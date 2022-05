Las Cruces culminan su edición de despegue con un 'flashmob' flamenco en Las Tendillas

Un flashmob flamenco a cargo de las academias de baile de Córdoba ha puesto hoy el punto final a la edición del despegue de las Cruces de Mayo tras los dos años de pandemia, una celebración que gracias al buen tiempo y a las ganas de fiesta de los cordobeses ha superado todas las expectativas de los colectivos organizadores. Desde las 16.00 horas, todas las cruces han finalizado su actividad.

Por primera vez, este año las academias de baile han puesto en pie un original recorrido, diseñado y dirigido por Mercedes Córdoba, que ha puesto el sello de despedida a las Cruces y la Batalla de las Flores, llenando de arte y color las calles que separan la Puerta de Gallegos y la plaza de Las Tendillas.

En la cruz municipal, donde estos días se ha celebrado el certamen que expone el trabajo de las academias de Córdoba, los trajes de flamenca han desplegado sus volantes para deleite de miles de locales y visitantes, que no han dudado en sumarse a la fiesta. Una multitud de público se ha agolpado en las inmediaciones para asistir al espectáculo, en el que han desfilado decenas de flamencas de todas las edades bailando.

Córdoba pone así punto y seguido al Mayo Festivo, que ha tenido en las Cruces el pistoletazo de salida más exitoso que cabría esperar, según la mayoría de los colectivos consultados, que han destacado la enorme afluencia de público y el buen ambiente que ha reinado en los enclaves, tanto los situados en el casco histórico como los que están repartidos por los barrios. Así, la asociación de vecinos Huerta del Rey de Vallellano, que ubica su cruz en la Calleja de la Luna, ha celebrado este lunes la comida de los socios destacando "el éxito" de la Cruz aunque no nos hayamos llevado ningún premio", que aportará ingresos extraordinarios a la entidad para organizar actividades dirigidas a dinamizar el ocio de los mayores de la zona. El secretario de la asociación, Manuel Mármol, se ha quejado, no obstante de que este año, pese a que se les había concedido el uso de toda la plaza para la Cruz, se han visto obligados a negociar con los locales que habitualmente la ocupan, y renunciar a parte del espacio para no entrar en conflicto. "Nos habría gustado que el Ayuntamiento mediara en este tema para que se cumpliera lo acordado, pero no ha sido así", ha indicado.

La afluencia de público ha sido tan grande que algunas cruces, como la de la hermandad del Amor, que se instala en la avenida de Fray Albino, en el Campo de la Verdad, ha tenido que cerrar este lunes, por falta de existencias, según ha informado la organización. No han sido los únicos, en la cruz de San Francisco, que gestiona la hermandad del Huerto, el domingo por la tarde tuvieron que empezar a tachar parte de la carta por falta de existencias y han abierto este lunes solo con parte del menú. Según Rafael Salido, vicehermano mayor encargado de la tesorería, "este año en las cruces nos hemos quedado sin nada, porque la asistencia ha sido espectacular y ha habido menos reparto en algunos productos como la Coca Cola o el Sprite por la coincidencia de ferias en otras ciudades". Pese a ser final de mes y a la situación de crisis actual, "la gente ha gastado bastante porque cada vez nos importa menos el dinero y lo que queremos es disfrutar", ha señalado Salido, que ante el incremento del IPC ha aumentado ligeramente los precios, 10 céntimos cerveza y refrescos y algo más en algunos productos alimenticios, "que hemos comprado al doble de precio que en el 2019". Pese a todo, la enorme subida del IPC hará que los ingresos no sean tan llamativos como cabría esperar por la venta de tickets en las barras.

En otras cruces como la de la AVV de Cañero, ganadora del primer premio de zona moderna, la fiesta culmina este lunes con una celebración dedicada a la infancia, con todo tipo de juegos infantiles y la degustación de un exquisito arroz. Culmina así una edición que pasará a la historia por la participación masiva de cordobeses y visitantes y por la alegría del reencuentro, después de dos años sin verse las caras. Esperemos que esa explosión de alegría no pase factura con otro aluvión de contagios.