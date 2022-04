Juan Espadas: «Mi objetivo es renovar un 70% las candidaturas del PSOE en toda Andalucía»

Juan Espadas, secretario general del PSOE-A y candidato de esta formación a la Junta de Andalucía, arropó esta mañana en Córdoba a Rosa Aguilar en su despedida publica de la política y en plena confección de las listas electorales. De hecho, las agrupaciones socialistas celebran entre hoy y mañana sus asambleas (en la capital cerrará la consulta Ciudad Jardín el sábado) para proponer los nombres de quienes formarán parte de la candidatura por Córdoba que, precisamente, en la anterior cita electoral contó de número 2 con la exalcaldesa, exconsejera y exministra cordobesa, y de número 1 con Juan Pablo Durán. En diciembre del 2018, los socialistas cordobeses lograron cuatro diputados, 33 en el total de la comunidad.

Este culebrón en el que nos ha metido el presidente o se debe a su lógica inexperiencia de vivir por primera vez esta situación, o a hacer cálculos para buscar lo que su partido o él entienden que les beneficia en términos electorales. Hace unos meses había que concluir la legislatura porque era lo que necesitaba Andalucía, y dos meses después, no. Demuestra que no se preocupa de los intereses de Andalucía, sino de otra cosa que no es capaz de decir.

Moreno abrió la posibilidad de que las elecciones no fueran un domingo, ¿qué le parece?

Me parece grave, poco democrático y menos incentivador de la participación. Se eligen los domingos porque se entiende que favorece un nivel alto de participación y el que los trabajadores no tengan problema para ir a votar. Ir a fórmulas de días laborables, como vimos en la Comunidad de Madrid, parece un experimento que no está justificado. Es negativo, salvo que esté buscando una convocatoria electoral con un bajo nivel de participación. Parece como si quisiese pasar de puntillas de gobernar en esta legislatura a querer seguir gobernando en la próxima y que parezca un accidente. Hay que ir de cara y plantear las cosas con seriedad. Además debe rendir cuentas sobre la gestión de su gobierno, ha llegado el momento, sobre lo que ha hecho en la sanidad pública, más allá de los recursos que le ha transferido el Estado y de los que él presume sin decir que son del Gobierno de Pedro Sánchez; que rinda cuentas sobre el crecimiento de las listas de espera, que seamos la penúltima comunidad en gasto sanitario o que se hayan incrementado las transferencias de recursos públicos a la sanidad privada. Moreno Bonilla huye cada vez más del control parlamentario.

¿Qué piensa el PSOE que hay detrás de la contratación de emergencia por el covid para pedir la creación de una comisión de investigación?

Tenemos serias dudas. Un dato: hay 19 empresas adjudicatarias de los contratos de emergencia de Madrid, sometidos a investigación judicial, que también han trabajado con la Junta de Andalucía. En el tema que está ahora mismo en escena, hemos conocido a través de una conversación de whatsapp que iban a trabajar con la Junta también porque tenían «buenos contactos».

¿Teme el PSOE que se hayan producido irregularidades aquí como la que se investiga en Madrid?

Hemos visto que se han pagado mascarillas a más de 10 euros cuando se podían comprar a 2. Empezamos a ver coincidencias en el modus operandi y en el uso o abuso de la contratación de emergencias y queremos estudiar eso a fondo. Y es ahora cuando a Moreno Bonilla le han entrado las prisas por acelerar la convocatoria electoral, el que decía que había que agotar la legislatura, se siente amenazado por la labor de control que realizamos o no quiere rendir cuentas. Pero debe dar explicaciones en sede parlamentaria o decir por qué no ha remitido los expedientes de contratación a la Cámara de Cuentas como han hecho todos los ayuntamientos. Si las elecciones son en julio, dígalo ya, a qué está esperando, a mi me suena a cortina de humo.

Ha anunciado que habrá "una gran renovación" en las listas del PSOE para significar que se cierra una etapa y se abre una nueva. ¿Cómo se va a plasmar esa premisa?

Los criterios que le he planteado a las direcciones provinciales, más allá del procedimiento de escucha de las asambleas, es que intenten introducir una renovación que debería estar en torno al 70% de las anteriores listas. Mi objetivo está en renovar un 70% las candidaturas del PSOE en toda Andalucía para decir a la sociedad que este es un proyecto nuevo, que no excluye personas con experiencia pero que da oportunidades a otros compañeros. Así lanzamos un doble mensaje: el PSOE da oportunidades a su militancia y se abre a la sociedad.

¿Tendrán entonces fichajes externos?

Hemos hecho propuestas valientes. Algunos nos lo han agradecido pero no pueden dejar su actividad profesional, pero los vais a ver haciendo campaña por el PSOE, y a otros los veremos en algunas listas, que tampoco olvidarán el referente municipalista. Si la política en la que confían los ciudadanos es la más cercana, parece claro que habrá que contar con personas bien valorados en el ámbito de la política local, porque han puesto su cara en un cartel y la gente los ha votado. Si quiero recuperar la confianza lo más sencillo será tirar de esas personas que tiran a su vez de su electorado. Quiero la gente que se patee la calle. El cambio de metodología profundo del PSOE está radicado en la escucha activa. El PSOE no solo trabaja desde las instituciones, trabaja en la calle, con la gente que te critica. Quiero gente de calle.

Precisamente, todos los nombres que suenan en Córdoba son o han sido alcaldes: Isabel Ambrosio, Esteban Morales, Ana Romero...

Prefiero por un orden, teniendo en cuenta que al final es la dirección regional y yo mismo quienes deben dar el visto bueno a una propuesta, lo lógico y por respeto a la militancia de base es que antes opinen ellos.

¿Va a haber peleílla?

Siempre genera esto tensión, sobre todo entre las personas a las que les gustaría continuar. Pero participar en política no es solo tener un cargo, también es estar al frente de una asociación vecinal o tener una representación sindical en tu centro de trabajo.

El presidente andaluz no asistió a la toma de posesión de Mañueco, pero ha dicho que le gusta su gobierno.

No está siendo prudente en términos políticos, no se está ocultando a la hora de decir que le gusta. Ha dicho que le da estabilidad a Castilla y León. Por tanto, debo entender de sus palabras que en las mismas condiciones haría lo mismo: gobernar con la extrema derecha. Eso es lo que deben saber los andaluces, que el señor que presume de moderado pactaría con la extremaderecha, y que un voto al PP puede acabar siendo un voto a la extremaderecha en la vicepresidencia del Gobierno andaluz. Yo prefiero la moderación que yo represento. Los que me conocen saben que en Sevilla he gobernado desde el diálogo y desde un centro de izquierdas moderado. Prefiero esa moderación que nunca estará dispuesta a poner a modo de canje los derechos de las mujeres para pactar un presupuesto o un gobierno. La derecha que representa el PP en España lo que debe hacer es no juntarse con la extremaderecha de Vox y está haciendo lo contrario.

Llegado el caso. ¿el PSOE estaría dispuesto a ofrecer un pacto al PP para apoyar la investidura de Moreno para que gobierne en solitario y evitar que Vox entre en el Gobierno?

La pregunta presupone que el PP va a ganar las elecciones y yo presupongo que va a volver a ganar el PSOE en diciembre del 2018. A quien hay que hacerle esta pregunta es al señor Moreno Bonilla: ¿si vuelve a ganar el PSOE le dejaría gobernar? El PP sacó 26 diputados y el PSOE, 33, y no dejaron gobernar a la lista más votada y se fue a pedirle el voto a la extremaderecha, lo que no sucede en la UE en ninguna parte.

¿Ha viajado hace unos días a Extremadura, como dicen, para mirarse en el espejo de Fernández Vara? ¿Cree que pasará aquí lo mismo que allí, que el gobierno del PP será un paréntesis o que se ha abierto un nuevo ciclo en Andalucía y se consolidará el PP?

Las circunstancias son diferentes. Estamos a una decisión equivalente a la que tomaron los andaluces el 28F, cuando decidimos que queríamos autogobierno, progresar y lograr la dignidad que nos había negado la derecha franquista. 40 años más tarde se parece bastante: ¿queremos tener voz propia en España o que gobiernen partidos que defienden el centralismo y el nacionalismo español? ¿Queremos volver a los 70? Tenemos pendiente una nueva transformación profunda de Andalucía en el horizonte 2030. Todo eso requiere de un partido con la mentalidad clara respecto a los compromisos con la sociedad y los más vulnerables. No veo a la extremaderecha ni al PP preocupados por los colectivos más vulnerables. Me quiere decir alguien qué medida del Gobierno de Moreno se ha dedicado a reforzar el escudo social. El PP se ha opuesto a la subida del salario mínimo y a la revalorización de las pensiones. ¿Moreno va a decirnos ahora que le preocupan las personas con salarios precarios? No me lo creo. El PP es la derecha pura y dura de toda la vida, todavía más de derechas porque quiere pactar con Vox. La única medida fiscal que ha tomado ha sido rebajar impuestos a los más ricos en Andalucía.

En Francia, estamos viendo, que son esas clases trabajadoras las que están apoyando a Le Pen, ¿qué lectura hace el PSOE de esos comicios?

La ultraderecha inocula en la sociedad el egoísmo, por eso dicen a los inmigrantes que hay que cerrar la frontera por la que ellos entraron. Intenta poner lo peor de la condición humana encima de la mesa. ¿Qué ocurriría si ese tipo de política cerrara la puerta a los miles de refugiados de Ucrania? ¿Esa es la sociedad que queremos? Tenemos que hacer más pedagogía. La esencia de España es ser un país solidario porque hemos sido un país de emigración. Espero que los andaluces cuando llegue el día de votar digan: ¿a mí las derechas me van a ayudar en mi día a día o van a coger mi voto y salir corriendo?