La secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, ha hecho referencia este lunes al estancamiento de las negociaciones por el convenio de la limpieza y ha instado a la patronal a reunirse de nuevo con las limpiadoras para alcanzar un acuerdo que "ya se ha producido en otras provincias andaluzas, por lo que no entendemos qué está pasando en Córdoba". Para la representante de UGT se trata de un sector "indispensable" que merece una subida salarial "sin que se vean recortados sus derechos como trabajadoras".

A este respecto, Castilla ha señalado la incidencia de la brecha salarial entre hombres y mujeres en la que "solo un 5 por ciento de los trabajos firmados son indefinidos" y la mayoría de de las mujeres tienen "empleos que suelen ser temporales y a tiempo parcial". Asimismo, la representante ha señalado la alta incidencia de "muertes por aumento del estrés por las jornadas maratonianas que sufren los trabajadores", por lo que ha anunciado próximas movilizaciones este mayo- coincidiendo con el Día del Trabajado- para reivindicar la "recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores". Aun así, Castilla cree que la última reforma laboral "ha supuesto un avance en derechos".

La secretaria general de UGT-A ha respondido a una pregunta sobre las quejas de los hosteleros, al no encontrar mano de obra cualificada, declarando que "si pagan a sus trabajadores el salario establecido y cumplen los estatutos pertinentes no deberían tener ningún problema". Asimismo, se ha sacado a colación el adelanto de la elecciones autonómicas que, según Carmen Castilla, son innecesarias ya que "el gobierno y la comunidad andaluza tienen recursos suficientes para rebajar las consecuencias de la inflación", por lo que no tendría sentido "meternos en las turbulencias de la precampaña", ha añadido Castilla, quien ha asegurado que "Moreno Bonilla no se ha sentado con UGT para hablar de sus planes electorales,".

"Juanma Moreno deberá explicar a la ciudadanía ese supuesto adelanto electoral, ya que los ciudadanos están más allá del casticismo político", ha incidido la representante de UGT, quien ha atendido a los medios de comunicación antes de la celebración de la jornada Siempre Adelante, organizada por el sindicato para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Las jornadas no se celebraron con anterioridad por motivos sanitarios aunque, en esta ocasión, coinciden con la entrega del sindicato de unos galardones con motivo del reconocimiento a la lucha por la igualdad, y que han contado con la asistencia de la vicepresidenta Carmen Calvo.