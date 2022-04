Una cámara sustituye a la pilona de Cárcamo tras 50 averías en un año

El Ayuntamiento de Córdoba ha decidido sustituir por una cámara la pilona que controlaba el acceso a la zona Acire 11, situada en la calle Cárcamo, después de acumular un número importante de incidencias. Solo en el 2021, según fuentes municipales, se registraron 50 averías de diversa índole, a las que hay que sumar un total de 20 accidentes distribuidos entre los seis años en que la pilona ha estado funcionando, cuatro de ellos el año pasado.

La de la calle Cárcamo no es la única pilona que estaba activa en la ciudad en el perímetro del casco antiguo ni probablemente sea la más conflictiva, ya que no se encuentra en una zona de paso tan frecuente como por ejemplo la situada en la calle Amador de los Ríos, que da acceso a la Judería donde es habitual encontrar a turistas despistados que, al intentar llegar hasta sus hoteles o zonas turísticas, cruzan el bolardo detrás de otros coches sin reparar en los carteles de aviso. Con la Delegación competente enfrascada en la nueva ordenanza de Movilidad, de momento no hay planes para abordar nuevos cambios en las zonas Acire ni para ampliar las áreas de acceso restringido, según ha informado el concejal del ramo, Miguel Ángel Torrico.

[Pulse aquí para ver el gráfico en máxima resolución]

La nueva cámara de Cárcamo se puso en marcha el pasado 25 de marzo, incluidos los días de Semana Santa, y desde entonces se han impuesto 44 sanciones. Este acceso a la zona Acire 11, que da paso al entorno de Costanillas y San Agustín, no prevé ningún horario de carga y descarga, ya que se insta a las personas o empresas que tengan que realizar alguna operación de este tipo a pasar por la cámara de la calle Moriscos en el horario establecido (de 6.00 a 7.30 horas, de 9.15 a 12.00 horas y de 16.30 a 18.30 horas durante los días laborables y de 6 a 12 hora los sábados). Lo que sí prevé es un horario de libre acceso para los colegios, que va de 7.30 a 9.15 horas y de 13.45 a 15.30 horas. Quien haya pasado por esta cámara desde el 25 de marzo a horas distintas a estas, probablemente recibirán una carta de multa en los próximos días.

El horario escolar y de carga y descarga no es igual en todos los puntos. El más amplio es el de las pilonas de Puerta Sevilla y Amador de los Ríos, seguido por las cámaras que dan paso a las calles Valladares, Tendillas, San Pablo, Alfaros, Moriscos y Tomás Conde.

Con la puesta en marcha de la cámara de la calle Cárcamo, el número de este tipo de dispositivos de control de acceso a zonas Acire, en el entorno del casco histórico, son nueve, a las que hay que sumar otras cámaras instaladas en distintos puntos de la ciudad como la avenida de América, donde se controla que solo circulen por esta vía autobuses y taxis. De ahí que el Ayuntamiento disponga en total de hasta 17 cámaras controlando el tráfico y poniendo multas que, en total, el año pasado detectaron más de 59.000 infracciones. Como ya informó este diario en su día, en 2021 se registraron de media 162 incumplimientos en la ciudad.

Rutas con el GPS

Cuando se coloca un dispositivo de control de acceso Acire en una zona de Córdoba, el Ayuntamiento traslada la información sobre los cambios a las empresas que se encargan de actualizar los GPS para que a la hora de dirigir a un vehículo en una ruta por la ciudad eviten conducirles a alguno de los puntos de acceso restringido.

Sin embargo, hay algunos puntos que siguen dirigiendo erróneamente a los particulares (los taxistas pueden acceder sin problema a todas las zonas Acire), lo que supone cometer una infracción y posible sanción. Es el caso de la cámara instalada al final de la calle Moriscos, al inicio de Costanillas.

De este modo, si un conductor busca una ruta para acceder a esta zona, el GPS incluye este acceso como una opción, algo que según el Ayuntamiento deben corregir las empresas encargadas de estos sistemas, ya que han sido debidamente informados.