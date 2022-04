Alertan de que uno de cada cinco niños sufre abuso sexual

Uno de cada cinco niños sufre abuso sexual y alrededor del 85% de los casos ocurre en el ámbito familiar o el entorno de confianza de los menores, según informa Ana Belén Barbarroja, vocal para Andalucía de la asociación El Mundo de los ASI (Abuso Sexual Infantil) y víctima de este delito.

Ana Belén Barbarroja ha intervenido en las jornadas Ni tú, ni yo. Nosotras. Violencias machistas, violaciones y sumisión química a debate, celebradas ayer viernes y este sábado por la Plataforma Cordobesa Contra la Violencia a las Mujeres, y ha explicado que «el abuso sexual se produce también sin contacto físico. Por ejemplo, cuando enseñas pornografía a un niño o una niña; cuando tú estás consumiendo pornografía infantil estás fomentando que les agredan y les graben; a través de las redes sociales, sin tocamiento, o cuando importunas a un niño con palabras sexualizadas fuera de contexto».

En este sentido, ha destacado el hecho de que las jornadas se hayan celebrado en el Centro del Profesorado de Córdoba y ha señalado que «la formación del profesorado es fundamental para la prevención». En su opinión, «como sociedad, tenemos que ampliar transversalmente el conocimiento de esta lacra para poder ponerle freno».

Las autolesiones, un síntoma

Esta responsable de El Mundo de los ASI ha hecho hincapié en que durante las jornadas «comentaban que se están dando casos de autolesiones en las aulas. Las autolesiones son un síntoma de abuso sexual en la infancia». Así, ha precisado que «el dolor emocional, cuando sufre abusos, se reproduce constantemente mientras no recibes ayuda psicológica adecuada. Una forma de alivio son las autolesiones, porque tu cerebro genera mecanismos para sanar el dolor físico y eso, a la vez, te alivia momentáneamente el dolor psicológico».

Entre otras cuestiones, Ana Belén Barbarroja ha destacado la importancia de concienciar a las familias y ha indicado que «si no hablas a los niños, si no les dices a quién tienen que pedir ayuda y no le hablas específicamente de educación sexual, el niño no va a poder reconocer aquello que está pasando».

Así, ha manifestado que «las secuelas son graves» y ha indicado que «solo el 2% de los niños y niñas cuenta la agresión mientras sucede, solo el 10% de las personas que sufrimos abusos sexuales en la infancia lo contamos durante nuestra infancia y solo entre el 30% y el 40% de las personas que los sufrimos lo contamos a lo largo de nuestra vida y recibimos ayuda».

A modo de ejemplo, recuerda que «yo tardé 25 años en decir en voz alta ‘he sufrido abuso sexual en la infancia’. Sufrí amnesia traumática». «Empecé a tener mis primeros recuerdos con 16 años, cuando hacía más de siete años que habían terminado las agresiones. Pero no fui capaz de verbalizarlo. Tardé hasta los 34 años, cuando fui madre, que de repente todo se me vino encima», ha asegurado.

De su parte, Dulcenombre Rodríguez, miembro de la Plataforma Cordobesa Contra la Violencia a las Mujeres, ha destacado, en referencia a las jornadas, que «estamos contentas porque hay mucha participación y mucha gente joven», y ha avanzado que las conclusiones se difundirán y se enviarán a todas las instituciones para que conozcan las propuestas que realiza esta entidad.