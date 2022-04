El Ayuntamiento quiere retomar el proyecto para rehabilitar el convento Regina ahora con fondos propios

El Ayuntamiento de Córdoba quiere retomar, a un año del final del mandato, la restauración del Convento Regina, un proyecto para el que se ha contado con financiación y pese a ello los dos últimos gobiernos municipales, el actual incluido, han fracasado de momento en sus intentos de recuperar este inmueble ubicado en pleno casco histórico. La intención, ahora, es costear la obra de recuperación de la nave y el adecentamiento del claustro con fondos propios, aunque de momento no estaría definido el uso del equipamiento.

El Pleno de Córdoba ha aprobado para ello una modificación del presupuesto municipal mediante la concesión de un crédito extraordinario de 449.959,84 euros en concepto de transferencia de capital a la Gerencia Municipal de Urbano para la financiación de dicho proyecto. El teniente de alcalde de Urbanismo, Salvador Fuentes, espera complementar con remanentes hasta los 850.000 euros que estima costará la obra para la rehabilitación de la nave principal del antiguo convento y la mejora del claustro.

Devolución de financiación

En agosto de 2021, el Ayuntamiento de Córdoba se vio obligado a devolver al Ministerio de Transportes los 480.196 euros que le concedió en el 2018, durante el mandato de PSOE e IU, para la ejecución de la segunda fase de la restauración de Regina, la que se centraría en el convento, con cargo al 1,5% cultural. Urbanismo aprobó en julio la devolución al Estado de los 480.196 euros más los 30.834 de los intereses de demora que le reclamaba y echó la culpa al anterior equipo de gobierno del fracaso de este proyecto. El PSOE lamentó entonces que PP y Cs no asumieran su responsabilidad en la gestión de este asunto.

Sin embargo, aquella no era la única reclamación a la que se había enfrentado ya el Consistorio en relación a Regina. La primera fase de la reforma, la que afectaba a la iglesia, se financiaba con fondos del Plan Turístico de Grandes Ciudades, cuyo plazo expiró hace más de un año sin que la obra se pudiera llevar tampoco a cabo porque la adjudicataria, que la tenía encargarda desde el 2018, nunca la inició. Esa situación administrativa derivó en la resolución del contrato y en la necesidad de licitar los trabajos de nuevo, un hecho que no ha ocurrido aún cuatro años después. Al no haber ejecutado esa obra ni la del Templo Romano, que quedó paralizada al poco tiempo de iniciarse y que también se incluía en el plan turístico, la Junta le pidió al Ayuntamiento la devolución de casi medio millón de euros, de los que más de 170.000 correspondían a Regina. La junta de gobierno local recurrió la cantidad reclamada pero no tuvo éxito.