, Juan Marín, que "dentro de muy poquito estarán desalojados de San Telmo por corruptos", para lamentar que "se habla de Madrid" y preguntarse "por qué no se habla de Andalucía" tras apelar "al caso mascarillas de Almería", así como a "personas imputadas, detenidas, por comisiones, que eran trabajadores del consejero de Salud". Velarde, quien ha sostenido que "el Gobierno andaluz ha tenido 2.500 millones de euros sin gastar, nunca ha tenido tan dinero gracias al Gobierno de Unidas Podemos", ha recriminado al Gobierno andaluz su política fiscal tras indicar que "han bajado los impuestos a los 17.000 patrimonios más ricos de esta tierra" y considerar como uno de los problemas de Andalucía "los señoritos haciendo política". "Por Andalucía entró el fascismo, pero también vamos a ser los primeros en echarlos", ha afirmado Velarde sobre la presencia de Vox en el Parlamento de Andalucía como socio externo del Gobierno de coalición de PP y Cs. "La Andalucía que queremos es moderna, amplia, donde quepamos todos con sueldos dignos, se cumpla nuestro Estatuto de Autonomía absolutamente vilipendiado, tenemos todos los condicionantes para ser una tierra de vanguardia, no queremos a los señoritos a caballo de 'Los Santos Inocentes'", ha afirmado la secretaria general de Podemos, antes de proclamar que Andalucía "es la tierra del blanco y verde, de la luz y de la esperanza, no del blanco y negro al que nos quieren llevar de nuevo". "Queremos un gobierno que no deje tirados a 8.000 sanitarios" El diputado en el Congreso y candidato de Unidas Podemos Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Antonio Delgado, quien ha rememorado su ingreso en la Guardia Civil hace 30 años, ha considerado su iniciativa para ser el cabeza de cartel de Podemos a las elecciones andaluzas "como otro paso al frente en un momento decisivo para los andaluces", a quienes ha descrito que se debaten entre "la Andalucía estrecha y la Andalucía amplia" para aludir a una Andalucía de "los recortes" y frente a ese modelo ha reivindicado "la Andalucía del 77, de nuestros padres, madres, abuelos, que salieron a la calle porque queríamos ser como los demás". Delgado ha reclamado que las necesidades de Andalucía son contrarias a "un Gobierno que no deje tirados a 8.000 sanitarios, 3.000 docentes, a 1.000 bomberos forestales, a 12.000 trabajadores públicos despedidos en tres años de Moreno Bonilla", para abundar sobre el adelanto electoral que "no son capaces de acabar la legislatura" porque "piensan que pueden tener más votos, lo han hecho en Madrid, y ahora en Andalucía". Tras instar a que "el 19 de junio hay que darle la vuelta" a la Comunidad Autónoma para "la reconstrucción de Andalucía", Delgado ha sostenido que "la primera medida que hay que tomar es volver a contratar a los 8.000 sanitarios despedidos" tras aludir a los andaluces muertos en listas de espera de la sanidad pública andaluza.