La 37ª Cata del Vino Montilla-Moriles, a rebosar de bullicio y sabores

La 37ª Cata del Vino Montilla-Moriles está cumpliendo las expectativas de los organizadores, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Montilla-Moriles, tanto en la venta de entradas como en la participación para saborear las distintas degustaciones organizadas de los caldos de las bodegas participantes. Este jueves, la segunda jornada de la cita en la explanada de la Diputación ha estado llena de visitantes en la sesión del mediodía, de las 13.30 a las 17.30 horas, y a rebosar en la de la noche, de 21.00 a la 01.00 horas. Este noche se han vendido todas las entradas, 4.000, para poder saborear los vinos de las 26 bodegas y los platos de los ocho restaurantes del recinto. Un lleno total.

«Solo para esta noche están vendidas 4.000 entradas. Están todas vendidas», ha afirmado a última hora de la tarde el secretario general del Consejo Regulador de la Denominación de Origen, Enrique Garrido, quien ha asegurado que «estamos muy satisfechos» con la respuesta de los cordobeses y de los visitantes que están teniendo con la Cata.

Este jueves por la tarde, el total de tickets vendidos para todas las jornadas del encuentro ascendía a 8.000, de los cuales casi 1.900 corresponden a la noche de mañana viernes y otros 2.000 a la del sábado.

También se han llenado las doce catas programadas con las bodegas participantes, ya es totalmente imposible participar en alguna de ellas, aunque la última este programada para este domingo.

Pese al bullicio y a las ganas indiscutibles de fiesta que tiene el público que acude al recinto de la Cata, Enrique Garrido se ha mostrado prudente, porque «la gente está disfrutando, pero desde la responsabilidad», ya que es un momento complicado por la pandemia del covid-19. En su opinión, la actitud de los consumidores y de todos los visitantes está siendo muy positiva y respetuosa.

El público que ha acudido este mediodía a saborear los distintos tipos de vino es, en general, profesionales; mientras que en la noche, el ambiente ha dado un giro de 360 grados y los jóvenes se han adueñado de los catavinos y de las tapas.

Con la idea de atraer a un consumidor más familiar, la organización está promocionando el ticket gastro para que las familias visiten la cata en las dos últimas noches de la cita, mañana y el sábado. En total, se han vendido 1.500 entradas de este tipo para el fin de semana, según ha informado el secretario general del Consejo Regulador. El gastroticket de pareja está siendo el más vendido, ya que por 30 euros incluye dos copas, diez degustaciones de vino y una ración de comida en alguno de los restaurantes.

Con una temperatura ideal, sin ningún atisbo de lluvia, la noche de este jueves se ha presentado como la perfecta para que la juventud abarrotara la cita y para que muchos de ellos tuvieran ese primer contacto con el sabor y el olor de los vinos de Montilla-Moriles para ir educando el paladar.

El tiempo, según las previsiones, no será tan benigno ni mañana ni el sábado con la Cata, ya que se espera que llueva en Córdoba durante estas dos jornadas. Sin embargo, según palabras de Garrido, el agua no tiene porque ser un motivo para que vaya menos gente a la Cata. «Si no cae el diluvio universal, se puede venir al recinto y estar a gusto. Las carpas son suficientemente grandes para cobijar a los visitantes», ha comentado Enrique Garrido, quien ha recordado también que la explanada de la Diputación está asfaltada y por lo tanto no habrá problemas con el barro.

Esta edición de la Cata cerrará sus puertas este domingo, a las 17.30 horas, con la satisfacción de haber vuelto a reencontrarse con Córdoba.