Las casetas de Juan XXIII y CNT no faltaban a la Feria de Córdoba desde hace más de 20 años

Salvando el parón de la pandemia de coronavirus, las casetas del colectivo cultural Juan XXIII y el sindicato CNT llevan más de 20 años sin faltar a la cita con la Feria de Córdoba. Regidas ambas por sistema asambleario, sus socios decidieron a finales de marzo no montar caseta este año, "una decisión difícil", según sus portavoces, motivada por la situación general de incertidumbre. El colectivo Juan XXIII lleva montando caseta en la feria de forma ininterrumpida desde hace más de 30 años, primero en La Victoria y después, desde el traslado de 1995, en El Arenal.

Según Francisco Muñoz, actual presidente del Círculo Cultural Juan XXIII, lo que más ha pesado ha sido la pandemia. "Cuando tocaba decidir sobre este tema, había muchas interrogantes y no se llegó a crear un grupo de gente para trabajar en la caseta, no lo veíamos claro y cuando el Ayuntamiento ha ofrecido después flexibilizar las condiciones e incluso devolver la fianza si fuera necesario, ya era muy precipitado organizar al grupo tan grande de personas que se necesita para que funcione en condiciones", ha explicado Muñoz, "luego han surgido otros problemas como la subida de precios o la falta de materiales que nosotros ni siquiera hemos valorado porque ya se había descartado montar la caseta".

"No cobramos subvenciones ni ayudas y el montaje requiere una gran inversión"

En CNT, ocurrió algo parecido, según Rosa Pineda. "Nuestra caseta se basa en la militancia, no cobramos subvenciones ni ayudas y el montaje requiere una gran inversión", explica, "tenemos muchos socios con cargas familiares que no podían incluirse en los turnos de trabajo por el tema de la pandemia, para no poner en riesgo a los padres o los mayores, y ante la inseguridad de que no pudiéramos sacarlo adelante, preferimos esperar al 2023". La decisión ha sido especialmente dura para CNT, que lleva 21 años en El Arenal, porque, después de muchos años solicitando un traslado de ubicación, en el 2019 consiguieron su actual enclave, próximo a las casetas de ASPA y Juan XXIII, muy afines a ellos en cuanto a público y seguidores, "pero entre la inseguridad por el tema del covid y la subida espectacular de los precios que se ha producido después, nos parece lo más sensato". Tanto Juan XXIII como CNT son colectivos que autogestionan sus casetas, sin subcontratar el espacio a otras empresas o entidades, algo que en ningún caso se han planteado como solución, ya que la base de ambos espacios consiste precisamente en ese concepto.

La Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz (ASPA), muy cercana a Juan XXIII y CNT, tanto en ubicación como en perfil, sí ha decidido montar caseta, aunque según Fausto Guzmán, uno de los voluntarios que trabaja en el tema de la logística, está siendo un año muy complicado. "Para nosotros es una pena que los compañeros no puedan montar, pero es cierto que está habiendo muchísimos problemas tanto en el alquiler de las carpas, porque muchas empresas han cerrado por la pandemia y la oferta que hay es muy limitada, como en los materiales de construcción, cuyos precios se han multiplicado por tres o más". Según Guzmán, si alquilar la carpa en 2019 costaba 3.500 euros, ahora cuesta 5.000 euros, "pero ni siquiera la hemos podido reservar, por lo que estamos buscando ya en el norte de España, en la zona de Navarra". Las bebidas también han subido "por lo que no podremos mantener precios tan populares", ha comentado, al tiempo que ha asegurado que han recibido un aluvión de colectivos y personas dispuestas a trabajar "hasta el punto de que ha están prácticamente todos los turnos organizados".

El Rescatado no ha faltado en 14 años

La hermandad del Rescatado también faltará este año a la Feria de Nuestra Señora de la Salud. En este caso, será la primera vez desde hace 14 años, ya que su primera vez en El Arenal, fue en el 2008, aunque años antes, la cofradía tuviera caseta en la feria de La Victoria. Según Miguel Ángel Lopera, hermano mayor del Rescatado, ha explicado que en este caso, además de la incertidumbre sobre la evolución del coronavirus, ha pesado la inseguridad de los montajes de las casetas y los precios desorbitados. Al igual que las otras dos, esta caseta se gestiona gracias a la colaboración de los hermanos, que acuden como voluntarios cada año a trabajar en la Feria. "Había demasiados factores en contra, no podíamos garantizar que se pudiera organizar el trabajo bien, ni ajustar la inversión a nuestro presupuesto, los costes son excesivos y no hay certeza sobre cómo se va a desarrollar la feria por lo que la apuesta era demasiado arriesgada para nosotros", ha indicado.