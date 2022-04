La asociación de madres y padres (ampa) del colegio de educación Infantil y Primaria López Diéguez de Córdoba capital ha pedido a la Administración una mejora de las zonas verdes y de los parques de todo el distrito centro para que se adapten a las necesidades de los niños de la zona. Las familias han realizado un estudio sobre las zonas verdes y parques infantiles de la ciudad, especialmente de la Axerquía, elaborado por los investigadores y padres de alumnado del colegio Violeta Veredas y Manuel Ríos, en el que han participado muchas familias dando su opinión sobre estos espacios de encuentro comunitarios.

Entre las conclusiones de las encuestas resalta que más del 82% de las familias opina que en el distrito centro existe una fuerte carencia de zonas verdes, así como que el mantenimiento de las que hay no es el adecuado. También apuntan que no hay ni sombras ni arbolado suficiente y que "solo la mitad de la población cuenta con uno de estos espacios a menos de cinco minutos caminando desde su domicilio".

Entre las carencias apuntadas también hablan de que los parques no están adaptados para niños con diferentes capacidades y denuncian que los colegios no abren en horario extraescolar para aprovechar sus espacios, lo que provoca que en muchas ocasiones se salten las vallas para poder jugar en las pistas.

Las quejas no se quedan aquí. Las familias opinan que no hay suficientes zonas peatonalizadas, que no hay espacios de juegos para días donde llueva o haga mucha calor, que las zonas infantiles no potencian la creatividad de los niños o que esas zonas no tienen espacios adaptados según la edad de esos menores.

Las propuestas

A raíz de este diagnóstico, el ampa del López Diéguez ha hecho una serie de propuestas que seguirá aumentando el próximo 14 de mayo, día para el que han programado un itinerario por Orive, el antiguo Cine Andalucía y la Magdalena.

En cuanto a las peticiones ya recogidas, se habla de mejorar los parques infantiles existentes, hacer "más usables y vivibles" las plazas y zonas verdes de la zona, ampliar esas zonas verdes, peatonalizar más espacios, garantizar el ciclismo seguro, realizar un plan de apertura de los colegios fuera del horario escolar y dar cabida a los niños y niñas en las políticas de diseño urbano.