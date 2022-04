Los trabajadores de los museos municipales ven cada vez más probable ir a la huelga en mayo

Los sindicatos UGT, CCOO, CTA y CGT se han reunido este martes con el área de recursos humanos del Ayuntamiento de Córdoba, en el Salón de Plenos, para plantear unas condiciones laborales que disuadiesen a los trabajadores de los museos a ir de nuevo a huelga.

La reunión ha concluido con una falta de acuerdo entre ambas partes, de modo que los sindicatos ven cada vez más cerca ir a huelga en el mes de mayo. De hecho, solo quedaría ponerse de acuerdo con los trabajadores de los museos para acordar los días concretos de inactividad.

UGT, CCOO y CGT coinciden en que la mesa de negociación "no puede llamarse como tal, ya que no ha habido negociación ninguna y todos los sindicatos hemos votado en contra de unos cuadrantes que no se ajustan al convenio".

"La mesa de negociación ha sido una cacicada por parte del gobierno municipal. Lo único que hemos expuesto es nuestro deseo de trabajar 1.519 horas, igual que el resto de trabajadores del Ayuntamiento, y un convenio en consecuencia, pero la única respuesta obtenida es que si no estamos de acuerdo vayamos a los tribunales", explica José Javier Lendinez, de UGT.

Tanto Lendinez como María José Víbora, de CCOO, coinciden junto con CGT en que "los horarios que plantean son ilegales, ya que el convenio establece que las condiciones laborales deben pactarse entre ambas partes y en este caso se ha tratado de una imposición, así que este horario lo vamos a denunciar".

"Nos instan a que vayamos a los juzgados si no estamos de acuerdo, pero todos sabemos lo que tardan estos procesos y, mientras tanto, los trabajadores seguirán viviendo estas injusticias", incide Lendinez.

Desde CGT, inciden en que "el Ayuntamiento no está teniendo en cuenta la importancia que tienen los museos para la ciudad de Córdoba" y destacan que ni siquiera hayan querido negociar los servicios mínimos para la huelga de mayo.

"Salvo que la delegada de Cultura tenga un acercamiento con la parte social durante esta semana, no hay nada nuevo y plantearemos la huelga entre estos dos días", añaden de CCOO.

De llegar a producirse la huelga en mayo, cabe recordar que los museos afectados serían el Alcázar de los Reyes Cristianos, el Museo Julio Romero de Torres, el Taurino, la Posada del Potro y los Baños Califales, en un mes en el que la ciudad alcanza sus mayores cifras turísticas del año.

La respuesta del Ayuntamiento

El gobierno municipal responde a la posición de los sindicatos alegando que la reunión mantenida este martes entre ambas partes "no era, en ningún caso, para negociar el conflicto de la huelga de los museos, sino para informar de las nuevas jornadas". El Ayuntamiento viene manteniendo la posición de que, el acuerdo establecido por los sindicatos y el anterior equipo de gobierno en 2018, y que ahora reclama la parte social, "no está fiscalizado, ni ha pasado por la junta de gobierno local ni por la intervención, por lo que no tiene ningún tipo de validez"