El Ayuntamiento de Córdoba devolverá la fianza a los caseteros que no puedan montar finalmente en la Feria de Córdoba. El teniente de alcalde de Hacienda, Salvador Fuentes, confirma que "no habrá problema" con la devolución de fianzas, una medida de gracia que había solicitado el colectivo de caseteros ante el incremento de los precios de algunos materiales y las dificultades que estaban teniendo en el montaje de este año por tener poca disponibilidad de carpas o suelos, porque algunas de las empresas que los suministraban han dejado de funcionar.

El gobierno local se comprometió la semana pasada a preguntar a la Intervención municipal si era posible devolver la fianza a los caseteros que al final no monten caseta y, según confirma el responsable de la Hacienda local, no habrá ningún problema para depositar el aval adelantado por los feriantes siempre y cuando lo justifiquen. "No tiene por qué haber ningún problema --insiste Salvador Fuentes--. Solo se requerirá un informe motivado de por qué no se ha podido montar las caseta con sus razones justificadas".

La delegada de Promoción de la Ciudad, Marián Aguilar, se reunió el viernes con los representantes de los caseteros y las asociaciones de casetas de feria para abordar estas cuestiones y después de que la Asociación de Casetas Populares haya avisado de que habrá algunos caseteros que no podrán abrir.