«No podemos dejar de lado que la Feria es tradición»

¿Qué supone su elección como presidenta de esta asociación?

Supone, principalmente, un honor y un orgullo estar al frente. Viene a reflejar una continuidad de la asociación, pero también, una regeneración para seguir defendiendo las tradiciones.

Este año parece que sí habrá Feria. ¿Hay ganas?

Totalmente, muchas ganas. Después de dos años sin Feria creo que tenemos muchas ganas de todo, de Semana Santa, Cruces, Patios, Feria… Siempre mayo ha sido el mes por excelencia de Córdoba y hemos disfrutado de ello, pero este año se hará por partida doble porque hemos estado dos años contenidos y hay que recuperar.

Se estrena la reforma de la calle del Potro, pero quedan todavía muchos proyectos por delante. ¿Cuáles son los siguientes pasos que entiende debe dar el Ayuntamiento en la reforma del recinto ferial?

Por parte de la administración hay ganas de empezar a hacer mejoras y esa es la mejor noticia que podíamos tener. Evidentemente, los plazos siempre son mucho más lentos de lo que nos gustaría y hemos vivido una pandemia de por medio que ha frenado muchos proyectos que había entre manos y había que darle prioridad a otros que lo han requerido por el covid. Al menos este año estrenamos la reforma de la calle del Potro, y es cuestión de ir dando pasito a pasito, Roma no se hizo en un día. Tenemos la esperanza en que la administración está por la labor de avanzar en el proyecto que la Asociación de Casetas Tradicionales entregó, todos queremos colaborar en esas mejoras y en esa reforma del recinto ferial.

Las casetas tradicionales abogan por una Feria con coches de caballos, trajes de gitana y productos de la tierra. ¿Este modelo no es excluyente de quien va en vaqueros y se come una papa asada, no?

La clave está en que la Feria sea abierta. La sociedad ha cambiado y sería contradictorio que fuésemos en contra de ese cambio social. Desde la asociación que presido lo que se defiende es una Feria abierta a todos, a las casetas particulares, las institucionales, las comerciales, públicas o privadas. Lo importante es, en ese conjunto de casetas, encontrar la convivencia y el punto de equilibrio para todos. Evidentemente, cada cordobés tiene su forma de vivir la Feria, pero no podemos dejar de lado que la Feria es la tradición y lo que siempre nos ha gustado. Yo también he ido alguna vez a la Feria en vaqueros, pero hay maneras y manera de ir en vaqueros. Hay que ir vestidas de gitana, defender un paseo de caballos digno y a la altura de esta ciudad. Tenemos que defender lo nuestro, la gente no viene nada más que a ver lo nuestro. Lo importante es que tú defiendas la cultura y la tradición de tu ciudad porque es lo que nos hace diferentes. En Córdoba y en Andalucía eso lo tenemos que defender a capa y espada. Al final, creo que la tradición está de moda. Hemos vuelto a defender lo nuestro y que nunca se nos olviden nuestros orígenes y lo importantes que son la Feria, los Patios y las Cruces como escaparate de Córdoba con toda esa tradición.

La ACT está formada ahora por 16 casetas, ¿observa que haya otros recintos que quieran ir hacia su modelo?

Tenemos muchas solicitudes de muchas casetas que se han interesado en formar parte de la ACT y nuestras puertas siempre estarán abiertas. Que compartan con nosotros esa filosofía de mantener viva la tradición y esos valores de la Feria. Además, asociaciones como la ACT o la de Casetas Populares lo que hacen es más fuerza de cara a las administraciones para seguir en la labor de defender la Feria. Creo que entre todos hay un entendimiento y ganas de colaborar. En la vida siempre hay que tratar de hablar en positivo, como nos pongamos a pelearnos entre todos, mal vamos.

¿Con qué problemas se están encontrando los caseteros este año?

Es verdad que, puntualmente, alguna caseta sí ha tenido problemas a la hora de encontrar ciertas estructuras. Pero para eso estamos los 16 y en el momento en el que alguien da la voz de alarma estamos todos apoyándonos. Al final, nuestra labor es muy importante para que no dejemos caer la Feria. Los precios han subido en todo y eso afecta a los proveedores. Lo que hace tres años nos costaba 10.000 euros, este año nos cuesta 18.000. Eso es algo para lo que nosotros tenemos que trabajar. Si te suben los costes de montar la caseta un 30%, asumes la responsabilidad de seguir manteniendo la caseta asumiendo el gasto extra y, además, no recortar en la dignidad de la caseta, en la estética, la forma, el servicio… Hay muchas casetas que han tenido que recortar partidas y si antes ponían 2.000 farolillos, este año serán 1.000, o si llevaban a ocho grupos, este año llevan cuatro. Hay que reestructurar el presupuesto, pero siempre teniendo en cuenta que hay partidas en las que no puedes escatimar, como la seguridad, el montaje o las carpas.

¿Van a subir los precios?

Claro, pero los caseteros harán el esfuerzo por mantener precios populares. La Feria da mucho trabajo y genera mucha economía, tampoco podemos perder dinero.

En cuanto a las recomendaciones covid para estos eventos, ¿qué le parecen?

La pandemia nos ha cambiado a todos la forma de ver ciertas cosas. Lo que tenemos que intentar es ser responsables, aparte de que la administración dé una serie de recomendaciones. Está claro que esto recae en la responsabilidad de todos, de quienes montamos y quienes asistimos.