Córdoba vive un Puente de Mayo con hoteles al 80% de ocupación y lleno en restaurantes

El Puente de Mayo ha supuesto una bomba de oxígeno para Córdoba después de dos años sin fiestas tradicionales. El bullicio se ha vuelto a apoderar de la calle en torno a la fiesta de las Cruces, que ha superado las mejores previsiones en cuanto a asistencia. Había ganas de celebrar y los cordobeses no han dudado en hacerlo aunque el turismo sigue llegando a un ritmo más lento que antes de la pandemia, según el presidente de la asociación de Empresarios del Hospedaje de Córdoba (Aehcor), Félix Serrano, que ha hecho un balance positivo aunque sin lanzar las campanas al vuelo de este primer fin de semana de mayo. «La cosa no ha estado mal, pero la ocupación ha sido del 80%, cuando lo habitual en un puente como este es rozar el lleno», ha explicado, «y además se ha producido una situación extraña porque no ha habido reservas de última hora ninguno de los días».

En su opinión, la explicación puede ser que «el turismo internacional sigue sin reactivarse y el turismo nacional está un poco retraído por la subida de precios que se ha producido en los últimos meses». Serrano echa en falta además una mayor promoción turística por parte del Ayuntamiento de Córdoba y el resto de administraciones. «Hemos estado dos años completamente parados y ahora que la gente vuelve a moverse sin restricciones, hay que recordar al turista los atractivos que tiene la ciudad, tanto en mayo como en el resto de estaciones», ha señalado. Las Cruces culminan su edición de despegue con un 'flashmob' flamenco en Las Tendillas Por su parte, el presidente de Hostecor, Fran de la Torre, ha asegurado que el de mayo ha sido «un puente excelente para la hostelería de Córdoba y se han cubierto con creces las expectativas de negocio». De la Torre coincide en que el turismo internacional sigue sin llegar, «pero a cambio estamos recibiendo mucho turismo nacional, no había más que ver cómo venían todos los AVES llenos a rebosar hasta Córdoba». Según ha indicado, ha habido días en que ha sido imposible comer en determinadas zonas del casco histórico si no había una cita previa, ya que todos los bares y restaurantes estaban repletos de público. «El buen tiempo y las ganas atrasadas de disfrutar del mayo festivo han hecho que los negocios se llenen». De hecho, según ha informado De la Torre, ha habido locales que habían hecho una previsión de existencias similar a la del 2019 y se han quedado cortos, «por lo que han tenido que llamar a sus proveedores para reponer en medio del puente». Lo que no tienen claro es si la cuenta de resultados será tan positiva por notable incremento de los costes derivado de la inflación. «La hostelería repercutió a principios de año la subida de precios del 2021, pero no los últimos aumento», ha comentado el presidente de Hostecor, que no descarta que si las cosas siguen como hasta ahora «hay que realizar reajustes después del verano». También ha informado de la reactivación de las empresas de cátering en los últimos días, «con la realización de muchos eventos como bodas y comuniones que estaban pendientes de celebrar». De la Torre ha llamado a las administraciones a impulsar la promoción de Córdoba, «sobre todo en las ciudades AVE», para fidelizar al turista nacional. «Mayo se vende solo, pero llevamos dos años sin publicitar el destino Córdoba ni estar presentes en ferias y eso se nota».