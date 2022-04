Las empresas de Córdoba hacen espacio para los drones

En apenas una hora, sobrevuela una planta solar de tamaño medio, detecta las averías gracias a un sensor térmico y traslada la información de inmediato a los encargados. Hasta hace poco este trabajo requería tres turnos de ochos horas, es decir, a tres profesionales para buscar incidencias, recorriendo hileras de placas en un automóvil y apuntando directamente con una pistola térmica a las instalaciones. A día de hoy, los drones reducen tiempo, costos y pérdidas, según explica Joan Notario, CEO de Aicor. Más curioso podría resultar, quizás, su próximo proyecto: Salvar vidas. ¿Por qué no transportar y lanzar un flotador a una persona en una escena de ahogamiento?

Se requiere un dron de mayor tamaño para llevar un salvavidas. Pero los hay de hasta 20 kilogramos. "Se nos ha pedido hacer un sistema que lleve flotadores y sea capaz de entregarlos en una situación de ahogo", cuenta Notario tras unas jornadas formativas en la sede de CECO este viernes. Porque aquel futuro en el que se imaginaban paquetes volando por los cielos y repartidores de cuatro hélices está más cerca que nunca. Al menos, tecnológicamente. "Ya existe", asegura el experto. El problema reside en la normativa. "Hay que regular eso y se está esperando a que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), entre otras instituciones, lo regulen", aclara.

"Actualmente cualquier aplicación de un dron requiere una gestión aeronáutica de entre una y tres semanas antes de programar ese vuelo", explica el CEO de Aicor. La burocracia parece jugar en contra del vuelo de estos aparatos no tripulados, sin embargo, "se está acelerando muchísimo el uso". La Administración, y no solo el emprendimiento empresarial, juega un papel fundamental. "Es un buen momento para la parte de innovación. La Junta da subvenciones específicas para que la propia empresa invierta, a través de los fondos europeos Next Generation", precisa Notario.

Uno de los usos más novedosos, según el experto, es la inspección técnica aplicada en el sector de la energía solar. "En un solo día, en una planta de gran extensión, con este tipo de tecnologías puedes detectar muchas incidencias", asegura. Para ello, son imprescindibles los avances en la capa sensorial de los drones. Estos vehículos no tripulados ya no solo consiguen imágenes, sino que, gracias a sensores, son capaces de ampliar sus habilidades infinitamente. Tendrán tanto potencial como permita la industria 4.0. Para entender mejor el funcionamiento, según Notario, hay que hablar de tres partes: Dron, sensores y aplicaciones. El primero es la propia aeronave, que podrá incorporar los sensores que se consideren oportunos. En el caso de las inspecciones en plantas solares, una cámara térmica se encarga de localizar fallos en el funcionamiento. Por último, las aplicaciones se refieren al trabajo de Inteligencia Artificial puesto en funcionamiento para interpretar los datos obtenidos por los sensores.

Vigilancia, seguridad y otros usos

Un dron de tamaño medio recorre la sede de CECO y, a su paso, encuadra a cada persona con la que se cruza. En una pantalla situada en la sala desde la que se controla, los sujetos aparecen diferenciados. Aquí el truco está en un software, capaz de identificar a personas. Una cámara capta a cada individuo y la Inteligencia Artificial hace el resto. Para materia de seguridad y vigilancia resulta clave. Se plantea, incluso, en temas de caza furtiva, según cuenta el CEO de Aicor. Y es que la cámara térmica, por ejemplo, es capaz de detectar a personas en un radio muy grande tanto de día como de noche, atendiendo a los cambios de temperatura.

La realidad es que el éxito de los drones cada vez más avanzados recae en su potencial para "obtener soluciones". Por eso, el sector está experimentando "un crecimiento salvaje". Las empresas, como asegura Notario, se muestra muy receptivas a la incorporación de estos aparatos. El experto va, incluso, más allá y habla de empresas "que ya plantean la creación de ese perfil". Porque, en definitiva, "sale rentable".

En cuanto al ámbito militar, tan presente en Córdoba por la próxima construcción de la base logística del Ejército de Tierra, el empresario explica que parte de las soluciones que están desarrollando pueden llevarse a dicha área. Sin embargo, esta se rige por sus propias normativas. Ante tan amplia cantidad de aplicaciones de los drones, cada vez mayor, Notario precisa que existen "diferentes titulaciones de piloto según uso y riesgo para la sociedad".

Formación y crecimiento del sector

Ante el crecimiento en la aplicación de drones a diferentes campos, el responsable de la empresa cordobesa asegura que "hace falta personal experimentado". Por eso, desde Aicor UAS, la spin-off de Aicor, trabajan también en la formación de profesionales, además de en la aplicación de servicios y la innovación. Para convertirse en piloto hay que superar un examen teórico y otro práctico en un centro autorizado. Esta capacitación está regulada por AESA.

Para Joan Notario, CECO supone "un gran aliado en poder ayudarnos a la difusión por su poder de convocatoria y sus foros". Estas jornadas se enmarcan en el programa CEA+Empresa, a través del cual la Confederación de Empresarios de Córdoba y la Confederación de Empresarios de Andalucía buscan mejorar la competitividad empresarial en temas de actualidad. Desde CECO señalan que sus actividades son diversas y ahondan en materias tan relevantes como la investigación, la sostenibilidad o la innovación.