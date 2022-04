Cambia de compañía eléctrica y le facturan además de su luz la del bloque de al lado

Una usuaria de Unión de Consumidores de Córdoba lleva más de un año embarcada en un conflicto provocado por un error en el cambio de compañía de suministro eléctrico. Según Carmen Aguayo, portavoz de la UCA, esta usuaria firmó en noviembre del 2020 un cambio de compañía, tras lo cual empezó a recibir facturas de dos comercializadoras, la que tenía antes y la nueva, con importes distintos de electricidad. Al consultar con la empresa nueva (Iberdrola), esta le recomendó que devolviera los recibos de la otra, ya que aseguraba que el cambio se había efectuado correctamente y que la luz que era la antigua empresa (Aldro) la que le estaba cobrando indebidamente.

Tras meses recibiendo importes y amenazas por impagos acumulados, en agosto del 2021 acude a la Unión de Consumidores, que abre un expediente de reclamación para lo cual acude a Endesa, como distribuidora, para que le aclare cuál es la empresa que le está suministrando la energía. Allí, Endesa le informa de que el supuesto cambio no se ha llevado a cabo y que su recibo sigue a nombre de la anterior empresa, por lo que debe acudir a pagar lo adeudado (más de 1.300 euros), antes de que procedan al corte de la luz. Además, decide contratar con Endesa.

La usuaria ha necesitado ayuda psicológica desbordada por la situación La detección de este error el la factura de la luz no ha variado en nada la situación de la afectada, que ha empezado a acudir a un psicólogo, incapaz de comprender la situación en la que se ha visto inmersa y las evasivas de todas las partes implicadas. La responsable de UCA en Córdoba, Carmen Aguayo ha informado sobre el caso al entender que la usuaria se encuentra en situación de indefensión y que "no es posible que las empresas se estén pasando la responsabilidad de unas a otras sin ofrecer ninguna de ellas una vía de solución".

Simultáneamente, la UCA acude a Arbitraje de Consumo para reclamar el importe que durante ese tiempo se ha estado abonando a la nueva compañía, que responde asegurando que el suministro que está pagando está contratado con ellos y que Endesa así se lo ha confirmado, por lo que no solo no le devuelve lo que supuestamente cobró de más sino que no interrumpe en ningún momento los recibos, que sigue enviándole cada mes acumulando una nueva deuda, ya que desde agosto, la usuaria solo abona el importe a Endesa.

La UCA acude a Endesa, que le deriva a E-Distribución, donde, tras una larga conversación, descubre que "la cliente, pese a tener un solo domicilio, está recibiendo facturas de dos suministros que están a su nombre, uno el de su casa y otro el de la comunidad de vecinos de al lado (en Arroyo de San Lorenzo)". Piden entonces a la distribuidora que lo certifique para enviarlo a la junta arbitral, pero le aseguran que no pueden hacerlo y que son las comercializadoras las que tienen que resolver el conflicto. Según la UCA, el error se habría producido porque al parecer Iberdrola habría contratado a su nombre un suministro con un CUP (Código Universal de Punto de Suministro) que no corresponde a su vivienda sino a la comunidad de propietarios de al lado.