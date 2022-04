"Las bodegas de Montilla-Moriles no pueden vender a pérdidas para tener más presencia en la Feria de Córdoba"

Tras dos años de ausencia, el mayo festivo cordobés volverá este año a tener como preludio la Cata del Vino Montilla-Moriles, que dará comienzo este miércoles 20 de abril a las 13.30 horas y se prolongará hasta el día 24 en la explanada de la Diputación de Córdoba. El presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Montilla Moriles, Javier Martín, habla de la situación del sector y explica las novedades de esta cita, que reúne este año a 26 bodegas y 8 restaurantes.

La cata de vino vuelve tras dos años de pandemia. ¿Ha cambiado en algo el espacio debido al covid, habrá que usar mascarilla en el interior, se ha establecido límite de aforo para guardar distancia de seguridad?

El espacio se mantendrá igual que en las anteriores citas. De un lado, la explanada de la Diputación para que el público disfrute y conozca nuestros vinos tradicionales y sus novedades, junto a la mejor gastronomía cordobesa. De otro, el Palacio, donde se llevarán a cabo las actividades complementarias, en especial las catas dirigidas. Sobre el uso de la mascarilla y las restricciones de aforo, habrá que estar atentos a la respuesta que, en cada momento, den las autoridades sanitarias. Además, en esta ocasión y para evitar las colas, solo se pondrán a la venta las entradas que no hayan sido compradas previamente por internet, que serán la práctica totalidad. Por ello, solicito al público en general que utilice este último medio.

"Este año, para evitar las colas, solo se pondrán a la venta las entradas que no hayan sido compradas previamente por internet, que serán la práctica totalidad"

¿De qué manera ha afectado la actual crisis (pandemia, transportes, inflación, falta de materiales y suministros) a la industria del vino?

La elaboración y venta de nuestros vinos y vinagres (estos últimos estarán también presentes en la cata) es una actividad productiva. Por tanto, se ve afectada por todas esas circunstancias. Sin embargo, y no me canso de repetirlo, la pandemia ha sido un acicate para que nuestros agricultores, bodegas y cooperativas se reinventen, lo que ha permitido paliarlas de algún modo.

¿La subida de costes generalizada se verá reflejada en los precios del vino y del resto de productos?

Hasta el momento, la están soportando con cargo a recursos propios. Es necesario para mantener un nivel óptimo de ventas y tratar de incrementarlo, sin disminuir la calidad. Una subida generalizada a corto plazo las lastraría.

¿Cuáles serán las novedades de esta edición?

La cata del 2022 está dedicada a la hostelería cordobesa por la resiliencia que ha demostrado frente a la pandemia y es que gran parte del sector depende de la misma. También a dos bodegas que han cumplido 100 años de buen hacer, como son Delgado y Toro Albalá. Por último, haremos un reconocimiento especial a la facultad de Veterinaria, cuna de lo que hoy es la UCO, en el 175º aniversario de su fundación y al Ejército de Tierra, por la base logística, auténtico revulsivo económico para la provincia.

Dicen que el vino blanco es traicionero. ¿Cuál es el secreto para ir a la cata de vino Montilla-Moriles sin que lo bebido se suba a la cabeza?

Tengo que negar la mayor: el vino no es traicionero. Únicamente hay que tomarlo con moderación, como todo lo bueno que tiene la vida, lo cual es un mensaje habitual que trasladamos desde el Consejo Regulador. A diferencia de otras Denominaciones de Origen nuestros vinos son naturales, ya que no se encabezan con alcohol añadido, debido a las excepcionales condiciones climáticas de la zona de producción y que permite recolectar la uva Pedro Ximénez con un grado alcohólico superior a 15 grados. Quien por vez primera se acerca a nuestros vinos debe conocerlos y elegir los que mejor se adapten a su organismo, con los que se sientan más a gusto, eso sí, siempre acompañados de delicias culinarias, en especial las cordobesas.

"Nuestros vinos hay que tomarlos con moderación, como todo lo bueno que tiene la vida, quien se acerque a ellos por primera vez a ellos debe conocerlos y elegir con los que se sientan más a gusto y acompañarlos siempre de delicias culinarias"

¿Usted se pone un tope máximo de catavinos al día en estas fechas?

Los que bien me conocéis siempre me encontráis con una copa en la mano. Ahora bien, la moderación que predico me la aplico a mí mismo y no solo en la cata, sino en mi día a día.

En el 2016, usted ya hablaba de que la zona cedida por la Diputación se quedaba pequeña y que sería bueno apostar por otra cita en otoño como El Aleluya del vino. ¿La cata debería cambiar a un sitio más amplio, se ha desechado la idea de otra cita en otoño?

Siempre he dicho que mientras fuera presidente le seguiría pidiendo a la Diputación las llaves de su Palacio la semana de la cata, pues es un lugar excepcional para llevarla a cabo, en pleno centro de la ciudad y a un tiro de piedra del AVE. Este año, al igual que el pasado, llevaremos a cabo el concurso Cata@Tapas, que fue todo un éxito de público, pese a la pandemia y que se ha convertido en una cita permanente del otoño cordobés.

¿Tiene sentido promocionar más la cata del vino si la gente que venga no va a poder entrar?

Es una cantinela algo absurda que se reitera edición tras edición. Como cualquiera que vaya a disfrutar de una ópera, no se acude el mismo día y a última hora a conseguir la entrada, sino que se hace con la suficiente anterioridad e, incluso, programando el viaje para ello. Como decía antes, hemos llevado a cabo un esfuerzo importante para la venta por internet, lo cual permitirá que se acuda el día preferido y sin aglomeraciones.

"Como cualquiera que vaya a disfrutar de una ópera, no se acude el mismo día y a última hora a conseguir la entrada sino con suficiente anterioridad e, incluso, programando el viaje para ello"

¿Las ventas del vino de Montilla Moriles en Córdoba son proporcionales al éxito de la cata de vino?

La cata es un escaparate de nuestros vinos y la avanzadilla del mayo cordobés. Sin duda, es un instrumento de promoción, pero también un encuentro lúdico y ambos no tienen por qué coincidir de forma idéntica.

¿Por qué cree que a los jóvenes les gusta el vino durante la cata y luego se olvidan de pedirlo en los bares? ¿Cómo corregir esto?

Cada vez más, el público joven y no tan joven lo pide en tabernas, bares y restaurantes. En los últimos años, se ha producido un cambio radical de la percepción de nuestros vinos, lo que no quiere decir que su consumo, en cifras globales, se ha incrementado, algo que es una tendencia a nivel nacional e internacional en el sector.

En la Cata, se presentan vinos que difícilmente se encuentran luego en Córdoba. ¿Sabe cuántas tabernas o restaurantes tienen en su carta de Montilla-Moriles?

En la práctica mayoría hay una o varias bodegas representadas, cuestión distinta es contar con una carta propia. Desde el Consejo, estamos haciendo esfuerzos importantes para que ello ocurra, tanto dentro como fuera de Córdoba. Un ejemplo de esto último es el reconocimiento que se hace a determinados establecimientos el día de la inauguración de la cata, año tras año. El hostelero suele proveerse de lo que el cliente le pide. Sin embargo, coincido en la necesidad de ampliar la oferta y, para ello, hace falta formación, como la que impartimos en el Consejo a través de múltiples iniciativas, como el curso de formador de formadores. Cuestión distinta es el clásico catavinos, que, gracias a nuestro esfuerzo que calificaría como tesón, estamos cambiando por la copa alta, donde mejor se degustan los productos de Montilla-Moriles.

En la Feria de Sevilla, el rebujito con manzanilla de Jerez es la bebida estrella. En Córdoba, se echa en falta más presencia del Montilla-Moriles, también como spónsor de las casetas o de la feria. ¿A qué se debe?

Cuando me incorporé a la presidencia intenté cambiar esta situación, pero me di cuenta de que me enfrentaba ante el muro infranqueable de los caseteros. Con todo respeto hacia su profesionalidad, ya que ofrecen lo mejor de su buen hacer en esos días, van a precio y la calidad no se valora por el público asistente. Por mi parte, no puedo pedir a nuestras bodegas que vendan a pérdidas.

"Cuando me incorporé a la presidencia del Consejo Regulador Montilla-Moriles intenté dar más presencia a los vinos en la Feria de Córdoba, pero me di cuenta de que me enfrentaba ante el muro infranqueable de los caseteros"

Ocurre igual con las sillas y sombrillas de las terrazas de Córdoba, que anuncian cervezas, pero no el vino de la tierra. ¿No sería un buen escaparate para publicitar las bodegas?

La cerveza tiene un alto valor añadido que permite destinar una parte de sus beneficios a la promoción, lo cual no ocurre con los vinos.

Hay bodegas en Montilla-Moriles que ofrecen visitas turísticas e incluso hay una Ruta del Vino, ¿qué respuesta tiene esta propuesta?

Las visitas a las bodegas son continuas todo el año, salvando el episodio de la pandemia. El público quiere conocer de primera mano la zona de producción y las técnicas que se llevan a cabo, además de degustar el producto a pie de bota. La ruta del vino es una realidad que crece día a día y que se ha convertido en un referente turístico de la provincia de Córdoba.

"En la cata, se presentará una nueva edición de la Guía de los Vinos de Córdoba, realizada con el buen hacer que caracteriza a los profesionales de Diario CÓRDOBA"

¿Algo más que añadir antes de desearnos una buena cata?

En la cata, se presentará una nueva edición de la Guía de los Vinos de Córdoba, realizada con el buen hacer que caracteriza a los profesionales de Diario CÓRDOBA. Por tanto, únicamente me quedan palabras de agradecimiento en nombre de agricultores, bodegas y cooperativas de la Denominación de Origen, en definitiva, de las 7.000 familias que los hacen posibles y cuyo número pone de manifiesto la importancia del sector en nuestra economía productiva y su papel esencial en el posicionamiento de la marca Córdoba. Por lo demás, buena cata y que los lectores beban con moderación.