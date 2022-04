Córdoba recibirá solo el 3,3% de la inversión andaluza para red de transporte eléctrico

Córdoba recibirá solo 17 de los 106 millones solicitados al Gobierno por la Agencia Andaluza de la Energía para la mejora de la red de transporte energético, apenas un 3,3% de lo que se invertirá en Andalucía, según ha informado el director gerente de la Agencia Andaluza de la Energía, Francisco Javier Ramírez, que se ha reunido esta mañana en el centro de formación, iniciativa y apoyo empresarial de CECO para analizar junto a los empresarios y el delegado de la Junta, Antonio Repullo, el Plan aprobado por el Gobierno central para el periodo del 2021 al 2026.

Tras la reunión, Antonio Díaz, presidente de CECO, ha mostrado el malestar de los empresarios tras desestimar el Gobierno las alegaciones presentadas por la Junta, “unas alegaciones que compartíamos y respaldamos porque consideramos que es absolutamente necesario potenciar la zona norte de la provincia no solo para que las empresas existentes se puedan mantener sino para propiciar inversiones y crecimiento”, ha apostillado

Por su parte, Francisco Javier Ramírez, ha lamentado no poder dar buenas noticias después de que el Gobierno haya dado la espada a la propuesta planteada por la Junta. Según ha indicado, la comunidad solo recibirá 515 millones de euros (el plan andaluz ascendía a 783 millones), una cantidad “muy inferior a la que nos corresponde por volumen de consumo y por dimensión energética de Andalucía”. De esos 515 millones, 138 serán para actuaciones ya iniciadas, que provienen de planificación anterior, y el resto para nuevas infraestructuras. En el caso de Córdoba, está previsto que se inviertan 17 millones de los 106 que supondrían las actuaciones propuestas por la Junta, 7 para dotación que ya está en ejecución como red de partida y 10 para proyectos que no se han iniciado y que se incorporan como actuaciones nuevas.

Ramírez ha cuestionado este plan “teniendo en cuenta que el principio rector en el que se basaba era dar más cobertura a la evacuación de energías renovables en un momento además en que vemos que tenemos que ser autosuficientes desde el punto de vista energético y aspirar a ser exportadores de energía, ya que somos la comunidad con mas potencial”. La Agencia, ha asegurado, "ha sido muy exigente a la hora de proponer iniciativas para la provincia, solicitando la construcción de una red en forma de i griega (Y) para conectar el norte de la provincia con Extremadura y Castilla la Mancha y para el transporte de la energía que se genera en Cádiz, Málaga y Sevilla". En su opinión, "a nadie se le escapa que no contar con líneas de alta tensión o evacuación de envergadura limita el desarrollo económico y social de la provincia". Según Ramírez, "no se está teniendo en consideración que por Córdoba debe salir la energía que se genera en otras provincias y que actualmente dan muchos quebraderos de cabeza al no existir vías para su distribución". Sin esa línea de evacuación "no podremos ser exportadores de energía en un momento clave".

Un lastre para generar tejido industrial

En la misma línea, Isidro López Magdalena, presidente de la comisión de Industria y Energía de CECO, ha asegurado que los empresarios "nos sentimos muy defraudados porque toda la parte norte de Córdoba se queda sin energía para desarrollar una parte de infraestructuras básicas para evacuar renovables". En su opinión, no desarrollar estas líneas supondrá lastrar las posibilidades de generar tejido industrial para las empresas que trabajan en este sector.

El delegado del Gobierno, Antonio Repullo, por su parte, ha destacado que Córdoba es "la provincia con cotas más altas en proyectos de financiación de la Agencia Andaluza de Energía gracias al impulso de iniciativas de todo tipo". Repullo ha criticado que el Gobierno rechazara inicialmente el planteamiento de Andalucía, pero se presentaron alegaciones a las que sumaron no solo la Junta sino CECO, sindicatos y mancomunidades. "Esas alegaciones se tumban no solo a la Junta sino a toda la sociedad cordobesa, lo que supone la renuncia a un derecho que tenemos a tener una infraestructura decente, adecuada y que permita el desarrollo de zonas importantes como el área norte para dar lugar a una revolución verde y olvidar la dependencia de otros países, encabezando el consumo de energías renovables", ha insistido. En su opinión, el Gobierno de Sánchez, con esta decisión, que para la Junta era "una de las estrategias más importantes", convierte a Córdoba "en una isla sin un futuro claro". Para el delegado, "se presentó una inversión razonable" por lo que no entiende que el Gobierno, pese a contar con fondos Next Generation para este fin haya rechazado el plan, de forma que "vuelve a dar un revés en el punto de flotación del futuro para Córdoba".

Córdoba, una de las provincias más castigadas

“Córdoba es una de las provincias más castigada, por un lado, porque carece de potencia para desarrollar nuevos proyectos renovables y por otro lado, porque el norte de la provincia se encuentra a oscuras. Una zona extensa, con un importante potencial empresarial”, ha afirmado el delegado del Gobierno. “Dado el alto potencial de la zona Sevilla-Córdoba y el interés que existe en el desarrollo de nuevos proyectos renovables antes de 2030, Córdoba no puede esperar a 2026 para impulsar una conexión de la red de transporte con Castilla-La Mancha a través de Córdoba y Jaén. Este eje intercomunitario, cuando esté concluido, será fundamental para poder dar salida a la energía renovable generada en Sevilla y Córdoba y así reducir la actual saturación de la red”, ha subrayado Francisco Javier Ramírez.

Esta nueva infraestructura junto con un futuro eje de interconexión con Extremadura a través de la ya planificada subestación de La Serena (Badajoz), acabaría con la situación de aislamiento energético que vive nuestra provincia. La interconexión con Castilla La Mancha y Extremadura permitiría aflorar nueva capacidad de evacuación renovable y el desarrollo socioeconómico de nuestra provincia, fundamentalmente en la zona norte de Córdoba, donde en la actualidad no hay posibilidad de evacuar la electricidad generable con su amplio recurso renovable.” “Además, al facilitar la evacuación de la energía generada en las provincias de Córdoba y Sevilla, se descongestionará la red en las provincias de Huelva, Cádiz y Málaga, facilitando la conexión de nuevos proyectos renovables en estas provincias”, ha destacado el gerente de la Agencia.

“Tenemos la oportunidad de generar energías renovables, de fomentar el desarrollo socioeconómico de nuestra provincia y luchar contra la despoblación. Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez ha abandonado a nuestra tierra", ha apostillado Repullo, "pedimos a Pedro Sánchez que revise e incremente las conexiones de la red eléctrica dentro de Andalucía, para conectar las distintas provincias. Y de Andalucía con el exterior. Ya es hora de que atienda a las soluciones que nosotros hemos planteado para que se acaben de una vez las dificultades estructurales a las que tenemos que hacer frente. Pero como el norte no puede esperar más, paralelamente, estamos trabajando con REE y Endesa en un nuevo proyecto que permita su desarrollo energético e industrial y esperamos que sea una realidad lo antes posible.”, ha concluido Antonio Repullo.