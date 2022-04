Afrontar el covid puede ocasionar trastornos en la voz. El especialista en Otorrinolaringología del hospital Reina Sofía Leonardo Rodríguez señala que, tras dos años de pandemia, «hemos comprobado que el covid, además de causar afectación pulmonar, como la neumonía, provoca otras alteraciones en distintas partes del cuerpo".

«A los pacientes que han estado intubados por el covid y que han permanecido bastante tiempo en una uci, cuando logran superar la enfermedad y se les extrae el tubo, se les suele quedar una atrofia en las cuerdas vocales (que se vuelven más delgadas) y su voz pierde potencia. Esta alteración se recupera con mucha rehabilitación logopédica y, a veces, en la misma consulta se le infiltra al paciente con este problema ácido hialurónico en la cuerdas vocales para que se vuelvan más gruesas. Y es fundamental a su vez la rehabilitación con un logopeda», apunta.

Rodríguez señala que, incluso en pacientes que sufren un covid menos grave, un cuadro catarral o neumonía que no requiere de intubación, se dan casos de parálisis de las cuerdas vocales que causan una disfonía (pérdida del timbre normal de la voz por trastorno funcional u orgánico de la laringe).

Apoyo de logopedia

Rodríguez indica que para resolver este problema igualmente se debe contar con atención logopédica, lográndose la recuperación de las cuerdas vocales con el paso del tiempo. «Si no se recobra la cuerda que está afectada, otra cuerda que esté sana suele suplir el déficit, pero otras veces hay que recurrir a la infiltración de ácido hialurónico o bótox, tratamientos que muchas veces prestamos en la propia consulta, explica este doctor.

Por otro lado, hay otro tipo de disfonías que no están causadas por el covid. Se presentan cuando el aire que se expulsa de los pulmones no tiene la suficiente potencia, por lo que no puede pasar por la tráquea ni vibrar en las cuerdas vocales. En estos casos, subraya este especialista, se requiere de rehabilitación respiratoria.

Día de la voz

Este sábado 16 de abril se conmemora el Día Mundial de la Voz. El uso habitual de la mascarilla por la pandemia también ha disparado los casos de disfonía, ya que muchas personas que usan este elemento de protección tienden a elevar el tono de la voz cuando hablan, al margen de que la mascarilla aumenta la sequedad en la boca. «Hay muchas recomendaciones para cuidar la voz, entre ellas no fumar, ni beber alcohol, permanecer callado entre 15 y 20 minutos de vez en cuando o no hablar más de 4 horas seguidas ni cantar más de dos horas. También se puede usar un micrófono como alternativa para no forzar la voz». añade.

El Reina Sofía cuenta con una unidad de disfonía, en la que se abordan los casos más complejos de este trastorno. «Es muy frecuente que personas mayores y pacientes con daño neurológico sufran atrofia en las cuerdas vocales porque esos músculos se van deteriorando. Tampoco los niños escapan a este problema (por la existencia de quistes benignos o mal uso de la voz). Este experto resalta que si la disfonía dura más de dos semanas y no hay catarro, hay que acudir al otorrino para descartar que pueda ser un posible síntoma de un cáncer de laringe.