La Policía Local captura a un perro peligroso que mató a un animal y malhirió a otro

La Policía Local de Córdoba capturó el jueves pasado a un perro potencialmente peligroso después de que atacara a otras dos perras en la avenida de Carlos III, causando la muerte a una de ellas y dejando en estado crítico a la segunda, de acuerdo con la información facilitada por fuentes municipales.

La agresión se produjo unos minutos antes de las 8.00 horas y después de esto, el animal huyó y fue atropellado por un coche. Los agentes lo localizaron finalmente en la avenida de El Cairo, en las proximidades de una pastelería. Las mismas fuentes han indicado que no han encontrado el chip del animal y, por el momento, se desconoce quién es el propietario.

Además, han señalado que el perro se encuentra en el Centro de Control Animal de Sadeco. Este periódico ha solicitado información a la empresa municipal para conocer qué medidas se adoptarán con el animal pero, por el momento, no ha recibido respuesta.

"Menos mal que no hizo por mí, no sé dónde estaría"

De su parte, la propietaria de las dos perras agredidas, una mujer de 59 años de edad que ha preferido no revelar su identidad, ha confirmado a este periódico que ha sufrido lesiones en el altercado, en concreto, hematomas y lo que se conoce como carne despegada, por lo que tiene dificultad para respirar y necesita pastillas para dormir. Esta situación la ha llevado a recibir asistencia sanitaria en un primer momento el mismo jueves y por segunda vez, este domingo, dado que sus lesiones han empeorado.

También ha detallado que una de las perras agredidas está siendo atendida en un centro veterinario y que la otra murió a consecuencia de las heridas, sobre las que apunta que "tenía un agujero en el abdomen". Esta persona ha explicado que el perro que atacó a sus mascotas es de la raza American Staffordshire terrier. "Menos mal que no hizo por mí, no sé dónde estaría ahora", ha asegurado. El viernes pasado denunció los hechos ante la Policía Local.

Según su relato, la agresión se produjo en las proximidades de su vivienda. El animal apareció suelto, con un trozo de correa "que para ese perro no es nada" y atacó directamente a las perras. Esta persona admite que tiene dificultad para recordar lo ocurrido, aunque apunta que trató de detener al perro tirándose sobre él y se le escapó, y que otro hombre llegó a sujetarlo. Un vecino la llevó a un centro veterinario para que atendiesen a las dos perras heridas.

"Si en lugar de esa hora me pasa a las 6.30, que es cuando suelo sacar a las perras, no sé lo que hubiese pasado", destaca. También manifiesta que, según le ha comentado un vecino, el jueves pasado una persona acudió a la Policía Local como testigo de lo ocurrido. "Si en lugar de mis perras, que no llegan a ocho kilos, es un niño... Ellos van al cuello. Ahí se carga al que sea", lamenta.