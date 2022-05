Los sindicatos piden movilizarse el 19J ante "la amenaza de quien no cree en los trabajadores"

Los sindicatos CCOO y UGT han llamado hoy en la manifestación del 1º de Mayo a la clase trabajadora a movilizarse de cara a la próxima cita electoral en Andalucía, el 19 de junio próximo, para no retroceder en derechos ni en servicios públicos. Los secretarios provinciales de estos dos sindicatos, Marina Borrego (CCOO) y Vicente Palomares (UGT) han llamado a plantar cara a las políticas que se están haciendo en la Junta de Andalucía y "los recortes, recortes y recortes" que se están llevando a cabo en los servicios públicos que "han retrocedido diez años atrás".

En una jornada festiva y reivindicativa en la que han participado unas 2.500 personas, según las organizaciones convocantes, los sindicatos han recorrido a partir de las 11.30 horas la avenida de la Victoria, desde la Plaza de la media luna, hasta Ronda de los Tejares, acompañados de música de batucada Samborejo y las consignas sindicales que este año han girado en torno a la subida salarial y la contención de precios. Además de UGT y CCOO, por separado pero a continuación han marchado los sindicatos CNT y CGT, así como el sindicato de la enseñanza Ustea y Comisiones de Base (Cobas). Asimismo han asistido a la manifestación representantes políticos del PSOE de Córdoba, con su secretaria general a la cabeza, Rafi Crespín, así como representantes de Izquierda Unida en la provincia como la coordinadora local, Irene Ruiz.

Revertir la situación tras la pandemia

"Estamos hoy más que nunca para reivindicar más salarios, que se recorten los precios para que podamos llegar a fin de mes y tengamos más igualdad y empleos de calidad", ha reclamado Marina Borrego para exigir a continuación condiciones laborales dignas para los trabajadores. "Vamos a tener elecciones en breve y tenemos que hacer que los partidos de la izquierda, los partidos progresistas, gobiernen para la clase trabajadora". En este sentido, la secretaria provincial de CCOO ha recordado que ha sido la clase trabajadora la que más ha sufrido durante la pandemia "y se ha dejado la vida", y que es tiempo de "revertir la situación".

Utilidad del 1º de mayo

Por su parte, desde UGT se ha subrayado "la utilidad" de esta movilización y se lo ha dicho "a todos esos que quieren intentar meter en la sociedad ese mensaje de que los primeros de mayo no sirven para nada: están absolutamente equivocados los primeros de mayo sí sirven", ha asegurado Vicente Palomares para defender el papel de los sindicatos en la consecución de logros para la clase trabajadora. " Este Primero de Mayo tiene que ser una imagen de fuerza para que los sindicatos de clase sigan logrando sus objetivos", ha asegurado.

"Las elecciones a la Junta de Andalucía vienen con amenazas. Tienen que estar muy atentos los trabajadores si no quieren retroceder en derechos ni volver a antiguas fórmulas, añejas, que ya se pusieron en práctica en otros periodos y si queremos que vayamos avanzando con un Gobierno progresista, tenemos que evitar un desembarco de gente que no cree en los trabajadores, no cree en los sindicatos y no cree en la comunidad autónoma y son una absoluta amenaza", ha afirmado el representante de UGT.

PSOE e IU calientan la precampaña

La secretaria general del PSOE de Córdoba y secretaria general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, Rafi Crespín, que estuvo acompañada en la manifestación por miembros de la candidatura del PSOE de Córdoba a la cita con las urnas el próximo 19J, entre ellos la número uno, Isabel Ambrosio, tuvo un recuerdo para los trabajadores “que lo dieron todo en la época más dura de la pandemia, especialmente con aquellos que desempeñaron su oficio en los puestos de servicios esenciales, cuyo esfuerzo y dedicación fue trascendental para todos nosotros”. La socialista tuvo palabras de agradecimiento al personal sanitario del sistema público de salud “por los duros momentos que les ha tocado vivir en beneficio del bienestar y la salud de todos los españoles y españolas y de todos los andaluces y andaluzas”.

Coincidiendo con las reivindicaciones del Día del Trabajo, Rafi Crespín puso en valor la reforma laboral llevada a cabo por el Gobierno de España gracias a un acuerdo histórico fruto del consenso con los agentes sociales. “Nos toca estar contentos como socialistas porque nos comprometimos con los trabajadores a que íbamos a derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral que instauró el Gobierno del PP. Y lo hemos hecho y hemos cumplido, y por eso tenemos una reforma laboral que viene a mejorar las condiciones laborales de todos los trabajadores, especialmente en todo aquello que tiene que ver con la estabilidad y calidad de sus puestos de empleo”, detalló en alusión a la potenciación de la contratación indefinida y el empleo estable, el refuerzo de la negociación colectiva, el aumento de los derechos de los empleados, el poner freno a los despidos y poner coto a la precariedad y la temporalidad.

Por su parte, Isabel Ambrosio, recordó que “quedan menos de 50 días para que Andalucía hable y el PSOE andaluz ha llegado a este momento con las tareas hechas. Hemos estado durante muchos meses recorriendo hasta el último rincón de nuestra tierra para escuchar cuál era la situación y la problemática de los andaluces y las andaluzas, y lo que nos ha quedado muy claro es que la gran mayoría de los ciudadanos está muy decepcionada con las políticas injustas de Moreno Bonilla que en materia de empleo, llegó al Gobierno con la promesa de crear 600.000 nuevos empleos y ahora acaba la legislatura con todo lo contrario, con 27.000 desempleados más de los que había”.

Por su parte, la coordinadora local de IU, Irene Ruiz, ha reivindicado los logros alcanzados n los últimos meses como la reforma laboral o la subida del salario mínimo profesional, y ha asegurado que por esos motivos este 1º de Mayo es "por primera vez de celebración". No obstante, ha asegurado que la clase trabajadora debe seguir reivindicando para evitar que se produzca ningún tipo de recorte. "Frente a todos esos que quieren un retroceso y que están votando una y otra vez en contra de la clase trabajadora y en contra de medidas de protección social, a esa derecha y ultraderecha, a ese fascismo le decimos que la clase trabajadora va a estar unidos, fuerte y levantados para pararlos, para decir que no nos van a a pasar".